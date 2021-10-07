foodpanda攜手10餐廳 外送美食變身約會級Fine Dining

雖然近期疫情趨緩、隔板解封，但部分民眾還是想要待在家享受無防疫壓力的浪漫約會。foodpanda提出全新居家約會提案「Fine Dining精緻饗宴」，自10月8日至10月31日， 精選全台10間人氣餐廳，橫跨中式、異國、網美下午茶，合作打造出10套foodpanda獨家聯名餐點，活動期間只要訂購獨家聯名餐點，就能以600元加購1組根據菜色精心搭配的限量「風格餐具組」，和另一半窩在家就能輕鬆複製質感約會饗宴，浪漫直送上門。

吃下午茶怎麼能少了浮誇雙層蛋糕盤與雕花餐具，藏身巷弄中的隱密甜點「KLAB甜點實驗室」，提供蜂蜜檸檬瑪德蓮與黑糖胡桃肉桂捲的經典組合；網路人氣復古歐式咖啡廳Costumice Café則推出司康與巴斯克乳酪蛋糕，居家約會瞬間浪漫升級。若滿足舌尖偽出國的願望，則可以使用充滿日本和風的藍印餐具搭配頂級日式燒肉「老乾杯」或和風餐酒「MOD Sequel僖閣」；或是來點「Indulge Bistro」與「浪苑」的新派西式餐酒料理，大理石紋路碗盤搭配黑銀相間的刀叉組，在家也能營造出經典高雅又新潮前衛的用餐感受。foodpanda另外還精選4間經典與創新兼具的中式、台菜料理，包含新台北家常菜「貓下去敦北俱樂部」、頂級鐵板燒「HANA錵鐵板燒餐廳」、位於台中的米其林餐盤推薦「千味海鮮餐廳」及必比登推介「京華煙雲」，搭配素雅淨白的骨瓷餐具，為用餐體驗帶來一點優雅不凡。