聯合利華打造UTeam陣容 挺身為愛站出來Stand by U

平等、多元共融已是全球趨勢,更是企業永續發展的新顯學。致力推動「多元共融」(Diversity & Inclusion,簡稱 D&I)的全球日消巨擘聯合利華在第19屆台灣同志遊行前夕,擴大支持規模,首次與15大通路打造UTeam陣容,祭出「聯合利華彩虹月」優惠,即日起購買聯合利華旗下指定品牌任兩件商品即可上網登錄,有機會獲得由彩虹友善品牌金普頓大安酒店、CiPU喜舖、STYLEi等提供總價值近30萬元的彩虹好禮。

聯合利華長年推動多元共融的價值,不僅將建立幸福職場視為企業目標,更從福利制度、企業文化到品牌倡議,多面向發揮影響力,促進更平等、多元與共融的社會。聯合利華永續發展暨企業傳播事務資深經理尤慈霞表示,「性別平等、發揮女力」,「積極賦能支持少數族群」以及「打破刻板印象去標籤化」是聯合利華推動多元共融的三大重點,目前台灣聯合利華女性經理人達60%,高於全球。在力挺少數族群方面,如LGBTQ+,每年全球的彩虹月(6月),聯合利華各地辦公室都會在當地舉辦相關的支持活動,在台灣,早在同性婚姻專法實施前,聯合利華已率先將福利擴大至同性伴侶及收養家庭,並以內部分享及培訓等營造友善的職場環境與文化,更連年參與10月底舉行的同志大遊行。

歡慶今年台灣彩虹驕傲月的到來,三度挺身支持平權的聯合利華與15大通路夥伴共組UTeam,推出6大亮點的「聯合利華彩虹月」優惠,致力推廣聯合國永續發展目標(SDGs)的Impact Hub Taipei(社會影響力製造所)以聯合利華經典企業標誌U為靈感,揉合代表LGBTQI+族群的6色彩虹以及象徵跨性別族群三色旗中的粉色、淺藍色,透過8種色彩傳遞「聯合利華力挺每一種愛」的企業理念。

即日起至11月30日消費者於線上、線下15大通路購買聯合利華旗下指定品牌商品任兩件,即可憑發票上網登錄抽大獎,包含金普頓大安酒店住宿券、CiPU喜舖彩虹包、STYLEi安心包與聯合利華彩虹商品組等彩虹好禮,總價值近30萬元。

聯合利華不僅首次攜手通路推出彩虹優惠,為了擴大同盟聲量,更邀請彩虹友善品牌共襄盛舉,包含有彩虹友善飯店之稱的金普頓大安酒店、在媽媽界大受歡迎的CiPU喜舖、以及連續多年支持彩虹盛事的STYLEi贊助一日住宿券、彩虹包、安心包(內含客製化彩虹口罩)等多樣好禮,與消費者歡度驕傲彩虹月。

聯合利華與屈臣氏獨家合作驚喜加碼,10月20日前祭出雙重好康品牌月優惠活動,活動期間購買聯合利華旗下品牌商品折扣後消費滿388元,即可上網登錄屈臣氏寵i會員網站,憑發票抽金普頓大安酒店住宿券、聯合利華極致寵愛護膚禮、CiPU喜舖彩虹野餐組等好禮;折扣後消費滿688元則可再現折50元。