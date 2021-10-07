新光三越周年慶首日 吳昕陽：人潮出現振興燕子回來了

新光三越首波周年慶今日開跑，今年也是百貨迎來首次二級警戒的周年慶，人流控管相對慎重。新光三越副董吳昕陽今天如以往慣例，開店前已現身台北南西店關注，緊接著再前往中、南部各店打氣，他談到「疫情那麼久，今天第一次看到那麼多客人出現，有感受到景氣回溫，振興的燕子回來了。」

五倍券明天發放，吳昕陽指出，這兩周疫情幾乎都是加0，這是好消息，疫情這段期間大家都很辛苦，五倍券發放最應該犒賞的一定是自己與家人，給自己買個小禮物，帶家人吃一餐，讓大家都一起好一點。他說到，疫情期間，零售真的很辛苦，當中又以餐飲大受衝擊，如果可以的話，希望大家拿五倍券，走到實體，支持鼓勵自己喜愛的店家。

疫情下，百貨迎來備受煎熬挑戰的一年，周年慶首日今年吳昕陽特別穿象徵新光三越的紅色T恤，問他原因，他說「要跟同仁站在一起」用行動激勵員工。

他也談到，如果疫情穩定，目前疫苗施打率近6成，之後疫苗覆蓋率若持續提高，很期待有報復性消費，如果從去年數字來看，疫情穩定後，來客、業績都有持續增加，當疫苗施打率持續提清，消費者心理、安全面都會受到控制，大家會多出來走走，第四季狀況應該會不錯。

今年周年慶因為人潮管控，不像往年有人潮暴衝情況，吳昕陽說，今年有一些管制機制，讓客人進門速度放慢一點，為此我們演練很多次了，今年周年慶最重要的還是同仁、消費者的安全。

去年新光三越在三倍券收到11億，今年五倍券額度加碼，新光三越期盼今年振興券能有倍數成長。吳昕陽仍謹慎地說，如果今年第四季可以持平，或較去年微幅成長，我就已經很高興了。