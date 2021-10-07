毛邊574系列運動鞋 MIU MIU讓New Balance變得更可愛

熟悉MIU MIU甜美女孩風的人，應該對日前在巴黎時裝周發表的2022春夏系列感到格外好奇吧？這季Miuccia Prada拿掉那些精緻裝扮的可愛元素，以經典作品為創作基礎，把我們日常會穿搭的單品像是褲裝、毛衣、襯衫、西裝外套、套裝和緊身洋裝等，重新拆解組裝，透過剪裁尋求新的平衡比例，並突破既定想像，讓這些看似基本款的單品呈現出嶄新面貌。

此系列保留每件單品的顯露特徵，但同時也改變了它們與身體的緊密關係。像是褲裝被重新裁剪成俐落的短裙，毛衣與襯衫巧妙鏤空展露形體。剪裁過的毛邊被保留下來，服裝原有結構則暴露在外，「未完成」的隨性一覽無遺，也是一種個性的展現。一系列低腰線的設計，也加強現今露腰身潮流的強度，男女裝界線依然不過度鮮明，主打中性當道。有帥氣的運動夾克，也有性感的內衣式上衣。在整個系列中也能看到許多卡其色、灰色、海軍藍等色彩組合，讓人感受到一股冷靜安穩又時尚的制服風穿搭魅力。