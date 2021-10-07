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亞洲第一間開放式的卡地亞！THE CARTIER BOX期間限定
還記得人生第一次推開精品店大門內心的拘謹和不確定？在以往的年代，精品品牌的高貴容易給人距離感，不過隨著時代改變，讓精緻的生活美學走入每個人的日常生活是當今的主流顯學。
卡地亞以品牌最具象徵意義的標誌紅盒子為概念，在遠百信義A13一樓推出首個以「送禮的藝術」（Art of gifting）為主要訴求的The Cartier Box期間限定概念店，為期半年完全開放式的明亮空間，有別於一般專賣店，聚焦豐富多元的最新配件、包款、生活擺件、香氛等，即便是珠寶腕表也以單價不超過50萬的入門型號為主，讓送禮或入手人生第一件卡地亞成為最舒適而自然不過的事。
店內運用品牌辨識度極高的紅盒打造趣味裝置，透過五感體驗帶領貴賓探索卡地亞的創造力、精湛技藝以及多元化設計。卡地亞紅盒八角形的外型呼應了巴黎奉為珠寶聖地的芳登廣場（Palce Vendome）形狀，盒子上的燙金八角線條也融入店面設計。商品的擺放秉持mix & match的概念，橫跨不同系列，有的櫥櫃抽屜更將桌遊融入，展現童趣巧思。身穿休閒襯衫、卡其褲的店員，比起正式的西裝領帶皮鞋，也更顯年輕活潑。選擇困難？現場平板的專屬送禮程式還有小遊戲可以協助推薦。
獨立、完全開放式的包裝區可以直接看到紅盒子包裝、綁上緞帶的過程，提升送禮的儀式感。除了每個包裝紙的打褶都有精緻的要求，珠寶鐘表的包裝上會印上蠟封，生活擺件和配件系列分別有專屬的緞帶。品牌也透露在接下來半年期間將陸續推出燙印或鐫刻姓名的服務，完整送禮的服務，將真摯的心意傳遞給親人、摯友、或為自己留下紀念。
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