手上的微型流體力學！愛馬仕Galop d’Hermès新尺寸

愛馬仕（Hermès）以馬具起家，許多經典作品的設計都環繞馬術世界相關符碼，而馬具的功能性和簡約精髓，更是貫穿愛馬仕設計的特色。2019年，品牌推出以馬鐙為靈感的Galop d’Hermès腕表，由才華洋溢的年輕加州設計師Ini Archibong為品牌設計，腕表正面看是充滿品牌風格的馬鐙造型，但是從側面看卻像一艘來自不同次元的前衛流線宇宙飛船。如今，這款迷人的創意之作推出三款全新的小尺寸玫瑰金與精鋼款式之作。

建築、故事、數學和大自然是Ini Archibong設計靈感的泉源，他尤其喜歡光線作用於物體上所產生的各種光影變化。他在構思這款腕表時，從愛馬仕創作珍藏館時看到的馬銜、馬鐙、韁繩、馬具等得到啟發，將他的細微觀察結合自身獨特、明亮純淨的設計風格，當光線映照在流線圓潤的Galop d’Hermès腕表上時，隨著目光的推移，讓固態的表殼金屬產生如液體般流動的錯覺。阿拉伯數字往表盤下方逐漸變大所營造出的動態和空間透視感，更讓人聯想到奔放疾馳的速度感，倒置馬鐙形狀的 8 點鐘數字，更是為了向駿馬的世界致敬的細節。 Galop d’Hermès腕表設計師 Ini Archibong。圖／愛馬仕提供 （由左至右）小型款與大型款的Galop d’Hermès玫瑰金鑲鑽腕表。圖／愛馬仕提供 Galop d’Hermès精鋼鑲鑽腕表小型款，24萬4,700元。圖／愛馬仕提供 Galop d’Hermès精鋼腕表小型款，11萬6,100元。圖／愛馬仕提供 Galop d’Hermès精鋼腕表小型款與Galop d’Hermès玫瑰金鑲鑽腕表小型款。圖／愛馬仕提供 Galop d’Hermès腕表推出三款小尺寸的新作。圖／愛馬仕提供