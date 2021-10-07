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楊勇緯代言第二波台中購物節 盧秀燕公布市民限定獎

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中購物節10月10日至12月9日舉行，活動搭配中央振興券的發放，台中市推出超過3億元現金獎項、逾6萬個紅包，加上1戶千萬好宅，今天再公布第二波購物節代言人「柔道男神」奧運銀牌選手楊勇緯。記者喻文玟／攝影
台中購物節10月10日至12月9日舉行，活動搭配中央振興券的發放，台中市推出超過3億元現金獎項、逾6萬個紅包，加上1戶千萬好宅，今天再公布第二波購物節代言人「柔道男神」奧運銀牌選手楊勇緯。記者喻文玟／攝影

台中購物節10月10日至12月9日舉行，活動搭配中央振興券的發放，台中市推出超過3億元現金獎項、逾6萬個紅包，加上1戶千萬好宅，首波由謝金燕代言。今天再公布第二波購物節代言人「柔道男神」奧運銀牌選手楊勇緯，他邀全國民眾到台中消費抽大獎。市長盧秀燕表示，過去兩屆台中購物節舉辦成效良好，今年也期盼透過購物節振興各行各業，帶動經濟發展。

9月中旬曝光的台中購物節宣傳中，市府經濟發展局找來謝金燕代言，與市長盧秀燕一搭一唱打響台中購物節聲量，台中市經發局今天進行第二波宣傳邀楊勇緯當代言人，並公布宣傳影片。

盧秀燕鼓勵民眾拿振興券到台中消費，她說，市府編列超過3億元，透過購物節讓民眾抽現金，昨天追加預算已經市議會通過；購物節活動期間，累積500元登錄發票或收據就能抽獎，活動期間天天抽1千組5000元、週週抽10組10萬元，每月再抽1組100萬元現金，還有壓軸獎千萬好宅。

盧秀燕感謝麗寶建設提供位在雙十路的好宅作為購物節壓軸大獎，台北富邦銀行推出許多好康方案。另為了與民眾多多互動，台中購物節FB粉絲團也推出好禮相送，在購物節期間，粉絲團每週都有活動，中獎民眾參加活動就有機會抽中目前最新上市的iPhone手機，一連送出10支iPhone。

經發局指出，市府遵照議會的建議，增加市民專屬抽獎項，每週抽的10萬元額外加碼2組限定市民得獎，每月抽的100萬元再額外加1組限定市民得獎。

因疫情關係，改變了許多民眾的消費習性，今年優惠店家融合了實體店家與線上、電視、電商購物平台，提供多元性消費方式。

購物節期間在台中市內店家消費並下載「台中購物節App」登錄發票，消費金額每累計滿500元即獲1個抽獎序號；若是到購物節合作優惠店家消費，登錄發票金額以3倍計算，意即只要消費167元就能獲得一組抽獎序號。

不僅如此，這次購物節更與台北富邦銀行合作「消費金額FUN大5倍加碼抽獎機會」，如果到「富邦專區」所列商店消費，登錄消費金額更直接以5倍計算，大幅提高中獎機會。

台中市長盧秀燕鼓勵民眾拿振興券到台中消費，她說，市府編列超過3億元，昨天追加預算已經市議會通過；購物節活動期間滿500元就能參加抽獎，天天抽1千組5000元、週週抽10組10萬元，每月再抽1組100萬元現金，還有壓軸獎千萬好宅。記者喻文玟／攝影
台中市長盧秀燕鼓勵民眾拿振興券到台中消費，她說，市府編列超過3億元，昨天追加預算已經市議會通過；購物節活動期間滿500元就能參加抽獎，天天抽1千組5000元、週週抽10組10萬元，每月再抽1組100萬元現金，還有壓軸獎千萬好宅。記者喻文玟／攝影
台中購物節10月10日至12月9日舉行，活動搭配中央振興券的發放，台中市推出超過3億元現金獎項、逾6萬個紅包，加上1戶千萬好宅，今天再公布第二波購物節代言人「柔道男神」奧運銀牌選手楊勇緯。記者喻文玟／攝影
台中購物節10月10日至12月9日舉行，活動搭配中央振興券的發放，台中市推出超過3億元現金獎項、逾6萬個紅包，加上1戶千萬好宅，今天再公布第二波購物節代言人「柔道男神」奧運銀牌選手楊勇緯。記者喻文玟／攝影

盧秀燕 台中市

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