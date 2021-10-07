滿千贈千、免費送牛排！53間餐廳「5倍券優惠懶人包」

振興五倍券即將上路，全台各家餐飲紛紛推出一系列優惠方案。除了打造因應振興券面額的專屬優惠套餐外，許多業者也推出「滿千送千」的100%回饋活動，還有「滿額贈餐點」等多種不同優惠，甚至不需振興券也能享受促銷優惠，讓皮包輕鬆放大。

【和億生活集團】（了凡、添好運）

使用經濟部加發400萬份好食券同享振興五倍券優惠，綁定數位五倍券，至了凡消費刷卡滿500元可抵625元，再送500元米其林振興券；添好運滿1,000元可抵1,250元，再送1,000元米其林振興券。

使用紙本五倍券至了凡選購「油雞叉燒飯振興餐」，優惠價200元（原價276元），再送200元米其林振興券；「招牌半雞振興套餐」優惠價500元（原價645元），再送500元米其林振興券。添好運則推出雙人套餐優惠，使用紙本五倍券選購雙人套餐優惠價1,000元（原價1,318元），再送1,000元米其林振興券。

【豆府餐飲】（涓豆腐、北村豆腐家、銅盤、韓姜熙的小廚房、飛機河粉、姜滿堂、帕泰家、釜山宗家）

即日起至10月31日期間，至豆府旗下任一品牌門市用餐，加入官方LINE@即可參加抽獎，有機會抽中8倍等值回饋金。另外至任一品牌消費滿額，不限使用5倍券，即可依照不同品牌，獲贈不同組合的10道料理兌換券，可供下次消費使用。

【養心茶樓】

主打蔬食料理的「養心茶樓」，本季推出全新的麻油松阪菇拌炒飯、涼拌百合山菠菜、豉椒蒼蠅頭等26道料理。搭配振興券方案，桌菜可享9折優惠，並依照方案加送鳳梨蝦球、半半酥脆G或涼半百合山菠菜等料理或餐券。除了桌菜外，搭配振興券內用，不限消費金額即可贈送爆漿芝麻球1份，滿額則可贈送上海四喜烤麩、香煎蘿蔔糕。

【三澧企業】（MO-MO-PARADISE、BELLINI Pasta Pasta、MOLINO、天吉屋、吉天婦羅）

10月8日至11月30日期間，至三禮企業旗下5個品牌、40間門市，持振興五倍券用餐，即可回饋等同消費金額的電子優惠券（以百元為單位計算），可供未來消費滿額時折抵使用。門市消費同步可使用「好食券」及台北市限定的「熊好券」。

【八色烤肉】

10月8日至10月31日期間，使用五倍券且消費滿額，滿千可贈送「老饕椒鹽豬五花」；消費滿2,000元送「prime帶骨牛小排」；滿3,000元送「波士頓龍蝦600g」，滿5,000則贈送價值近1,600元的「熊本頂級A5和牛沙朗牛排」。

【樂天皇朝】

10月7日至11月30日期間，至台灣樂天皇朝各門市，加入官方LINE 帳號並綁定會員成功，單筆每滿1,000元，現領1,000等值數位券，以此類推、可無限累贈，不限使用五倍券。12月1日至2022年1月20日期間，單筆消費滿2,500元，即可使用數位券折抵1,000元。

【欣葉】（欣葉台菜、欣葉鐘菜、欣葉小聚、欣葉日本料理、呷哺呷哺、唐點小聚、Pappa Rich金爸爸、咖哩匠、欣葉生活廚房）

10月8日起至欣葉旗下的欣葉台菜、欣葉鐘菜、欣葉小聚、欣葉日本料理、呷哺呷哺，使用振興券或現金支付，消費滿1000現折100元；至唐點小聚、Pappa Rich金爸爸、咖哩匠、欣葉生活廚房等品牌，消費滿500現折50元。

另外10月8日至12月21日期間，至旗下餐廳消費，滿1,000送50元電子抵用券、滿2,000送100元電子抵用券。針對會員也提供紅利加碼回饋。

【東元餐飲】（摩斯漢堡、樂雅樂餐廳、日本最大連鎖食堂Maido Ookini食堂、串家物語、幸福堂、餡老滿、MADO、ABC Cooking Studio）

東元餐飲旗下各品牌配合五倍券，推出一系列優惠方案。例如「摩斯漢堡」推出200、500元振興套餐，最高現省314元。「樂雅樂餐廳」滿5,000元送紐西蘭沙朗牛排6入組、滿500送500元牛排回饋券；「串家物語」使用500元五倍券可折抵1人用餐，再送200元折價券。其他各品牌亦有振興套餐、滿額加碼等不同優惠方案。

【香繼光集團】（繼光香香雞、金子半之助、日本橋海鮮丼辻半）

10月8日至11月14日期間，至全台繼光香香雞門市，持五倍券消費滿200元，即可贈送價值35元的「甜心地瓜球」（部份門市贈粹釀酸梅湯）。10月8日至2022年4月30日的週一至週四時段，持五倍券至「金子半之助」用餐，消費滿1,000現抵100；至10月31日期間，憑五倍券至「日本橋海鮮丼辻半」，消費滿2,000元送400元抵用券。

【漢來美食】（漢來海港、漢來蔬食、漢來上海湯包、安那居、福園台菜、上菜片皮鴨專賣店）

10月8日至11月7日期間，至漢來全台全品牌41間餐廳，持紙本五倍券消費滿1,000元，即贈送1,000元漢來美食抵用券、滿2,000送2,000，最高享滿5,000送5,000。除此之外，多個品牌也有振興券加碼活動。例如「漢來海港」用餐可享「餐券買10送2」的方案；「漢來蔬食」也有單筆消費滿千送點心券的加碼活動；「漢來上海湯包」則是單筆滿千加送小籠湯包兌換券，讓優惠再放大。

【芳朵麻辣鍋】

10月8日至11月30日期間，至店內消費用餐，出示振興券即可獲贈開胃小菜及飲料，另外消費滿2,000元，即可加贈價值660元的CAB板腱牛（12oz）或木紋松阪豬（12oz）（2選1），或是改贈500元現金折抵券。

【金色三麥】（金色三麥餐廳、UMAMI金色三麥、微兜petit doux、BAC、咖哩樹）

10月8日至指定日期期間，至金色三麥旗下餐廳，各有不同的振興券優惠方案。「金色三麥餐廳、UMAMI金色三麥」內用消費滿千，即贈送1000元會員電子票券，並有指定餐點優惠價。「微兜petit doux」內用滿500贈送500元會員電子票券；「BAC」指定甜點組合優惠價1,000～1,299元；「咖哩樹」消費主餐即可免費升級套餐。

【頂呱呱】（頂呱呱、東京油組総本店、魷魚大叔）

10月8日起持五倍券至「頂呱呱」消費，可購買200、500元振興套餐（原價各為265、698元），另外10月9日至10月24日期間，原味炸雞原價55元，特價49元；辣味雞翅原價45元，特價單隻40元、3隻100元；6入原味雞翅分享盒搭配飲品1杯，原價159元，特價99元；10入原味雞翅分享盒搭配飲品2杯，原價259元，特價129元。