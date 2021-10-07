快訊

美最惡名昭彰「黃道十二宮殺手」是誰？調查團稱破解逾50年謎團

網友爆料不止肇逃「還涉賭」 陳柏惟這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

毛邊574系列運動鞋 MIU MIU讓New Balance變得更可愛

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
剪裁過的毛邊被保留下來，服裝原有結構則暴露在外，「未完成」的隨性一覽無遺，也是一種個性的展現。圖／MIU MIU提供
剪裁過的毛邊被保留下來，服裝原有結構則暴露在外，「未完成」的隨性一覽無遺，也是一種個性的展現。圖／MIU MIU提供

熟悉MIU MIU甜美女孩風的人，應該對日前在巴黎時裝周發表的2022春夏系列感到格外好奇吧？這季Miuccia Prada拿掉那些精緻裝扮的可愛元素，以經典作品為創作基礎，把我們日常會穿搭的單品像是褲裝、毛衣、襯衫、西裝外套、套裝和緊身洋裝等，重新拆解組裝，透過剪裁尋求新的平衡比例，並突破既定想像，讓這些看似基本款的單品呈現出嶄新面貌。

此系列保留每件單品的顯露特徵，但同時也改變了它們與身體的緊密關係。像是褲裝被重新裁剪成俐落的短裙，毛衣與襯衫巧妙鏤空展露形體。剪裁過的毛邊被保留下來，服裝原有結構則暴露在外，「未完成」的隨性一覽無遺，也是一種個性的展現。一系列低腰線的設計，也加強現今露腰身潮流的強度，男女裝界線依然不過度鮮明，主打中性當道。有帥氣的運動夾克，也有性感的內衣式上衣。在整個系列中也能看到許多卡其色、灰色、海軍藍等色彩組合，讓人感受到一股冷靜安穩又時尚的制服風穿搭魅力。

本季還有一個重點，就是與New Balance的合作，MIU MIU利用574系列運動鞋打造出白色、卡其色，以及自然毛邊鞋款，呈現出一種有穿搭痕跡和凸顯材質、製作細節的工藝趣味，也更顯可愛。包款也變得更中性，方形MIU字樣壓紋包身搭配金屬鍊帶，結合休閒風與精緻俐落感，增添搭配的實用性。

以經典作品為創作基礎，把我們日常會穿搭的單品像是褲裝、毛衣、襯衫、西裝外套、套裝和緊身洋裝等，重新拆解組裝，透過剪裁尋求新的平衡比例，並突破既定想像。圖／MIU MIU提供
以經典作品為創作基礎，把我們日常會穿搭的單品像是褲裝、毛衣、襯衫、西裝外套、套裝和緊身洋裝等，重新拆解組裝，透過剪裁尋求新的平衡比例，並突破既定想像。圖／MIU MIU提供
剪裁過的毛邊被保留下來，服裝原有結構則暴露在外，「未完成」的隨性一覽無遺，也是一種個性的展現。
剪裁過的毛邊被保留下來，服裝原有結構則暴露在外，「未完成」的隨性一覽無遺，也是一種個性的展現。
MIU MIU發表2022春夏系列。圖／MIU MIU提供
MIU MIU發表2022春夏系列。圖／MIU MIU提供
MIU MIU與New Balance合作，利用574系列運動鞋打造出白色、卡其色，以及自然毛邊鞋款。圖／MIU MIU提供
MIU MIU與New Balance合作，利用574系列運動鞋打造出白色、卡其色，以及自然毛邊鞋款。圖／MIU MIU提供
在整個系列中也能看到許多卡其色、灰色、海軍藍等色彩組合，搭配線條銳利又寬鬆的襯衫，讓人感受到一股冷靜安穩又時尚的制服風穿搭魅力。圖／MIU MIU提供
在整個系列中也能看到許多卡其色、灰色、海軍藍等色彩組合，搭配線條銳利又寬鬆的襯衫，讓人感受到一股冷靜安穩又時尚的制服風穿搭魅力。圖／MIU MIU提供
方形MIU字樣壓紋包身搭配金屬鍊帶，結合休閒風與精緻俐落感，增添搭配的實用性。圖／MIU MIU提供
方形MIU字樣壓紋包身搭配金屬鍊帶，結合休閒風與精緻俐落感，增添搭配的實用性。圖／MIU MIU提供
MIU MIU 2022春夏系列充滿制服風時尚魅力。圖／MIU MIU提供
MIU MIU 2022春夏系列充滿制服風時尚魅力。圖／MIU MIU提供
一系列低腰線的設計，也加強現今露腰身潮流的強度，男女裝界線依然不過度鮮明，主打中性當道。圖／MIU MIU提供
一系列低腰線的設計，也加強現今露腰身潮流的強度，男女裝界線依然不過度鮮明，主打中性當道。圖／MIU MIU提供
剪裁過的毛邊被保留下來，服裝原有結構則暴露在外，「未完成」的隨性一覽無遺，也是一種個性的展現。
剪裁過的毛邊被保留下來，服裝原有結構則暴露在外，「未完成」的隨性一覽無遺，也是一種個性的展現。
剪裁過的毛邊被保留下來，服裝原有結構則暴露在外，「未完成」的隨性一覽無遺，也是一種個性的展現。圖／MIU MIU提供
剪裁過的毛邊被保留下來，服裝原有結構則暴露在外，「未完成」的隨性一覽無遺，也是一種個性的展現。圖／MIU MIU提供
剪裁過的毛邊被保留下來，服裝原有結構則暴露在外，「未完成」的隨性一覽無遺，也是一種個性的展現。圖／MIU MIU提供
剪裁過的毛邊被保留下來，服裝原有結構則暴露在外，「未完成」的隨性一覽無遺，也是一種個性的展現。圖／MIU MIU提供
以經典作品為創作基礎，把我們日常會穿搭的單品像是褲裝、毛衣、襯衫、西裝外套、套裝和緊身洋裝等，重新拆解組裝，透過剪裁尋求新的平衡比例，並突破既定想像。圖／MIU MIU提供
以經典作品為創作基礎，把我們日常會穿搭的單品像是褲裝、毛衣、襯衫、西裝外套、套裝和緊身洋裝等，重新拆解組裝，透過剪裁尋求新的平衡比例，並突破既定想像。圖／MIU MIU提供
在整個系列中也能看到許多卡其色、灰色、海軍藍等色彩組合，搭配線條銳利又寬鬆的襯衫，讓人感受到一股冷靜安穩又時尚的制服風穿搭魅力。圖／MIU MIU提供
在整個系列中也能看到許多卡其色、灰色、海軍藍等色彩組合，搭配線條銳利又寬鬆的襯衫，讓人感受到一股冷靜安穩又時尚的制服風穿搭魅力。圖／MIU MIU提供
MIU MIU與New Balance合作，利用574系列運動鞋打造出白色、卡其色，以及自然毛邊鞋款。圖／MIU MIU提供
MIU MIU與New Balance合作，利用574系列運動鞋打造出白色、卡其色，以及自然毛邊鞋款。圖／MIU MIU提供

制服

延伸閱讀

LV大秀遭抗議人士舉布條亂入　40秒畫面曝光模特兒臨場反應獲全網盛讚

金鐘紅毯／温貞菱全黑褲裝展優雅俐落，前後大挖空「帥性感」很可以

《魷魚遊戲》脫北者鄭浩妍高級臉爆紅超模背景曝光！20吋螞蟻腰、逆天長腿養成法公開

安雅泰勒喬高級優雅露美翻艾美獎！仙氣性感對決資深影后深V高衩、「黛妃」艾瑪柯林使女裝

相關新聞

網路旅遊業者盤點「自駕旅遊六撇步」 連續假期盡興玩

10月連續假期即將到來，而看準旅人正規劃以更安全、輕鬆且彈性的自駕旅遊方式出遊，提供旅客各式絕佳住宿選擇的數位旅遊平台龍...

萊爾富推4款「薄多義Bite 2 Eat」獨家聯名鮮食

為了滿足各種味蕾，同時吸引消費者嘗鮮，超商鮮食口味總是不斷推陳出新，萊爾富即日起攜手義式餐廳「薄多義Bite 2 Eat...

9成製造業者只接受基本工資漲3% 勞團：不具參考價值

基本工資審議委員會明天舉行，而勞資攻防早已連日上演，全國工業總會今發布「製造業對於調升基本工資意向調查報告」，調查指出，...

手上的微型流體力學！愛馬仕Galop d’Hermès新尺寸

愛馬仕（Hermès）以馬具起家，許多經典作品的設計都環繞馬術世界相關符碼，而馬具的功能性和簡約精髓，更是貫穿愛馬仕設...

女兒愛醜玩具「想照顧它」 瑞莎母女簡直是天使吧？

目前大部分時間都花在指導韻律體操學生的瑞莎，特別抽空來逛逛改裝過後的遠東SOGO忠孝館。她透露自己當初第一次來台灣當模特...

亞洲第一間開放式的卡地亞！THE CARTIER BOX期間限定

還記得人生第一次推開精品店大門內心的拘謹和不確定？在以往的年代，精品品牌的高貴容易給人距離感，不過隨著時代改變，讓精緻的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。