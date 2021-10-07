就是抗拒不了芭蕾舞鞋 Repetto亞洲形象概念店盛大開幕

想到芭蕾舞鞋，不少人第一個想到的就是法國芭蕾精品鞋履品牌Repetto吧？在短暫告別台灣市場後，Repetto近日再度回歸並選在遠百A13、SOGO忠孝店打造亞洲形象概念店，利用芭蕾舞台為靈感發想製成的店櫃設計搭配粉色調的店裝、絨布簾幕，讓人一走進店內就能感受那股優雅夢幻氣息，也提供豐富齊全的鞋款，滿足芭蕾舞鞋迷的需求。

成立於1947年的Repetto，是首個以芭蕾舞為定位，結合法國獨有製鞋技術之精品手工鞋履品牌。1956年傳奇時尚女星碧姬芭杜因為在電影中穿了品牌旗下最經典的Cendrillon鞋款，也更加深Repetto在消費者心中的代表性與俏皮形象。所有鞋款堅持由法國Medard d'Excideuil工作室製作，整個製鞋過程由15位工匠人手完成，主打精湛的手工藝「Stitch & Return反縫製鞋針法」，每雙鞋款都是運用手工，將鞋面與鞋底一針一線縫製而成，再加上舒適又吸汗的棉布鞋墊，最後將整雙鞋從內部往外翻轉，隱藏縫線和部分鞋底厚度，讓鞋子更加耐穿又舒適。此外，鞋面上的蝴蝶結可不只是裝飾，更具有調節鬆緊的用途。

這次台灣兩家新開幕的Repetto亞洲形象概念店，提供品牌旗下幾大系列鞋款及包款，定價也可說是亞洲區最接近歐洲價格的。包含最經典的Cendrillon、上班族最愛的橡膠底LiLi鞋款，以及線條更顯銳利時尚的尖頭款Brigitte，其中Cendrillon還展售獨家限定色號摩洛哥藍、紫紅色、以及豔橘色調款。喜歡中性風格的人也可以挑選田馥甄在MV中穿過的同款牛津鞋ZiZi、以麥可傑克森為靈感的Michael樂福鞋。另外，還有與Sylvie ballerina聯名的紅唇愛心圖騰鞋款可選擇，兩腳不對稱的設計超可愛有趣！品牌也透露，之後會陸續引進旗下芭蕾生活類的服裝。