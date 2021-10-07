萊爾富推4款「薄多義Bite 2 Eat」獨家聯名鮮食

為了滿足各種味蕾，同時吸引消費者嘗鮮，超商鮮食口味總是不斷推陳出新，萊爾富即日起攜手義式餐廳「薄多義Bite 2 Eat」聯名推出4款獨家鮮食品，11月2日前再祭出鮮食主餐的飲料加價購優惠活動，於萊爾富門市購買鮮食主餐即可以10元優惠價加購指定飲品。

超商鮮食是不少外食族的選擇，據萊爾富內部統計，超商鮮食銷售逐年成長，在疫情下更是順勢成長，今年上半年鮮食銷量較去年同期漲幅逾3成，在鮮食的麵食類中又以義大利麵最具人氣，占據每年熱銷品類前三名。

萊爾富即日起攜手義式餐廳「薄多義Bite 2 Eat」推出4款獨家聯名鮮食品，包括3款義大利麵及1款波隆那肉醬雙拼海苔飯捲，3款義大利麵每款售價89元，特別選用「薄多義Bite 2 Eat」店內的超人氣餐點，再經過主廚微調特製，增添更豐厚的濃郁口感，像是「巴薩酒醋乳酪培根細扁麵」奶香滑順濃郁，酒醋酸香更添風味、爽口不膩，搭配細切的培根，鹹香十足；「奶油牛肝菌菇義大利麵」更是首度推出的素食鮮食（植物五辛素），牛肝菌菇的醇厚香氣搭配濃郁奶油白醬與多種新鮮野菇；「蒜辣野菇雞肉麵」濃郁蒜香滿滿包覆在麵體上，口味清新爽辣。另有「波隆那肉醬雙拼海苔飯捲」，以雙色起司絲焗烤波隆那肉醬搭配臘腸、脆腸，售價49元。

萊爾富11月2日前祭出鮮食主餐的飲料加價購優惠活動，於萊爾富門市購買鮮食主餐即可以10元優惠價加購中杯熱美式咖啡、樂法私藏黃金麥茶（650mL）、味丹冬瓜茶（560mL）、味丹青草茶（560mL）等指定飲品。