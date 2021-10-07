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新光三越周年慶開跑 吳昕陽：嗅到景氣回溫
百貨龍頭新光三越周年慶今日開跑，新光三越副董事長兼總經理吳昕陽表示，雖然今年配合政府防疫措施而管制人流，但就開門情況觀察，人潮不輸去年，相當滿意今日狀況，「疫情爆發這麼久，第一次看到這麼多客人，有嗅到景氣回溫。」
吳昕陽也說，配合8日五倍券開放領券使用，為搶振興商機，新光三越周年慶今年首度延後一周，對於政府推出振興措施也感到相當振奮，去年收到11億元的三倍券，今年雖然沒有預估，但今年振興措施規模超過去年，也希望能夠進一步成長。
吳昕陽表示，今年因為疫情相當辛苦，應該來新光三越用振興券來犒賞自己一下，多支持實體零售，如果疫情穩定，近6成的疫苗覆蓋率能夠再提高，期待有報復性購物潮出現。
吳昕陽也說，從去年的情況觀察，只要疫情穩定，來客與業績都會穩定增加，消費者心理很重要，也看好第四季透過周年慶、五倍券帶動，「狀況會很不錯，鼓勵大家多出門走走。」
而新光三越今年周年慶喊出促銷折扣是「史上最划算」，業績挑戰204億元，要較去年成長1%。
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