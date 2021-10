亞洲第一間開放式的卡地亞！THE CARTIER BOX期間限定

還記得人生第一次推開精品店大門內心的拘謹和不確定?在以往的年代,精品品牌的高貴容易給人距離感,不過隨著時代改變,讓精緻的生活美學走入每個人的日常生活是當今的主流顯學。

卡地亞以品牌最具象徵意義的標誌紅盒子為概念,在遠百信義A13一樓推出首個以「送禮的藝術」(Art of gifting)為主要訴求的The Cartier Box期間限定概念店,為期半年完全開放式的明亮空間,有別於一般專賣店,聚焦豐富多元的最新配件、包款、生活擺件、香氛等,即便是珠寶腕表也以單價不超過50萬的入門型號為主,讓送禮或入手人生第一件卡地亞成為最舒適而自然不過的事。

店內運用品牌辨識度極高的紅盒打造趣味裝置,透過五感體驗帶領貴賓探索卡地亞的創造力、精湛技藝以及多元化設計。卡地亞紅盒八角形的外型呼應了巴黎奉為珠寶聖地的芳登廣場(Palce Vendome)形狀,盒子上的燙金八角線條也融入店面設計。商品的擺放秉持mix & match的概念,橫跨不同系列,有的櫥櫃抽屜更將桌遊融入,展現童趣巧思。身穿休閒襯衫、卡其褲的店員,比起正式的西裝領帶皮鞋,也更顯年輕活潑。選擇困難?現場平板的專屬送禮程式還有小遊戲可以協助推薦。