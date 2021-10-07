9成製造業者只接受基本工資漲3% 勞團：不具參考價值

基本工資審議委員會明天舉行，而勞資攻防早已連日上演，全國工業總會今發布「製造業對於調升基本工資意向調查報告」，調查指出，受訪的200家企業中，高達9成3僅能接受基本工資調漲3%，對此，全國產業總工會秘書長戴國榮直指「當然沒有老闆願意多負擔成本」，批調查沒有參考價值。全產總認為，明年基本工資應調漲10%。

工總公布的意向調查報告指出，兩百家受訪企業受訪企業中，僅35家企業呈現營收、獲利皆成長，縱使電機、電子業等少數營收成長調查的產業類別，獲利部分也明顯衰退。多數受訪產業皆表示基本工資調漲將加重營運負擔，不建議調漲基本工資，93%的受訪業者僅能接受3%的調幅。

對於這份調查結果，戴國榮說，老闆當然不願意多付錢、支出成本，因此這份意向調查報告根本沒說服力，不具參考價值。

他強調，勞團主張明年基本工資不論月薪、時薪調幅都應該10%，理由是今年經濟成長率已上修至5.88%，更有望突破6%，雖然產業別景氣落差大，外熱內冷，但隨著明天振興五倍券上路，刺激消費，疫情又漸漸趨緩，內需產業有機會在10月復甦。

戴國榮說，去年勞團共體時艱，接受調幅只有0.84%，但沒想到後來全年經濟成長率竟排名世界第一，「去年少調的部分，今年還給勞工」再加上過去1997到2008年曾凍漲10年，勞工一直未享受經濟成長果實，今年趁經濟情勢看好大幅調漲是合情合理。

此外，鄰國的日本、南韓疫情都比台灣嚴重，但日韓照樣調漲明年的基本工資，南韓調漲了5%多甚至創近三年新高，現在如果再不大幅調升，台灣基本工資水準只會越來越落後其他國家，更何況，大幅調升基本工資，不僅僅照顧弱勢邊際勞工，更可以帶動整體薪資成長，解決台灣長年的低薪問題。

對於主計總處主計長朱澤民今在立法院回覆立委羅明才一碗蚵仔麵線要價「20元」，引發網路熱議，戴國榮說，這可看出部分政府官員不食人間煙火，不貼近民意。

他質疑，主計總處例行公布消費者物價指數等相關經濟數據，卻不清楚物價水平、薪資水準等，顯示與社會徹底脫節，不接地氣。