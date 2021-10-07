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女兒愛醜玩具「想照顧它」 瑞莎母女簡直是天使吧？

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
重視鞋子的瑞莎，喜歡經典、品質好的款式，但又不能太無聊，還是要有一點設計感。記者／沈昱嘉攝影
重視鞋子的瑞莎，喜歡經典、品質好的款式，但又不能太無聊，還是要有一點設計感。記者／沈昱嘉攝影

目前大部分時間都花在指導韻律體操學生的瑞莎，特別抽空來逛逛改裝過後的遠東SOGO忠孝館。她透露自己當初第一次來台灣當模特兒時就拍了很多SOGO的周年慶廣告，所以彼此淵源頗深。平常對保養品、鞋類特別感興趣的她，對於這次翻新後的1樓「美妝天后宮」、2樓的女鞋配件區都有很深的印象，直呼變得「更好逛！」

「我之前就很常逛SOGO，大多時候是買保養品、化妝品，但其實鞋子、衣服等等也都會在這裡買，一整棟什麼都有，不用跑很多店，很方便。以前1樓感覺東西太多有點擁擠，比較難挑選到自己想找的東西，現在整體變得更寬敞，動線也更好逛，空間也有更明亮舒適的感覺。」瑞莎說。

因為本身皮膚較敏感，保養品在瑞莎的購物清單裡佔有很重要的位置，「天氣一變我的皮膚就開始特別乾，有時候又特別油，我會依照當下的情況去找適合的保養品。而且保養品很適合送人，不像彩妝品你可能要很了解對方對顏色的喜好之類，我喜歡買保養品送媽媽、朋友。」她還爆料老公比她還愛買東西，保養品的數量可能跟她有得拚。而彩妝方面，她最重視睫毛膏和腮紅，「雖然我的睫毛很長，但是很不明顯的咖啡色，所以我一定要擦黑色睫毛膏。不擦腮紅的話很常會聽到別人說『你看起來很累』，我有很多顏色的腮紅，會依照場合跟穿搭來選色。」

雖然目前懷著二女兒（五個月），瑞莎每天還是都會去體育館指導韻律體操，打算一路工作到「卸貨」。沒有因懷孕有任何不適的她還自曝常常會忘記自己肚子裡有寶寶，要等到感受到胎動時才想起來，「現在肚子裡這位只要一聽到音樂就會動得很厲害，很認真跳舞。我懷大女兒Nika的時候都沒有這種感覺，可是我也很難想像世界上還能有比Nika更活潑的人。」也因為經常要奔波找舞蹈服裝或是表演道具等，最近的戰鞋就是「運動鞋」。話雖如此，談到鞋子她還是很有自己的喜好堅持，「我喜歡經典、品質好的款式，但又不能太無聊，還是要有一點設計感。」

跟瑞莎談購物，其實大部分時間她聊的都是想「幫誰買禮物」，是個喜歡給予、讓人依靠的人。「我一直都喜歡買東西給別人，給老公、媽媽、女兒或是學韻律體操的孩子，看到很棒的東西，第一個會先想到『這個很適合誰』，買東西給別人是很開心的！」經紀人也在旁補充說她送的東西都是別人用得到的務實路線。「可能我從小很幸運，什麼都有了，所以其實我也沒有太強烈的物欲。」瑞莎說。而她的奉獻心態，似乎也無形中影響了女兒Nika。

通常家裡要迎接二寶，多少都會遇到老大吃醋的狀況，但瑞莎說5歲大女兒Nika反而超期待妹妹的到來。「她現在每天回家都先跟我的肚子打招呼，然後就不理我了。她還會用『我的baby』來稱呼妹妹，搞得好像我是在幫她生baby。她有什麼喜歡的東西都會說要留給妹妹，還會畫畫送給她。」瑞莎也透露Nika有喜歡照顧人的特質，喜好也比較成熟，從選玩具和穿衣服就能看出來：「她喜歡店裡面最醜的玩具，她說『因為醜的玩具沒有人要，我要照顧它。』她也喜歡經典款、最好是黑色的衣服，不喜歡Elsa的禮服。」

連買東西都可以看出喜歡照顧人、讓人依靠的天使個性，這對母女簡直讓人融化啊！也更加期待看到瑞莎家的二寶誕生。

瑞莎5歲大女兒Nika超期待妹妹的到來。圖／摘自IG
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DARPHIN全效舒緩雙明星組，全效舒緩精華液50ml+健康乳15ml x 3，價值5,427元，優惠價3,500元，限量50組（SOGO獨家）。圖／SOGO提供
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瑞莎覺得改裝過後的遠東SOGO忠孝館整體變得更寬敞，動線也更好逛，空間也有更明亮舒適的感覺。記者／沈昱嘉攝影
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植村秀無色搖滾星鑽唇膏（共兩色），1,200元。圖／SOGO提供
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重視鞋子的瑞莎，喜歡經典、品質好的款式，但又不能太無聊，還是要有一點設計感。記者／沈昱嘉攝影
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瑞莎覺得改裝過後的遠東SOGO忠孝館整體變得更寬敞，動線也更好逛，空間也有更明亮舒適的感覺。記者／沈昱嘉攝影
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TOM FORD最上鏡奢華雙色頰彩盤全6色，各售價2,400元。圖／SOGO提供
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跟瑞莎聊購物，其實大部分時間她都是想「幫誰買禮物」，是個喜歡給予、讓人依靠的人。記者／沈昱嘉攝影
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重視鞋子的瑞莎，喜歡經典、品質好的款式，但又不能太無聊，還是要有一點設計感。記者／沈昱嘉攝影
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