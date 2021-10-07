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宋慧喬、柯佳嬿... CHAUMET Bee My Love圈粉台韓女神

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
CHAUMET品牌大使宋慧喬配戴Bee My Love系列最新珠寶。圖／CHAUMET提供
CHAUMET品牌大使宋慧喬配戴Bee My Love系列最新珠寶。圖／CHAUMET提供

法國頂級珠寶品牌CHAUMET與法國歷史緊密連結，自1780年創始以來即為法國皇室御用珠寶品牌，拿破崙一世的家徽「蜜蜂」更成為CHAUMET的創作靈感，並從象徵權力與幸運的圖騰中，延伸出標誌性的Bee My Love系列。CHAUMET以摩登的幾何美學重新詮釋蜂窩的完美六角形蜂巢結構，簡約和諧的精妙建築線條，建構出風格珠寶的嶄新世界，眾多明星包括品牌亞洲區代言人宋慧喬、時尚女星Krystal、台灣影后柯佳嬿、王淨等人，不同年齡、氣質、才華的女子，都能配搭出自己的獨特風格。

今年全新上市的Bee My Love吊墜，以有別以往的手法為這個迷人的六角形結構注入創意風貌。由3個指環組合而成的吊墜，採用珍貴的18K玫瑰金和18K白金材質鑄造，備有簡約的金質款式，或是鑲嵌12顆明亮式切割鑽石的璀璨之作，呼應品牌珍視的幸運數字「12」，成為Bee My Love系列全新的幸運符碼。

同時，蜜蜂象徵法國皇室的文化歷史也啟發了CHAUMET，創作出Bee My Love推出的另一款18K玫瑰金吊墜，六角形上裝飾著拿破崙皇室象徵的蜜蜂圖案，並鑲嵌Taille Impératrice皇后式切割鑽石，不僅賦予珠寶生命力體現雋永意涵和靈動之美，更是對CHAUMET皇室歷史的禮讚。

Taille Impératrice皇后式切割鑽石，是CHAUMET精心研發出的一種鑽石切割方式，也是CHAUMET對於蜂巢的六邊形幾何美學的全新禮讚。這種獨特的鑽石切割呈六邊形，共88個切割面引入流麗光彩，更巧妙地將蜜蜂的八字舞，轉譯為珠寶的象徵語言：工匠精心手工車磨出的每一切面，組合成一個中心呈六邊形的皇冠，折射出比傳統的明亮式切割更為光亮的光芒。而88這個幸運數字，橫置還可解讀為雙重的無限大符號，暗喻Taille Impératrice皇后式切割鑽石擁有與眾不同的極致火光，猶如光環般，妝點散發著獨特炫彩的珠寶，璀璨出每位女性的獨特風采。

Bee My Love 18K玫瑰金吊墜，鑲嵌明亮式切割鑽石，約11萬3,000元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K玫瑰金吊墜，鑲嵌明亮式切割鑽石，約11萬3,000元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K玫瑰金手鍊，鑲嵌7顆Taille Impératrice皇后式切割鑽石各重0.23克拉，約89萬7,000元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K玫瑰金手鍊，鑲嵌7顆Taille Impératrice皇后式切割鑽石各重0.23克拉，約89萬7,000元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K玫瑰金吊墜，鑲嵌12顆明亮式切割鑽石，約82,500元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K玫瑰金吊墜，鑲嵌12顆明亮式切割鑽石，約82,500元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K玫瑰金戒指，鑲嵌3顆Taille Impératrice皇后式切割鑽石各重0.23克拉，約34萬1,000元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K玫瑰金戒指，鑲嵌3顆Taille Impératrice皇后式切割鑽石各重0.23克拉，約34萬1,000元。圖／CHAUMET提供
女星柯佳嬿以堆疊的手法配戴最新Bee My Love吊墜。圖／CHAUMET提供
女星柯佳嬿以堆疊的手法配戴最新Bee My Love吊墜。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K白金吊墜，鑲嵌12顆明亮式切割鑽石，約87,900元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K白金吊墜，鑲嵌12顆明亮式切割鑽石，約87,900元。圖／CHAUMET提供
韓國時尚女星Krystal演繹Bee My Love系列珠寶。圖／CHAUMET提供
韓國時尚女星Krystal演繹Bee My Love系列珠寶。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K白金手鐲，半鋪鑲明亮式切割鑽石，約31萬3,000元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K白金手鐲，半鋪鑲明亮式切割鑽石，約31萬3,000元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K玫瑰金戒指，半鋪鑲明亮式切割鑽石，約67,800元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K玫瑰金戒指，半鋪鑲明亮式切割鑽石，約67,800元。圖／CHAUMET提供
女星柯佳嬿、王淨以配戴最新Bee My Love系列珠寶。圖／CHAUMET提供
女星柯佳嬿、王淨以配戴最新Bee My Love系列珠寶。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K玫瑰金手鐲，半鋪鑲明亮式切割鑽石，29萬4,000元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K玫瑰金手鐲，半鋪鑲明亮式切割鑽石，29萬4,000元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K玫瑰金耳環，鑲嵌明亮式切割鑽石，約67,500元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K玫瑰金耳環，鑲嵌明亮式切割鑽石，約67,500元。圖／CHAUMET提供
王淨配戴最新Bee My Love吊墜。圖／CHAUMET提供
王淨配戴最新Bee My Love吊墜。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K白金戒指，半鋪鑲明亮式切割鑽石，約71,400元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K白金戒指，半鋪鑲明亮式切割鑽石，約71,400元。圖／CHAUMET提供

鑽石 珠寶 蜜蜂

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