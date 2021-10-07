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徐若瑄夢想當代言人成真 現身UNIQLO TAPEI開幕剪綵高呼「值了！」
座落於台北明曜百貨的UNIQLO旗艦店，將明日升格為全球旗艦店，並更名為「UNIQLO TAIPEI」。而在此之前，品牌於10月7日搶先開放給媒體預覽，並請來新任LifeWear代言人徐若瑄站台並剪綵，為10月8日正式開幕來暖身。
徐若瑄在活動上就表示自己是UNIQLO忠實顧客，「沒有一年不來逛的，而每次都是全家大小的衣服一起買」，她還提到還沒疫情之前，每年都會出國去滑雪，所以都會先到UNIQLO報到買發熱衣。而且因為自從有了小孩就更是愛買UNIQLO的衣服，好穿又價格合宜。徐若瑄最推薦全球旗艦店中的UTme客製化服務，圖案十分可愛，特別是「擲筊」的樣式，她已經打算入手，因為家人一定會很喜歡。此外，徐若瑄還覺得花店是一定要逛的地方，而且價格不貴，很有生活感，適合不同的人。
而擔任LifeWear代言人，徐若瑄除了很開心之外，還高呼「值了」，並透露曾經想過，「我的日語能力那麼好，UNIQLO怎麼沒想到我？」因為對她而言，UNIQLO就像是哆啦A夢一般，而且此次品牌還跟在地的名店有合作款，更勾起了她當初入住東區後方小巷公寓的時期，深深覺得UNIQLO的用心。
UNIQLO TAIPEI全球旗艦店，搶在國慶連假之前，又適逢5倍券的發放日開幕，為了要刺激消費，也祭出多項優惠。像是開幕的首四日，不限消費金額的前150名就能獲得特製雞蛋糕。同時，購物滿2,500元及3,000元就分別贈送潮流單肩包、多功能背包，送完為止。另外，UNIQLO與日本戶外機能潮牌White Mountaineering聯名系列，搶先全球在UNIQLO TAIPEI開賣；備受女性消費者喜愛的Theory合作款，也在10月8日開幕同時上市，瞄準東區消費者的荷包。
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