宋慧喬、柯佳嬿... CHAUMET Bee My Love圈粉台韓女神

法國頂級珠寶品牌CHAUMET與法國歷史緊密連結,自1780年創始以來即為法國皇室御用珠寶品牌,拿破崙一世的家徽「蜜蜂」更成為CHAUMET的創作靈感,並從象徵權力與幸運的圖騰中,延伸出標誌性的Bee My Love系列。CHAUMET以摩登的幾何美學重新詮釋蜂窩的完美六角形蜂巢結構,簡約和諧的精妙建築線條,建構出風格珠寶的嶄新世界,眾多明星包括品牌亞洲區代言人宋慧喬、時尚女星Krystal、台灣影后柯佳嬿、王淨等人,不同年齡、氣質、才華的女子,都能配搭出自己的獨特風格。

今年全新上市的Bee My Love吊墜,以有別以往的手法為這個迷人的六角形結構注入創意風貌。由3個指環組合而成的吊墜,採用珍貴的18K玫瑰金和18K白金材質鑄造,備有簡約的金質款式,或是鑲嵌12顆明亮式切割鑽石的璀璨之作,呼應品牌珍視的幸運數字「12」,成為Bee My Love系列全新的幸運符碼。

同時,蜜蜂象徵法國皇室的文化歷史也啟發了CHAUMET,創作出Bee My Love推出的另一款18K玫瑰金吊墜,六角形上裝飾著拿破崙皇室象徵的蜜蜂圖案,並鑲嵌Taille Impératrice皇后式切割鑽石,不僅賦予珠寶生命力體現雋永意涵和靈動之美,更是對CHAUMET皇室歷史的禮讚。