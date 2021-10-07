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發起黑膠文藝復興運動 誠品音樂職人吳武璋獲金音獎

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
第12屆金音獎今日公佈入圍名單，「特別貢獻獎」頒給在台灣音樂產業耕耘逾30年的誠品資深音樂職人吳武璋。圖／誠品提供
第12屆金音獎今日公佈入圍名單，「特別貢獻獎」頒給在台灣音樂產業耕耘逾30年的誠品資深音樂職人吳武璋。圖／誠品提供

第12屆金音獎今天公布入圍名單，「特別貢獻獎」頒給在台灣音樂產業耕耘逾30年的資深音樂職人吳武璋。吳武璋從青春開始就涉獵重搖滾、靈魂樂、藍調、爵士等，擁有豐富的音樂知識與品味，並在誠品敦南音樂館與同事激盪後，發起「黑膠文藝復興運動」至今十餘年。除了持續為台灣樂迷提供包括獨立音樂在內的多元類型音樂，黑膠也成為當今台灣樂迷熟知且喜愛的內容。

吳武璋1999年進入誠品，在創辦人吳清友支持下，在台大對面打造了第一座誠品音樂館，結合台大書店與兒童館並連結溫羅汀在地人文精神，成為音樂人重要的去處，當年的樂迷也成為藝文領域的中堅人士。至今仍在誠品信義店音樂館服務樂迷的吳武璋，獲獎後在臉書上表示，「真的沒有想到金音獎評審會給予肯定，這是對所有在全台各地唱片行及音樂場域服務的同仁鼓勵，也讓我們一起為熱愛音樂創作的所有夥伴喝彩。」

吳武璋表示，整個音樂產業鏈中，仍有許多人在第一線持續創作或服務，不管是唱片行或是複合式場域、Live House等，都積極努力地做音樂的推廣。誠品信義店音樂館更是全台唯一24小時唱片行，為音樂創作者提供發聲舞台及樂迷聆賞空間。除了感謝評審的肯定，他相信也代表著金音獎對於唱片行經營者、音樂推廣者的鼓勵。

誠品

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