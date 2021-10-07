iPhone潮配件！新版MagSafe皮革卡套新增「尋找」功能

去年推出評價兩極的iPhone MagSafe皮革卡套，今年再推出新版設計，除了換上全新皮革色彩選擇，乍看似乎與去年差不多？但其實今年它偷偷塞入了「尋找」功能，你可以透過「尋找」App隨時確認它的位置，也可以在卡套與手機分離、不小心遺落了它的時候立刻收到通知，並且掌握卡套最後的已知位置。

全新iPhone MagSafe皮革卡套採用特殊鞣製和加工的歐洲皮革製成，手感與皮革保護殼一樣相當溫潤合手，內含吸力強大的磁石，可輕鬆貼合在支援MagSafe功能的iPhone 12系列與iPhone 13系列的機身背面，如果你使用的是MagSafe保護殼，吸附緊密度更是扎實，實際上使用一定要刻意撥開才可能會分離。