東區霸主史無前例大改裝 SOGO忠孝館尋求改變的背後脈絡

今年第二季全台被疫情變化瞬間襲擊，百貨業也歷經長達數個月的來客爆減的黑暗期，沒有選擇休兵養息，遠東SOGO百貨忠孝館仍然大動作投入改裝，過去絕不輕易改裝的忠孝館，這回為何願意把1樓日進斗金的天后宮全區封館前後長達45天、寧願犧牲封館期間數億元業績的折損，不只如此，改裝工程也向上延伸至2、3、4、6、7、10、11樓共8個樓面都注入新意，這樣的大動作代表什麼意義？也許遠東SOGO董事長黃晴雯這句「SOGO準備好了。」傳達出東區百貨霸主已做好迎接時代新局的訊息。

天后宮首度全區封館改裝 突破先天限制增高30%

在百貨同業間，SOGO忠孝館素有「美妝天后宮」、「百貨坪效王」的響亮封號，能被封后自有堅強實力，化妝品專櫃有7成都是全台業績冠軍櫃，身為門面，光1樓一年就可替SOGO賺進30億業績的天后宮可謂寸土寸金，幾乎占全館四分之一強，也因為業績量體太大，營業禁不起一日折損，就可知道這次大破大立的改裝，對忠孝館來說有多不容易。

銷售也需要設計，透過設計讓商品充滿魅力。隨著緊鄰的信義商圈各大百貨商場林立，盡是空間挺拔、寬敞的大格局，就連自家的SOGO復興館，空間開闊格局先天優勢也優於忠孝館。當大型百貨商場成為主流，為了回應消費者購物喜好需求與年輕世代接軌，加上競爭百貨即將插旗東區，這回忠孝館啟動歷年來最大規模優化工程，黃晴雯指出，「為了這次大改裝，團隊已籌備了2、3年時間準備。」這次忠孝館改裝學問大，包括突破建築體先天限制，天花板、地板全部打掉重練，在1樓創造出增高30%的空間。

改裝核心：留住主顧客也要吸引新客

對民眾來說有記憶點的百貨更需要在變與不變之間拿捏的恰到好處，忠孝館另一個改裝難度在於，遠東集團董事長徐旭東給了改裝的核心方向「改裝要有感，既要留住主顧客，也要吸引新客人進來。」等於這次改裝必需要做到讓新舊客人都滿意。現在走進升級版天后宮，整體場域不僅挑高也變寬敞，43家美妝櫃位同步帶來最新店裝，整體購物質感大幅升級，並另闢國際精品區，導入Salvatore Ferragamo、Chloé、Georg Jensen、RIMOWA等精品配件，將於10月下旬陸續開幕。改裝規格直接升級精品豪宅，讓坪效王的輝煌持續進化。

SOGO的日系百貨精神也蘊含在設計中，1樓品牌柱上方工裝設計，一律改成明鏡與琥珀鏡雙色，不僅視覺更有一致感，仔細看也像是鏡面視覺的和式屏風。為了銜接未來東區綠廊帶延伸至忠孝館後側，這次改裝也把服務台移到東側後方，讓前後都是主入口，服務台壁面以金箔色特殊漆的日式隔屏呈現，低調的呈現日式美學風貌。這次1、2樓美妝、女鞋改裝也收到超過20%業績成長的改裝效益。

天后宮精品化逐樓延伸 接軌新世代

天后宮的美妝精品化，也延伸至其他樓層，包括2樓全新升級打造的女鞋區與香氛區；3、4樓進行品牌優化、年輕化共有43家品牌Reopen；6樓增加近6成男性潮流品牌；7樓提供男士專屬肌膚保養、香氛的「MEN'S CARE STATION」購物空間；10樓匯集10家高爾夫品牌進駐以及加入更多戶外運動休閒品牌；11樓則有金色三麥餐飲集團旗下微兜全新旗艦品牌「Pd by petit doux」新進駐，呈現出精緻華麗版的微兜，提供一系列融合奢華食材又能吃得美味健康的低碳料理。整體忠孝館改裝，即是把目光對焦在重視生活質感的都會男女。