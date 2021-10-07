海裕芬跨足滷味！爵茶香滷豆干、花椒香麻辣滷豬耳上桌
富帝國際食創（FOODINNOVA）攜手藝人海裕芬，推出全新冷凍即時滷味「嚕嚕姑滷」，首波推出伯爵茶香滷豆干、花椒香麻辣滷豬耳、家傳酒香滷雞翅等3款滷味品項，並且搭配上逗趣的品名增添樂趣，即日起還可享滿額加贈保冷袋的上市優惠。
「嚕嚕姑滷」即食滷味標榜是由海裕芬研發調味，並且抒發消費者內心的各種情緒，預計將推出氣嚕嚕、悶嚕嚕、哭嚕嚕、笑嚕嚕等系列。首發的「氣嚕嚕」系列，共有3款海裕芬拿手的滷味。「干什麼東西」（伯爵茶香滷豆干）選用非基因改造豆干，以伯爵茶葉滷製而成，為豆干帶來清新的茶香風味，盒裝上由海裕芬繪製的插畫，則是呈現朋友失約時的情緒，每包129元。
「豬椒你聽話！」（花椒香麻辣滷豬耳）則是將台灣產豬耳朵燜煮入味後，加上花椒油提味，並具備朝天椒的辛辣感，帶來開胃的麻辣刺激，包裝封面則是以聽不見又叫不動的男友，呼應出戀愛時的無奈感，每包129元。至於「酒雞BUY啦！」（家傳酒香滷雞翅）選用三節翅部位，搭配以紹興酒調味的滷汁，帶有微醺微甜的甘醇，包裝封面則是顯示出上班族在職場上的憤怒心聲，每包129元。
為慶祝新品上市，即日起至10月15日，凡於FOODINNOVA哪味電商平台購買嚕嚕姑滷滿額1,500元，即贈送氣嚕嚕保冷袋乙個，數量有限，送完為止，並且全站支援五倍券消費。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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