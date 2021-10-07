OKmart預約紙本振興五倍券 領取贈滿額購物金
振興五倍券紙本券於10月8日起開放第一波預訂的消費者領取，OKmart除了可至原預訂門市的OKgo機台插入健保卡列印單據至櫃台領取之外，也可使用OK App領券，完全不需要接觸到公共機台，提供更便利、安全的紙本振興五倍券領取流程，而且使用OK App不需要綁定會員，為的就是讓消費者能更便利迅速的領取。
10月8日起於OKmart全台820間門市領取紙本振興五倍券的消費者，憑領取收據小白單可再享有10元滿額優惠（消費滿50元現折10元）。
選擇於OKgo事務機領取紙本五倍券，先點選「振興五倍券專區按鈕」選擇領取，接著插入健保卡或輸入領取序號及領取人身分證末4碼，再拿領貨單據（小白單）至櫃台領取；也可透過手機進入OKmart App點選「紙本振興五倍券」首頁活動圖檔，輸入取貨序號（10碼）、領取人身分證末4碼並點選「確認」鍵，出現紙本振興五倍券取貨條碼後直接到櫃台由店員刷讀核對、並出示身分證或健保卡核對身分即可領取。
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