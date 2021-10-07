周年慶激出人潮 民眾：五倍券到手要在百貨一次出手

趕在振興五倍券發放前夕，今日包括新光三越首波6店、環球購物中心、台北統一時代、高雄夢時代、大葉高島屋、美麗華等百貨，都在今日展開周年慶。百貨周年慶風向球、新光三越副董吳昕陽今日觀察人潮說，「疫情後終於看見久違的人潮，感受到振興的燕子回來了！」明天五倍券正式發放，百貨也預期，五倍券加上國慶連假，接下來人氣、買氣一定會比首日還要好。

新光三越：化妝品、精品、家用家電與3C最搶手

一早出現在新光三越台北南西店排隊的上班族侯小姐說，疫情嚴峻時真的悶了很久，會想趁五倍券拿到手時，一次出手在百貨周年慶用完，主要想用來買美妝，今天先來看想要買的東西，等拿到五倍券就可以直接到百貨購買，也可以減少選購的時間。

新光三越表示，周年慶首日看見購物人潮回流、買氣回溫景象，著實為今年周年慶打下強心針，在疫情趨穩下，預測消費力穩健回溫，首波6店今日可望追平去年15億業績。

就買氣觀察，新光三越指出，化妝品、精品、家用家電與3C，是消費者關注的熱門趨勢業種。化妝品「大容量明星商品」最搶手，包括：首日全台獨家ESTEE LAUDER巨霸容量小棕瓶、LANCOME極光水、Kiehl’s金盞花超值組，估計今日皆熱銷破1,000瓶。宅經濟趨勢及新居入厝需求帶動家用家電買氣暢旺，大家電、環境家電皆熱銷，頂級寢具、床墊銷售量大幅成長3成，在家自煮料理也提升氣炸鍋、洗碗機、調理機等廚房家電的銷量；iPhone 13也吸引果粉換機潮，法雅客、iStore呈現只要到貨就會賣光的情況。

持續無法出國同樣讓國際精品買氣持續熱絡，新光三越台中中港店週年慶同步展開的「日本商品展」、台北南西店周年慶登場的「韓國商品展」，也吸引民眾選購用美食感受旅行回憶。

新光三越10/8必搶組，ESTEE LAUDER 微分子肌底原生露買1送1價值7,350元，特價3,850元。圖／新光三越提供

環球購物中心首日業績成長超過2成

環球購物中心今年加碼祭出50%高回饋率、高單價3C家電5折起，以及櫻桃小丸子來店禮的多重助益下，周年慶首日整體業績預計成長超過2成，其中又以新北中和、屏東市大型購物中心表現最為亮眼，一早即湧現購買人潮，客單翻2倍成長，以生活家電、化妝品及運動服飾成長幅度最高超過兩2成。

環球購物中心新北中和周年慶首日，消費者搶兌換滿千送千及獨家來店禮。圖／環球購物中心提供

車站店則預計連假前一日湧現出遊及返鄉人潮，連假三天餐廳預約皆已達9成。預計隨著10月8號振興五倍券正式開放使用以及雙十連假將再帶動人潮、業績成長。環球購物中心觀察，首日有多組消費者等不及使用五倍券，考量到滿額贈回饋份數限量，特別在一開門就來搶購整套家電，從電視機、冰箱及洗衣機等，購買金額高達近20萬元，其次也有許多消費者搶購運動服飾、化妝品等。

環球購物中心周年慶推多款櫻桃小丸子口罩，iMall會員扣5點即可兌換。圖／環球購物中心提供

統一時代百貨雙十連假美食甜點買一送一

統一時代百貨指出，首日限定優惠組合，包含蘭蔻小黑瓶買一送一組、雅詩蘭黛小棕瓶巨霸容量組、SKII青春發燒組、黛珂保濕美容液典藏組都秒殺。另外，生活家電，像是象印炎舞炊煮電子鍋、LE CREUSET鑄鐵鍋、飛利浦Saeco全自動咖啡機、iRobot掃地機器人、Dyson空氣清淨機、法國特福營養調理機等都是熱銷商品。

接著，統一時代百貨針對雙十連假，推出三日限定美食甜點買一送一優惠，像是香帥蛋糕的精緻小芋泥蛋糕買一送一特價220元、二吉軒豆乳霜淇淋買一送一特價60元、迷客夏焙香決明大麥買一送一特價30元、咖樂迪咖啡農場-岡崎物產黑密寒天/抹茶寒天/夕張哈密瓜凍買一送一特價69元、涼食帖水果飴買一送一特價50元等。