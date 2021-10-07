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世界麵包大師王鵬傑設計！cama café開賣6款冠軍麵包
cama café攜手世界麵包大師賽冠軍王鵬傑，合作6款與咖啡絕配的經典麵包，即日起在camacafé全台「亮點門市」上市，咖啡迷可以好咖啡搭配冠軍麵包，開啟每一天。
cama café於2020年起推出全新「亮點門市」，有別於以往外帶小型店的概念，亮點門市以20坪大小店點為主，提供舒適座位、新增美味輕食。亮點門市也交出亮麗成績，單店業績增幅最高達2倍。
除了咖啡的實力優勢，cama café與世界麵包大師王鵬傑合作，於「亮點門市」推出6款最適合咖啡搭配的經典／歐系麵包，包括「肉桂無花果歐式麵包」，口感紮實飽滿，適合搭配黑咖啡、手沖咖啡；「亞麻籽蔓越莓歐式麵包」濕潤度高又健康；「高雄蜂巢歐式麵包」，口感濕潤富有彈性，適合搭配經典拿鐵、風味拿鐵。
另有「法式經典可頌」以33層交織的工法，創造出細緻優雅、層次分明的經典酥脆口感，跟每款咖啡都是百搭。「巧克力丹麥可頌」捲入Cocao Barry巧克力、蜜漬柚子絲，獨特苦甜香氣令人沉醉。「法式焦糖酥」帶來微甜的幸福滋味，適合搭配燕麥奶拿鐵、抹茶拿鐵。
此外，cama café也打造6款獨家「滿餡帕尼尼」，包括墨西哥雞肉、BBQ手撕豬肉、香醇咖哩雞、香濃熔岩起司、鮪魚玉米、蘋果肉桂等。
即起點購全新「冠軍麵包」系列商品或「滿餡帕尼尼」系列商品，再加一杯飲品，可享10元現折優惠。
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