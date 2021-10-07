聯合利華打造UTeam陣容 挺身為愛站出來Stand by U

平等、多元共融已是全球趨勢，更是企業永續發展的新顯學。致力推動「多元共融」（Diversity & Inclusion，簡稱 D&I）的全球日消巨擘聯合利華在第19屆台灣同志遊行前夕，擴大支持規模，首次與15大通路打造UTeam陣容，祭出「聯合利華彩虹月」優惠，即日起購買聯合利華旗下指定品牌任兩件商品即可上網登錄，有機會獲得由彩虹友善品牌金普頓大安酒店、CiPU喜舖、STYLEi等提供總價值近30萬元的彩虹好禮。

聯合利華長年推動多元共融的價值，不僅將建立幸福職場視為企業目標，更從福利制度、企業文化到品牌倡議，多面向發揮影響力，促進更平等、多元與共融的社會。聯合利華永續發展暨企業傳播事務資深經理尤慈霞表示，「性別平等、發揮女力」，「積極賦能支持少數族群」以及「打破刻板印象去標籤化」是聯合利華推動多元共融的三大重點，目前台灣聯合利華女性經理人達60%，高於全球。在力挺少數族群方面，如LGBTQ+，每年全球的彩虹月（6月），聯合利華各地辦公室都會在當地舉辦相關的支持活動，在台灣，早在同性婚姻專法實施前，聯合利華已率先將福利擴大至同性伴侶及收養家庭，並以內部分享及培訓等營造友善的職場環境與文化，更連年參與10月底舉行的同志大遊行。

歡慶今年台灣彩虹驕傲月的到來，三度挺身支持平權的聯合利華與15大通路夥伴共組UTeam，推出6大亮點的「聯合利華彩虹月」優惠，致力推廣聯合國永續發展目標（SDGs）的Impact Hub Taipei（社會影響力製造所）以聯合利華經典企業標誌U為靈感，揉合代表LGBTQI+族群的6色彩虹以及象徵跨性別族群三色旗中的粉色、淺藍色，透過8種色彩傳遞「聯合利華力挺每一種愛」的企業理念。

即日起至11月30日消費者於線上、線下15大通路購買聯合利華旗下指定品牌商品任兩件，即可憑發票上網登錄抽大獎，包含金普頓大安酒店住宿券、CiPU喜舖彩虹包、STYLEi安心包與聯合利華彩虹商品組等彩虹好禮，總價值近30萬元。

聯合利華不僅首次攜手通路推出彩虹優惠，為了擴大同盟聲量，更邀請彩虹友善品牌共襄盛舉，包含有彩虹友善飯店之稱的金普頓大安酒店、在媽媽界大受歡迎的CiPU喜舖、以及連續多年支持彩虹盛事的STYLEi贊助一日住宿券、彩虹包、安心包（內含客製化彩虹口罩）等多樣好禮，與消費者歡度驕傲彩虹月。

聯合利華與屈臣氏獨家合作驚喜加碼，10月20日前祭出雙重好康品牌月優惠活動，活動期間購買聯合利華旗下品牌商品折扣後消費滿388元，即可上網登錄屈臣氏寵i會員網站，憑發票抽金普頓大安酒店住宿券、聯合利華極致寵愛護膚禮、CiPU喜舖彩虹野餐組等好禮；折扣後消費滿688元則可再現折50元。