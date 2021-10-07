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亞洲第一間開放式的卡地亞！THE CARTIER BOX期間限定

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
The Cartier Box主視覺。圖／卡地亞提供
The Cartier Box主視覺。圖／卡地亞提供

還記得人生第一次推開精品店大門內心的拘謹和不確定？在以往的年代，精品品牌的高貴容易給人距離感，不過隨著時代改變，讓精緻的生活美學走入每個人的日常生活是當今的主流顯學。

卡地亞以品牌最具象徵意義的標誌紅盒子為概念，在遠百信義A13一樓推出首個以「送禮的藝術」（Art of gifting）為主要訴求的The Cartier Box期間限定概念店，為期半年完全開放式的明亮空間，有別於一般專賣店，聚焦豐富多元的最新配件、包款、生活擺件、香氛等，即便是珠寶腕表也以單價不超過50萬的入門型號為主，讓送禮或入手人生第一件卡地亞成為最舒適而自然不過的事。

店內運用品牌辨識度極高的紅盒打造趣味裝置，透過五感體驗帶領貴賓探索卡地亞的創造力、精湛技藝以及多元化設計。卡地亞紅盒八角形的外型呼應了巴黎奉為珠寶聖地的芳登廣場（Palce Vendome）形狀，盒子上的燙金八角線條也融入店面設計。商品的擺放秉持mix & match的概念，橫跨不同系列，有的櫥櫃抽屜更將桌遊融入，展現童趣巧思。身穿休閒襯衫、卡其褲的店員，比起正式的西裝領帶皮鞋，也更顯年輕活潑。選擇困難？現場平板的專屬送禮程式還有小遊戲可以協助推薦。

獨立、完全開放式的包裝區可以直接看到紅盒子包裝、綁上緞帶的過程，提升送禮的儀式感。除了每個包裝紙的打褶都有精緻的要求，珠寶鐘表的包裝上會印上蠟封，生活擺件和配件系列分別有專屬的緞帶。品牌也透露在接下來半年期間將陸續推出燙印或鐫刻姓名的服務，完整送禮的服務，將真摯的心意傳遞給親人、摯友、或為自己留下紀念。

Panthère de Cartier美洲豹陶瓷罐，綠色小型款，另有藍色、紅色款式可供選擇，約24,000元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹陶瓷罐，綠色小型款，另有藍色、紅色款式可供選擇，約24,000元。圖／卡地亞提供
Diabolo de Cartier卡片夾，金色鍍層飾面真漆金屬，約22,900元。圖／卡地亞提供
Diabolo de Cartier卡片夾，金色鍍層飾面真漆金屬，約22,900元。圖／卡地亞提供
The Cartier Box期間限定概念店香水、皮件、生活擺件牆面。圖／卡地亞提供
The Cartier Box期間限定概念店香水、皮件、生活擺件牆面。圖／卡地亞提供
Cartier Baby米色兔子毛毯，美麗諾羊毛和喀什米爾羊毛，點綴兔子圖案，另有粉色蝴蝶圖案及藍色熊貓圖案可供選擇，約27,600元。圖／卡地亞提供
Cartier Baby米色兔子毛毯，美麗諾羊毛和喀什米爾羊毛，點綴兔子圖案，另有粉色蝴蝶圖案及藍色熊貓圖案可供選擇，約27,600元。圖／卡地亞提供
一套三件Panthè re de Cartier美洲豹托盤小型款，陶瓷配山羊麂皮底座，約14,700元。圖／卡地亞提供
一套三件Panthè re de Cartier美洲豹托盤小型款，陶瓷配山羊麂皮底座，約14,700元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹喀什米爾羊毛抱枕，約16,600元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹喀什米爾羊毛抱枕，約16,600元。圖／卡地亞提供
The Cartier Box期間限定概念店以經典的禮物紅盒子為設計概念。圖／卡地亞提供
The Cartier Box期間限定概念店以經典的禮物紅盒子為設計概念。圖／卡地亞提供
The Cartier Box期間限定概念店內腕表陳列櫃引進活潑的遊戲概念。圖／卡地亞提供
The Cartier Box期間限定概念店內腕表陳列櫃引進活潑的遊戲概念。圖／卡地亞提供
一套三件Diabolo de Cartier筆記本，小牛皮和來自可持續經營森林的紙張，約11,700元。圖／卡地亞提供
一套三件Diabolo de Cartier筆記本，小牛皮和來自可持續經營森林的紙張，約11,700元。圖／卡地亞提供
卡地亞經典紅盒。圖／卡地亞提供
卡地亞經典紅盒。圖／卡地亞提供
Double C de Cartier鍊帶肩揹包小型款，櫻桃紅色小牛皮，金色鍍層飾面和紅色琺瑯，約92,000元。圖／卡地亞提供
Double C de Cartier鍊帶肩揹包小型款，櫻桃紅色小牛皮，金色鍍層飾面和紅色琺瑯，約92,000元。圖／卡地亞提供
The Cartier Box期間限定概念店是卡地亞首個完全開放式的店舖空間。圖／卡地亞提供
The Cartier Box期間限定概念店是卡地亞首個完全開放式的店舖空間。圖／卡地亞提供

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