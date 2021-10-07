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手上的微型流體力學！愛馬仕Galop d’Hermès新尺寸

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Galop d’Hermès玫瑰金鑲鑽腕表小型款，43萬5,400元。圖／愛馬仕提供
Galop d’Hermès玫瑰金鑲鑽腕表小型款，43萬5,400元。圖／愛馬仕提供

愛馬仕（Hermès）以馬具起家，許多經典作品的設計都環繞馬術世界相關符碼，而馬具的功能性和簡約精髓，更是貫穿愛馬仕設計的特色。2019年，品牌推出以馬鐙為靈感的Galop d’Hermès腕表，由才華洋溢的年輕加州設計師Ini Archibong為品牌設計，腕表正面看是充滿品牌風格的馬鐙造型，但是從側面看卻像一艘來自不同次元的前衛流線宇宙飛船。如今，這款迷人的創意之作推出三款全新的小尺寸玫瑰金與精鋼款式之作。

建築、故事、數學和大自然是Ini Archibong設計靈感的泉源，他尤其喜歡光線作用於物體上所產生的各種光影變化。他在構思這款腕表時，從愛馬仕創作珍藏館時看到的馬銜、馬鐙、韁繩、馬具等得到啟發，將他的細微觀察結合自身獨特、明亮純淨的設計風格，當光線映照在流線圓潤的Galop d’Hermès腕表上時，隨著目光的推移，讓固態的表殼金屬產生如液體般流動的錯覺。阿拉伯數字往表盤下方逐漸變大所營造出的動態和空間透視感，更讓人聯想到奔放疾馳的速度感，倒置馬鐙形狀的 8 點鐘數字，更是為了向駿馬的世界致敬的細節。

Galop d’Hermès腕表設計師 Ini Archibong。圖／愛馬仕提供
Galop d’Hermès腕表設計師 Ini Archibong。圖／愛馬仕提供
（由左至右）小型款與大型款的Galop d’Hermès玫瑰金鑲鑽腕表。圖／愛馬仕提供
（由左至右）小型款與大型款的Galop d’Hermès玫瑰金鑲鑽腕表。圖／愛馬仕提供
Galop d’Hermès精鋼鑲鑽腕表小型款，24萬4,700元。圖／愛馬仕提供
Galop d’Hermès精鋼鑲鑽腕表小型款，24萬4,700元。圖／愛馬仕提供
Galop d’Hermès精鋼腕表小型款，11萬6,100元。圖／愛馬仕提供
Galop d’Hermès精鋼腕表小型款，11萬6,100元。圖／愛馬仕提供
Galop d’Hermès精鋼腕表小型款與Galop d’Hermès玫瑰金鑲鑽腕表小型款。圖／愛馬仕提供
Galop d’Hermès精鋼腕表小型款與Galop d’Hermès玫瑰金鑲鑽腕表小型款。圖／愛馬仕提供
Galop d’Hermès腕表推出三款小尺寸的新作。圖／愛馬仕提供
Galop d’Hermès腕表推出三款小尺寸的新作。圖／愛馬仕提供

腕表 愛馬仕

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