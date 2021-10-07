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牛排第二客半價！FRIDAYS、Texas Roadhouse國慶祭優惠

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
Texas Roadhouse德州鮮切牛排雙十連假優惠，推出牛排第二客半價。圖／開展餐飲集團提供。
Texas Roadhouse德州鮮切牛排雙十連假優惠，推出牛排第二客半價。圖／開展餐飲集團提供。

振興五倍券於10月8日起正式開跑，看準振興券的龐大商機與消費人潮，開展餐飲集團旗下兩大美式餐飲品牌——TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排，首次祭出「振興加倍送，滿千送千」優惠。於10月12日至11月8日之週一至週四期間，來店使用振興五倍券消費滿1,000元，即送價值1,000元品牌餐券，滿2,000元，即送2,000元品牌餐券，以此類推，消費越多送越多，不論紙本、數位振興五倍券皆適用。

除搶攻振興券商機，趁著雙十國慶假期，TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排特別獻上「豬肋排免費送」、「牛排第二客半價」等肉類主餐優惠吸客，連續三天廣邀民眾一同吃肉享口福。

Texas Roadhouse德州鮮切牛排「雙十慶，食肉趣」活動， 以冷藏鮮切牛排優惠同慶雙十連假圖／開展餐飲集團提供。
Texas Roadhouse德州鮮切牛排「雙十慶，食肉趣」活動， 以冷藏鮮切牛排優惠同慶雙十連假圖／開展餐飲集團提供。

Texas Roadhouse首次祭出「振興加倍送，滿千送千」優惠。圖／開展餐飲集團提供。
Texas Roadhouse首次祭出「振興加倍送，滿千送千」優惠。圖／開展餐飲集團提供。

於10月9日至10月11日期間，TGI FRIDAYS推出「雙十狂歡慶」活動，點肋眼牛排乙份，免費送半份炭烤豬肋排乙份（價值650元）。以冷藏鮮切牛排為傲的Texas Roadhouse德州鮮切牛排，推出「雙十慶。食肉趣」優惠，於10月9日至10月11日期間，凡點購任一客牛排，第二份牛排享半價優惠。

趁著雙十國慶假期，TGI FRIDAYS特別獻上「豬肋排免費送」優惠吸客。圖／開展餐飲集團提供。
趁著雙十國慶假期，TGI FRIDAYS特別獻上「豬肋排免費送」優惠吸客。圖／開展餐飲集團提供。

雙十連假至TGI FRIDAYS點肋眼牛排乙份，免費送半份炭烤豬肋排乙份（價值650元）。圖／開展餐飲集團提供。
雙十連假至TGI FRIDAYS點肋眼牛排乙份，免費送半份炭烤豬肋排乙份（價值650元）。圖／開展餐飲集團提供。

TGI FRIDAYS「振興加倍送，滿千送千」優惠，來店使用振興五倍券消費滿1000元，即送價值1000元品牌餐券。圖／開展餐飲集團提供。
TGI FRIDAYS「振興加倍送，滿千送千」優惠，來店使用振興五倍券消費滿1000元，即送價值1000元品牌餐券。圖／開展餐飲集團提供。

開展餐飲集團表示，本土疫情降溫，各項防疫管制也逐漸鬆綁，再加上振興五倍券的加持，刺激內需消費動機。開展餐飲集團看準此波消費風潮，藉由TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse滿千送千的振興優惠方案與雙十連假優惠，期望帶動活動期間業績成長2至3成。

開展餐飲集團表示，藉由兩大品牌振興券加倍送優惠，期望帶動活動期間的業績成長近兩成。圖／開展餐飲集團提供。
開展餐飲集團表示，藉由兩大品牌振興券加倍送優惠，期望帶動活動期間的業績成長近兩成。圖／開展餐飲集團提供。

德州 品牌 疫情

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