OKmart預約紙本振興五倍券　領取贈滿額購物金

振興五倍券紙本券於10月8日起開放第一波預訂的消費者領取，OKmart除了可至原預訂門市的OKgo機台插入健保卡列印單據至櫃台領取之外，也可使用OK App領券，完全不需要接觸到公共機台，提供更便利、安全的紙本振興五倍券領取流程，而且使用OK App不需要綁定會員，為的就是讓消費者能更便利迅速的領取。

10月8日起於OKmart全台820間門市領取紙本振興五倍券的消費者，憑領取收據小白單可再享有10元滿額優惠（消費滿50元現折10元）。