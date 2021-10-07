快訊

美最惡名昭彰「黃道十二宮殺手」是誰？調查團稱破解逾50年謎團

網友爆料不止肇逃「還涉賭」 陳柏惟這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東區霸主史無前例大改裝 SOGO忠孝館尋求改變的背後脈絡

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
「美妝天后宮」SOGO忠孝館史無前例封館改裝後，更顯質感與優雅大器。記者沈昱嘉／攝影
「美妝天后宮」SOGO忠孝館史無前例封館改裝後，更顯質感與優雅大器。記者沈昱嘉／攝影

今年第二季全台被疫情變化瞬間襲擊，百貨業也歷經長達數個月的來客爆減的黑暗期，沒有選擇休兵養息，遠東SOGO百貨忠孝館仍然大動作投入改裝，過去絕不輕易改裝的忠孝館，這回為何願意把1樓日進斗金的天后宮全區封館前後長達45天、寧願犧牲封館期間數億元業績的折損，不只如此，改裝工程也向上延伸至2、3、4、6、7、10、11樓共8個樓面都注入新意，這樣的大動作代表什麼意義？也許遠東SOGO董事長黃晴雯這句「SOGO準備好了。」傳達出東區百貨霸主已做好迎接時代新局的訊息。

天后宮首度全區封館改裝 突破先天限制增高30%

在百貨同業間，SOGO忠孝館素有「美妝天后宮」、「百貨坪效王」的響亮封號，能被封后自有堅強實力，化妝品專櫃有7成都是全台業績冠軍櫃，身為門面，光1樓一年就可替SOGO賺進30億業績的天后宮可謂寸土寸金，幾乎占全館四分之一強，也因為業績量體太大，營業禁不起一日折損，就可知道這次大破大立的改裝，對忠孝館來說有多不容易。

銷售也需要設計，透過設計讓商品充滿魅力。隨著緊鄰的信義商圈各大百貨商場林立，盡是空間挺拔、寬敞的大格局，就連自家的SOGO復興館，空間開闊格局先天優勢也優於忠孝館。當大型百貨商場成為主流，為了回應消費者購物喜好需求與年輕世代接軌，加上競爭百貨即將插旗東區，這回忠孝館啟動歷年來最大規模優化工程，黃晴雯指出，「為了這次大改裝，團隊已籌備了2、3年時間準備。」這次忠孝館改裝學問大，包括突破建築體先天限制，天花板、地板全部打掉重練，在1樓創造出增高30%的空間。

改裝核心：留住主顧客也要吸引新客

對民眾來說有記憶點的百貨更需要在變與不變之間拿捏的恰到好處，忠孝館另一個改裝難度在於，遠東集團董事長徐旭東給了改裝的核心方向「改裝要有感，既要留住主顧客，也要吸引新客人進來。」等於這次改裝必需要做到讓新舊客人都滿意。現在走進升級版天后宮，整體場域不僅挑高也變寬敞，43家美妝櫃位同步帶來最新店裝，整體購物質感大幅升級，並另闢國際精品區，導入Salvatore Ferragamo、Chloé、Georg Jensen、RIMOWA等精品配件，將於10月下旬陸續開幕。改裝規格直接升級精品豪宅，讓坪效王的輝煌持續進化。

SOGO的日系百貨精神也蘊含在設計中，1樓品牌柱上方工裝設計，一律改成明鏡與琥珀鏡雙色，不僅視覺更有一致感，仔細看也像是鏡面視覺的和式屏風。為了銜接未來東區綠廊帶延伸至忠孝館後側，這次改裝也把服務台移到東側後方，讓前後都是主入口，服務台壁面以金箔色特殊漆的日式隔屏呈現，低調的呈現日式美學風貌。這次1、2樓美妝、女鞋改裝也收到超過20%業績成長的改裝效益。

天后宮精品化逐樓延伸 接軌新世代

天后宮的美妝精品化，也延伸至其他樓層，包括2樓全新升級打造的女鞋區與香氛區；3、4樓進行品牌優化、年輕化共有43家品牌Reopen；6樓增加近6成男性潮流品牌；7樓提供男士專屬肌膚保養、香氛的「MEN'S CARE STATION」購物空間；10樓匯集10家高爾夫品牌進駐以及加入更多戶外運動休閒品牌；11樓則有金色三麥餐飲集團旗下微兜全新旗艦品牌「Pd by petit doux」新進駐，呈現出精緻華麗版的微兜，提供一系列融合奢華食材又能吃得美味健康的低碳料理。整體忠孝館改裝，即是把目光對焦在重視生活質感的都會男女。

黃晴雯指出，「這次改裝難度無須贅言，團隊與廠商的努力，就像為忠孝館施予空間魔法，把現有結構最大化、最高級化，可以感受到這是個有全新活力的百貨，並與下一個世代接軌。」忠孝館大改裝後正逢疫情趨穩，百貨周年慶群起激戰搶攻五倍券效益，「我們知道消費者準備好了，藉由這次改裝，我們要讓消費者知道，SOGO也準備好了。」

金色三麥餐飲集團旗下微兜全新旗艦品牌「Pd by petit doux」進駐SOGO忠孝館11樓。圖／金色三麥提供
金色三麥餐飲集團旗下微兜全新旗艦品牌「Pd by petit doux」進駐SOGO忠孝館11樓。圖／金色三麥提供
（由左至右）遠東SOGO台灣營運本部資深副總吳素吟、遠東SOGO董事長黃晴雯、遠東SOGO營運總經理汪郭鼎松與遠東SOGO忠孝館店長李景銘，肩負忠孝館改裝艱鉅任務。記者沈昱嘉／攝影
（由左至右）遠東SOGO台灣營運本部資深副總吳素吟、遠東SOGO董事長黃晴雯、遠東SOGO營運總經理汪郭鼎松與遠東SOGO忠孝館店長李景銘，肩負忠孝館改裝艱鉅任務。記者沈昱嘉／攝影
SOGO忠孝館7樓提供男士專屬肌膚保養、香氛的「MEN'S CARE STATION」。記者沈昱嘉／攝影
SOGO忠孝館7樓提供男士專屬肌膚保養、香氛的「MEN'S CARE STATION」。記者沈昱嘉／攝影
SOGO忠孝館RIMOWA10月28日開幕，Essential系列Trunk Plus Cactus 37,800元。記者沈昱嘉／攝影
SOGO忠孝館RIMOWA10月28日開幕，Essential系列Trunk Plus Cactus 37,800元。記者沈昱嘉／攝影
SOGO忠孝館Chloé 10月27日開幕，Chloé Edith咖啡色中型肩背提包，價格店洽。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館Chloé 10月27日開幕，Chloé Edith咖啡色中型肩背提包，價格店洽。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館Georg Jensen 10月26日開幕，MOONLIGHT BLOSSOM系列純銀灰月光胸針鍊墜24,000元。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館Georg Jensen 10月26日開幕，MOONLIGHT BLOSSOM系列純銀灰月光胸針鍊墜24,000元。圖／SOGO提供
東區獨家Hermès Beauty進駐SOGO忠孝館。記者沈昱嘉／攝影
東區獨家Hermès Beauty進駐SOGO忠孝館。記者沈昱嘉／攝影
GUERLAIN嬌蘭在SOGO忠孝館推出全台首座BEE CONCEPT櫃。記者沈昱嘉／攝影
GUERLAIN嬌蘭在SOGO忠孝館推出全台首座BEE CONCEPT櫃。記者沈昱嘉／攝影
SOGO忠孝館Salvatore Ferragamo10月26日開幕，Creations經典復刻系列Top Handle鴕鳥皮提包20萬9,000元，Creations經典復刻系列Top Handle蜥蜴皮提包22萬3,000元。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館Salvatore Ferragamo10月26日開幕，Creations經典復刻系列Top Handle鴕鳥皮提包20萬9,000元，Creations經典復刻系列Top Handle蜥蜴皮提包22萬3,000元。圖／SOGO提供
自SOGO忠孝館1987年成立以來，大門口的「小小世界鐘」就已存在於許多人的記憶中，這次忠孝館改裝難度，也是變與不變的拿捏學問。記者沈昱嘉／攝影
自SOGO忠孝館1987年成立以來，大門口的「小小世界鐘」就已存在於許多人的記憶中，這次忠孝館改裝難度，也是變與不變的拿捏學問。記者沈昱嘉／攝影
SOGO忠孝館6樓增加近6成男性潮流品牌。記者沈昱嘉／攝影
SOGO忠孝館6樓增加近6成男性潮流品牌。記者沈昱嘉／攝影
DIOR在SOGO忠孝館推出全台首發新櫃。記者沈昱嘉／攝影
DIOR在SOGO忠孝館推出全台首發新櫃。記者沈昱嘉／攝影
SOGO忠孝館M.A.C亞洲首家Red Concept概念櫃。記者沈昱嘉／攝影
SOGO忠孝館M.A.C亞洲首家Red Concept概念櫃。記者沈昱嘉／攝影

SOGO 天后宮 品牌

延伸閱讀

東區夜玩節 10/31前打卡抽ipad

不畏女鞋市場低迷 SOGO忠孝館大手筆改裝徹底變身

路口交通事故近7成 台南東區公布十大肇事路口將大執法

忠孝SOGO秋の京都展 抹茶、八橋餅等京菓子名店都來了

相關新聞

網路旅遊業者盤點「自駕旅遊六撇步」 連續假期盡興玩

10月連續假期即將到來，而看準旅人正規劃以更安全、輕鬆且彈性的自駕旅遊方式出遊，提供旅客各式絕佳住宿選擇的數位旅遊平台龍...

萊爾富推4款「薄多義Bite 2 Eat」獨家聯名鮮食

為了滿足各種味蕾，同時吸引消費者嘗鮮，超商鮮食口味總是不斷推陳出新，萊爾富即日起攜手義式餐廳「薄多義Bite 2 Eat...

9成製造業者只接受基本工資漲3% 勞團：不具參考價值

基本工資審議委員會明天舉行，而勞資攻防早已連日上演，全國工業總會今發布「製造業對於調升基本工資意向調查報告」，調查指出，...

手上的微型流體力學！愛馬仕Galop d’Hermès新尺寸

愛馬仕（Hermès）以馬具起家，許多經典作品的設計都環繞馬術世界相關符碼，而馬具的功能性和簡約精髓，更是貫穿愛馬仕設...

女兒愛醜玩具「想照顧它」 瑞莎母女簡直是天使吧？

目前大部分時間都花在指導韻律體操學生的瑞莎，特別抽空來逛逛改裝過後的遠東SOGO忠孝館。她透露自己當初第一次來台灣當模特...

亞洲第一間開放式的卡地亞！THE CARTIER BOX期間限定

還記得人生第一次推開精品店大門內心的拘謹和不確定？在以往的年代，精品品牌的高貴容易給人距離感，不過隨著時代改變，讓精緻的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。