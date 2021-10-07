人頭馬慶SIDECAR酒譜問世百年 推出雙瓶隨行紀念禮盒

今年適逢SIDECAR酒譜問世一百週年，人頭馬君度為了讓更多調酒愛好者，能夠隨時品享SIDECAR的美好，特別與國內榮獲三次世界調酒大賽冠軍的調酒教父王偉勳（Aki Wang）攜手，於本月推出「經典SIDECAR × 創新SIDECAR」雙瓶隨行紀念禮盒，藉此分享與彰顯人頭馬家族與特優香檳干邑的百年之緣。

SIDECAR的誕生緣由，在歷代頂尖調酒師口耳相傳下，最早期與最具公信力的版本，是來自巴黎麗茲酒店調酒師的親身經歷。20年代，當時的歐洲，依舊蔓延在二次大戰的烽火漫天之下，一位駐紮在法國巴黎的美國軍官，風塵僕僕地，現身在麗茲酒店，叮囑調酒師以人頭馬特優香檳干邑、君度橙酒、檸檬汁，調製出令他極為滿意的特製調酒，在這位軍官與同行士兵欣懷暢飲三巡後，他便瀟灑乘坐美式軍用摩托車的副駕（SIDECAR）離去，因無法知悉美國軍官的姓名，調酒師便以SIDECAR，為這位美國軍官獨特喜好的特調命名。

一杯令人爽口銘心的SIDECAR，其中絕對少不了人頭馬特優香檳干邑與君度橙酒的默默守候。王偉勳在品飲過人頭馬1738之後，對於舌下與喉間綻放的豐富花香與木質調的悠長氣味，久久難以忘懷，構思以SIDECAR的發源地——巴黎花都為靈感的創意藍圖。

王偉勳在創作過程中，忠實保留了經典人頭馬干邑與君度橙酒的比例，同時加入了苦艾酒與茉莉、百合、鳶尾花與佛手柑的多元香氣，賦予了SIDECAR在香、甜、辛、甘、酸與澀間，表態超越經典的完美平衡，增添入喉之後，多重風韻伴隨酒意，在齒頰與味蕾間留繞不息。

台灣人頭馬從SIDECAR與調酒師的故事取得靈感，特別在10月與全台100間酒吧合作，只要您在本月期間，向配合酒吧點購SIDECAR，即可享受100元的特殊折扣，還請全台調酒愛好者熱情參與。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康