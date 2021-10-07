聽新聞
test
0:00 / 0:00
「未來鑽石」成新趨勢！強調「零碳排」實驗室鑽石受矚目
全球都在重視永續議題，不少科技公司也要求供應商採購非衝突礦產，時尚、珠寶界也更強調永續發展，過往鑽石評鑑標準，除了4C以外，更多了第5C（Conflict Free，無衝突），這也讓「未來鑽石」議題再度發酵，目前就有實驗室持續培育鑽石，也希望減少碳排放足跡。
以全球唯一獲得零碳排認證實驗室，以實驗室培育鑽石的DIAMOND FOUNDRY為例，培育一克拉鑽石所產生的碳，僅占天然開採鑽石的4.73%，也能減少2011盎司的空氣汙染、127加侖的水污染及143磅的碳排放，少了對環境的破壞、對人道的剝削，使鑽石更顯純淨而真實。
台灣JOY COLORi未來鑽石，獨家引進DIAMOND FOUNDRY，逐漸受到消費者的青睞，不僅是因為鑽石象徵的意義與傳承，還有對於未來及環境永續的認同。
JOY COLORi未來鑽石表示，實驗室培育鑽石就是真鑽石，價格比挖掘出來的鑽石親民、物超所值，也就是以同樣的預算可買到更大的鑽石，而且更環保。「環保不血汗的鑽石讓人很感動，我們希望珍愛的寶石，並非沾染鮮血或壓迫其他國家人民而來。」JOY COLORi未來鑽石表示。
JOY COLORi未來鑽石創辦人謝淑英表示，實驗室培育鑽石在歐美國家已受到新世代的認同與接受，在享受高科技的同時，也能擁抱環境永續；台灣消費者也能逐漸接受，JOY COLORi未來鑽石完美車工，使鑽石可以綻放出最璀璨的火光。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言