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iPhone潮配件！新版MagSafe皮革卡套新增「尋找」功能
去年推出評價兩極的iPhone MagSafe皮革卡套，今年再推出新版設計，除了換上全新皮革色彩選擇，乍看似乎與去年差不多？但其實今年它偷偷塞入了「尋找」功能，你可以透過「尋找」App隨時確認它的位置，也可以在卡套與手機分離、不小心遺落了它的時候立刻收到通知，並且掌握卡套最後的已知位置。
全新iPhone MagSafe皮革卡套採用特殊鞣製和加工的歐洲皮革製成，手感與皮革保護殼一樣相當溫潤合手，內含吸力強大的磁石，可輕鬆貼合在支援MagSafe功能的iPhone 12系列與iPhone 13系列的機身背面，如果你使用的是MagSafe保護殼，吸附緊密度更是扎實，實際上使用一定要刻意撥開才可能會分離。
如果你是已經習慣輕裝出門，走到哪幾乎都使用卡片、行動支付消費的人，這款皮革卡套可讓你最多放入3張常用卡片，且具備保護功能，可安全地收納信用卡。但要注意，因為內含磁石，所以想要使用卡片時需拿下卡套、手動推出卡片才可感應。
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