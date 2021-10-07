新北美術館X鶯歌陶博館 聯手推動鶯歌藝術季 後天開跑

由新北市立美術館與鶯歌陶瓷博物館聯手創立「鶯歌藝術季」活動將於後天開跑，主辦單位邀請文青女神連俞涵站台，搭配「玩」美生活家、「藝」術行動站、「漫」遊藝鄉與「談」天說藝4大主題活動，透過藝術撫慰受疫情所影響的心靈。

文化局長龔雅雯指出，三鶯文化是新北5條美學廊帶之一，在三鶯文創整合計畫推動下，透過鶯歌藝術季形塑鶯歌成為新北美學重鎮。她表示，鶯歌藝術季結合生活美學、藝文表演、實體展覽、公共藝術、親子活動與巡禮三鶯藝文景點等，期望為大眾提供美學能量，用藝術帶來品味、趣味與安慰。

在4大主題中，玩美生活家透過多部美學活動線上影片，鼓勵居家創作，首播宣傳「盤中偶然—瓷盤彩繪」開放自15日到11月14日民眾線上投件到陶博館，會選出80位民眾免費參與陶瓷彩繪實作課程。

藝術生活站結合實體展覽、表演與公共藝術等多種表現形式，打造藝術學習行動，後天起至12月2日會有2部美術館前哨站「Artgogo Bus」開進陶瓷藝術園區，內有遊戲式藝術體驗裝置以及多種學習藝術的科技體驗。

漫遊藝鄉則可巡禮三鶯藝文景點，預計本月中旬開放報名；而談天說藝運用時下流行Podcast討論特展、駐村與陶瓷產業多項話題，找來美學相關領域職人在Youtube頻道以美術與創生兩大議題對談，更多活動資訊可上鶯歌藝術季官網查詢。