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力拚百貨周年慶！蝦皮購物專櫃品牌、9大獨家商品組合下殺5折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物「10.10品牌周年慶」攜手理膚寶水、DR.WU等9大品牌獨家推出「蝦皮小橘盒」，10月10日整點限時限量下殺5折。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「10.10品牌周年慶」攜手理膚寶水、DR.WU等9大品牌獨家推出「蝦皮小橘盒」，10月10日整點限時限量下殺5折。圖／蝦皮購物提供

力拚百貨周年慶檔期，蝦皮購物「10.10品牌周年慶」自暖身開跑後，短短5天即創下訂單量較去年同期成長6成的佳績，其中又以居家生活用品銷售表現最佳，以往百貨周年慶熱賣的美妝保健、手機平板配件則包辦熱銷榜前3名。

隨著「10.10品牌周年慶」進入活動最高潮，蝦皮購物精選百大品牌全面下殺5折起，LANCOME超未來肌因賦活露限時限量48折瘋搶價3,100元、COACH皮革手拿包限時限量瘋搶價999元、任天堂Switch電力加強版＋健身環大冒險限時限量瘋搶價7,000元有找。蝦皮購物並攜手理膚寶水、DR.WU、innisfree、霓淨思等9大美妝保養品牌，獨家推出超甜價下殺5折的「蝦皮小橘盒」。

蝦皮購物「10.10品牌周年慶」不只美妝保養品超好買，更豪灑最高現折5,000元的商城85、89折神券，高單價3C家電也能買得更划算，瑞典Blueair旗艦機款過敏原空氣清淨機推出超值組合價，89折券疊加賣場券最高狂省15,000元；另祭出超殺筆電優惠，10月10日前只要購買可升級為Microsoft Windows 11最新系統的各大品牌筆電，搭配商城89折券疊加賣場券最高可折5,800元。

為了鼓勵消費者一同響應支持在地店家的活動，蝦皮購物攜手港媽手作、正心堂、plain-me等台灣在地店家及創世基金會、愛天使幸福手作等公益團體，推出優先推薦消費者購買的「五倍券專區」， 10月8日起只要在蝦皮購物全站消費，除了享消費滿5,000元再送最高5,000元的購物金之外，「五倍券專區」天天再灑限量0元免運券及199元折20元購物金，搭配「10.10品牌周年慶」的商城85折券及精選店家9折券，最高再享25%回饋，港媽製麵的寶寶蔬果手工餛飩、正心堂的蔬果脆片都祭出百元有找的振興價。

蝦皮購物「10.10品牌周年慶」，10月10日上午10點「理膚寶水C10肌光活膚精華＋B5彈潤修復精華」限時限量優惠價3,360元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「10.10品牌周年慶」，10月10日上午10點「理膚寶水C10肌光活膚精華＋B5彈潤修復精華」限時限量優惠價3,360元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「10.10品牌周年慶」力拚百貨周年慶，祭出專櫃品牌5折、理膚寶水等9大獨家商品組合下殺5折。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「10.10品牌周年慶」力拚百貨周年慶，祭出專櫃品牌5折、理膚寶水等9大獨家商品組合下殺5折。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「10.10品牌周年慶」，10月10日下午2點「任天堂Switch電力加強版＋健身環大冒險」限時限量優惠價7,000元有找。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「10.10品牌周年慶」，10月10日下午2點「任天堂Switch電力加強版＋健身環大冒險」限時限量優惠價7,000元有找。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「10.10品牌周年慶」，10月10日凌晨2點「霓淨思極透光亮白淡斑精華保濕雙星組＋N7前男友面膜」限時限量優惠價1,500元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「10.10品牌周年慶」，10月10日凌晨2點「霓淨思極透光亮白淡斑精華保濕雙星組＋N7前男友面膜」限時限量優惠價1,500元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「10.10品牌周年慶」，10月10日下午4點LANCOME蘭蔻超未來肌因賦活露100ml限時限量優惠價3,100元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「10.10品牌周年慶」，10月10日下午4點LANCOME蘭蔻超未來肌因賦活露100ml限時限量優惠價3,100元。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物 品牌 周年慶

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