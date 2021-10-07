力拚百貨周年慶！蝦皮購物專櫃品牌、9大獨家商品組合下殺5折起

力拚百貨周年慶檔期，蝦皮購物「10.10品牌周年慶」自暖身開跑後，短短5天即創下訂單量較去年同期成長6成的佳績，其中又以居家生活用品銷售表現最佳，以往百貨周年慶熱賣的美妝保健、手機平板配件則包辦熱銷榜前3名。

隨著「10.10品牌周年慶」進入活動最高潮，蝦皮購物精選百大品牌全面下殺5折起，LANCOME超未來肌因賦活露限時限量48折瘋搶價3,100元、COACH皮革手拿包限時限量瘋搶價999元、任天堂Switch電力加強版＋健身環大冒險限時限量瘋搶價7,000元有找。蝦皮購物並攜手理膚寶水、DR.WU、innisfree、霓淨思等9大美妝保養品牌，獨家推出超甜價下殺5折的「蝦皮小橘盒」。

蝦皮購物「10.10品牌周年慶」不只美妝保養品超好買，更豪灑最高現折5,000元的商城85、89折神券，高單價3C家電也能買得更划算，瑞典Blueair旗艦機款過敏原空氣清淨機推出超值組合價，89折券疊加賣場券最高狂省15,000元；另祭出超殺筆電優惠，10月10日前只要購買可升級為Microsoft Windows 11最新系統的各大品牌筆電，搭配商城89折券疊加賣場券最高可折5,800元。