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OKmart預約紙本振興五倍券　領取贈滿額購物金

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
OKmart預約紙本振興五倍券，10月8日起憑領取收據小白單可再享有10元滿額優惠（消費滿50元現折10元）。圖／OKmart提供
OKmart預約紙本振興五倍券，10月8日起憑領取收據小白單可再享有10元滿額優惠（消費滿50元現折10元）。圖／OKmart提供

振興五倍券紙本券於10月8日起開放第一波預訂的消費者領取，OKmart除了可至原預訂門市的OKgo機台插入健保卡列印單據至櫃台領取之外，也可使用OK App領券，完全不需要接觸到公共機台，提供更便利、安全的紙本振興五倍券領取流程，而且使用OK App不需要綁定會員，為的就是讓消費者能更便利迅速的領取。

10月8日起於OKmart全台820間門市領取紙本振興五倍券的消費者，憑領取收據小白單可再享有10元滿額優惠（消費滿50元現折10元）。

選擇於OKgo事務機領取紙本五倍券，先點選「振興五倍券專區按鈕」選擇領取，接著插入健保卡或輸入領取序號及領取人身分證末4碼，再拿領貨單據（小白單）至櫃台領取；也可透過手機進入OKmart App點選「紙本振興五倍券」首頁活動圖檔，輸入取貨序號（10碼）、領取人身分證末4碼並點選「確認」鍵，出現紙本振興五倍券取貨條碼後直接到櫃台由店員刷讀核對、並出示身分證或健保卡核對身分即可領取。

振興五倍券紙本券於10月8日起開放第一波預訂的消費者領取，OKmart除了可至原預訂門市的OKgo機台插入健保卡列印單據至櫃台領取之外，也可使用OK App領券。圖／OKmart提供
振興五倍券紙本券於10月8日起開放第一波預訂的消費者領取，OKmart除了可至原預訂門市的OKgo機台插入健保卡列印單據至櫃台領取之外，也可使用OK App領券。圖／OKmart提供

健保卡 身分證

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