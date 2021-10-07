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Apple TV推007系列電影套裝 2,990元佛心價收藏歷代詹姆斯龐德

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Apple TV近期上架24部詹姆斯龐德系列電影，全套入手價只要2,990元。記者黃筱晴／攝影
Apple TV近期上架24部詹姆斯龐德系列電影，全套入手價只要2,990元。記者黃筱晴／攝影

詹姆斯龐德第25部電影，同時也是丹尼爾克雷格的最後一部龐德電影《007：生死交戰》正在電影院熱映中，不管你已經看了，還是即將趁著雙十連假補上進度，現在都可以打開Apple TV App，以超佛心的2,990元價格，一次收齊24部詹姆斯龐德系列電影。

趁著最新龐德電影上映，Apple TV將先前24部系列作上架，雖然大部分民眾可能只對皮爾斯布洛斯南、丹尼爾克雷格這2任最近期的龐德比較有印象，但如果你想要多瞭解一些在你出生之前的龐德歷史，現在正是最佳入手時機。如果你的電視支援Apple TV，還可以用4K畫質欣賞所有經典內容。

Apple TV也貼心地將歷代龐德系列都分類好了，讓觀眾可以依照喜好單獨入手史恩康納萊、羅傑摩爾、提摩西達頓、皮爾斯布洛斯南系列，還有丹尼爾克雷格的前4部龐德電影，價格從250元到990元不等，讓人隨時隨地都能回味歷代007風采。

電影 史恩康納萊 連假

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