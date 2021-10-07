新光三越周年慶首日 吳昕陽：人潮出現振興燕子回來了
新光三越首波周年慶今日開跑，今年也是百貨迎來首次二級警戒的周年慶，人流控管相對慎重。新光三越副董吳昕陽今天如以往慣例，開店前已現身台北南西店關注，緊接著再前往中、南部各店打氣，他談到「疫情那麼久，今天第一次看到那麼多客人出現，有感受到景氣回溫，振興的燕子回來了。」
五倍券明天發放，吳昕陽指出，這兩周疫情幾乎都是加0，這是好消息，疫情這段期間大家都很辛苦，五倍券發放最應該犒賞的一定是自己與家人，給自己買個小禮物，帶家人吃一餐，讓大家都一起好一點。他說到，疫情期間，零售真的很辛苦，當中又以餐飲大受衝擊，如果可以的話，希望大家拿五倍券，走到實體，支持鼓勵自己喜愛的店家。
疫情下，百貨迎來備受煎熬挑戰的一年，周年慶首日今年吳昕陽特別穿象徵新光三越的紅色T恤，問他原因，他說「要跟同仁站在一起」用行動激勵員工。
他也談到，如果疫情穩定，目前疫苗施打率近6成，之後疫苗覆蓋率若持續提高，很期待有報復性消費，如果從去年數字來看，疫情穩定後，來客、業績都有持續增加，當疫苗施打率持續提清，消費者心理、安全面都會受到控制，大家會多出來走走，第四季狀況應該會不錯。
今年周年慶因為人潮管控，不像往年有人潮暴衝情況，吳昕陽說，今年有一些管制機制，讓客人進門速度放慢一點，為此我們演練很多次了，今年周年慶最重要的還是同仁、消費者的安全。
去年新光三越在三倍券收到11億，今年五倍券額度加碼，新光三越期盼今年振興券能有倍數成長。吳昕陽仍謹慎地說，如果今年第四季可以持平，或較去年微幅成長，我就已經很高興了。
新光三越今年也觀察到，平常百貨入店提袋率約3成，但三級警戒開始，提袋率卻提升至6、7成，今年疫情雖然來客減少，但出現提袋率、客單都變高的情況，因為過去客人走到百貨可能是隨意看看買買，但今年都是目標型購物，先想好要買什麼，走進百貨直接買了就走。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言