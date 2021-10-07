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五倍券德誼數位消費滿額抽翻倍 買iPhone 13再送500元購物金

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
德誼數位有超過7成門市位於百貨及購物中心，搭配全方位的周邊配件與門號服務，讓全台果粉都能享受一站式的便利體驗。圖／德誼數位提供
德誼數位有超過7成門市位於百貨及購物中心，搭配全方位的周邊配件與門號服務，讓全台果粉都能享受一站式的便利體驗。圖／德誼數位提供

五倍券入袋打算買什麼？德誼數位Data Express自10月8日至10月31日推出「振興5購好禮」方案，包括最新最熱門的iPhone 13新機、iPad及MacBook全系列商品，還有人氣音響品牌Marshall、Harman Kardon多款暢銷揚聲器都享優惠；活動期間來店消費滿5,000元，再加碼週週抽5,000元購物金，抽獎資格週週累計，買越多機會越多，有機會讓5倍券變10倍驚喜。

10月8日起至門市使用紙本振興券購買蘋果指定商品就送指定配件購物金，購買最新iPhone 13或iPhone 13 mini還可獲得500元的配件購物金加碼，買iPad Air則有1,000元，iPad Pro全系列商品更有高達2,000元的購物金加碼，讓消費者購機順便入手保護殼或玻璃保護貼等必備防護周邊一起帶回家。

針對學生族群，凡購買MacBook全系列商品加購Apple Care+，即贈送市價超過5,000元的周邊套餐，包含電腦鍵盤膜、螢幕保護貼、多功能轉接器、防震電腦包、HDMI傳輸線等實用周邊。另外，搭配振興5倍券消費，限定款藍牙喇叭消費滿5,000元還現折1,000元。

德誼數位推出振興5購好禮方案，再加碼週週抽5,000元購物金，有機會讓5倍券變10倍驚喜。圖／德誼數位提供
德誼數位推出振興5購好禮方案，再加碼週週抽5,000元購物金，有機會讓5倍券變10倍驚喜。圖／德誼數位提供

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