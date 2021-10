賈永婕餓露溝出席 陳美鳳帶恐龍玩具包力挺台北時裝周

巴黎時裝周剛落幕,2022春夏臺北時裝週接著熱鬧展開!開幕秀在今晚盛大登場,選在臺北101大樓五樓的AMBI SPACE ONE双融域舉行,並首度以最新的超前技術與影像規格,導入科技語言與聯合創作模式,和松山文創園區4號倉庫連線打造「異地共演」的服裝大秀,欣賞金曲歌后蔡健雅帶來的首次新歌現場演唱。包括炎亞綸、郭書瑤、林哲熹、賈永婕和陳美鳳等人都盛裝出席,而萬芳、胡小禎、王可元、饒舌歌手Gil G等人則是走上伸展台充當一日模特兒,展示台灣設計師與藝術家聯手創造的絕美作品。

剛獲得第56屆金鐘獎綜藝節目主持人獎的炎亞綸,穿著夏姿的刺繡夾克現身,他說自己從獲獎當天開始「嘴角就一直是上揚的」,預估這狀況大概會維持一個禮拜。而在金鐘紅毯的造型讓他獲得不少人心中「第一帥」的封號,被問到會不會因此想走上伸展台?他說要先看看怎麼穿搭,「再看看我的腹肌有沒有明顯一點,因為這兩季很多中空衣服,很大膽,也把性別這件事情融合。但我在疫情期間每天點宵夜,腹肌只剩四塊,可能要再努力練一點。」他也自認,以前的自己如果得獎一定會得意忘形,但現在就是秉持著「謙卑、感激的心」。

上次擔任臺北時裝週展前記者會嘉賓的賈永婕,當時自曝為了活動餓了好幾天,這次再度餓了四天瘦了快兩公斤,以一身汪俐玲設計的胸前挖空透膚薄紗褲裝性感現身,「我現在滿腦子都是等等秀結束要吃什麼!這四天我吃的很清淡,大概就是雞胸肉、燙青菜和少量澱粉。」她也認為時尚就是可以督促自己保持完美身形。在抵達會場時還有一段花絮,賈永婕堅持不能脫下口罩拍照,在工作人員告知獨照沒問題後才把口罩拿掉,不愧是最稱職的「防疫女神」!

而「最美歐巴桑」陳美鳳也壓軸現身,她穿著JUST IN XX設計師周裕穎x藝術家江賢二的服裝,搭配一個周裕穎利用舊玩具製成的恐龍手提包,優雅中又展示出細節搭配趣味,「我什麼都可以接受、很願意嘗試,但我剛看到這個包時就是很好奇要怎麼打開,其實它完全不能裝東西,但Justin(周裕穎)把人家不要的東西變成那麼有趣的作品,讓我覺得台灣設計師都很努力、很有心,我覺得能來參加時裝周真的備感榮幸。」

2022春夏臺北時裝週開幕秀選在双融域舉行,主打「沉浸式體驗」,透過四周牆面隨著每個設計師不同風格變換的投影營造出更有感的整體氛圍。本次共有6組臺灣服裝品牌結合6組藝術家參與,並搭配6位名人走秀。包括UUIN設計師劉子超、劉燕純、林宏諭x藝術家江凱群x王可元,INF設計師郭瑋x藝術家角斯(曾鼎元)x蕭志緯八弟、#DAMUR設計師黃世舜x藝術家吳東龍x演員韓寧,AUSTIN.W設計師吳日云x藝術家羅得嘉x萬芳、C JEAN設計師簡君嫄 x藝術家陳景林與馬毓秀x胡小禎,以及JUST IN XX設計師周裕穎x藝術家江賢二x 饒舌歌手Gil G。其中萬芳不只是走秀,而是帶來感染力十足的表演,大秀演技和肢體的自由奔放。其他像是花花、劉雨柔等也重回久違的伸展台。

當双融域的服裝秀逐漸接近尾聲時,透過5G即時連線在松菸四號倉首次現場演唱新作的蔡健雅,讓她的歌聲可以和時裝秀同步。秀後,在松菸的與會來賓除了可以繼續聆聽蔡健雅現場演唱,還可搶先一睹多功能展演廳和3號倉的臺灣服裝史與與靜態展兩大展覽。