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瓦煎燒印上基隆東西兩岸古蹟 一口咬下歷史滋味

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆東西兩岸古蹟躍然印瓦煎燒，有文化特色不忍咬下去。圖／文化局提供
基隆東西兩岸古蹟躍然印瓦煎燒，有文化特色不忍咬下去。圖／文化局提供

基隆文化局從「大基隆歷史場景再現整合計畫」 ，選出4棟東西兩岸具代表性的修復再利用古蹟，讓客製化的古蹟圖案直接上印小林煎餅的瓦煎燒，分別是白米甕砲台、漁會正濱大樓、旭丘指揮所及 基隆要塞司令部，在9日在沙灣歷史文化園區活動中，送給參加闖關集點活動的民眾。

文化局長陳靜萍今天說，煎餅上的古蹟，都是古蹟活化再利用的代表作，也希望民眾看到煎餅上的古蹟，也能到這些古蹟走走看看。今年配合全國古蹟日及沙灣歷史文化園區客製了古蹟煎餅，好吃又有濃濃文化特色。

10月9日下午2時，位於基隆東岸的沙灣歷史文化園區將盛大開幕，當天基隆古蹟煎餅也將第一亮相，贈送給到場參與的貴賓。文化局希望透過好吃好拿好送人的伴手禮樣式，讓大家有機會更近一步了解基隆修復再利用的古蹟。

文化局說，日前上任的第100任日本首相岸田文雄，也推出岸田文雄煎餅，呼應到日本首相的曾祖父岸田幾太郎，曾於1895年時搬到基隆，於基隆義重町（現義一路至義二路一帶）經營和服及木材買賣事業。和基隆的古蹟煎餅，兩相呼應，期待未來台日雙方有更多的合作與發展。

基隆東西兩岸古蹟躍然印瓦煎燒，有文化特色不忍咬下去。圖／文化局提供
基隆東西兩岸古蹟躍然印瓦煎燒，有文化特色不忍咬下去。圖／文化局提供
基隆東西兩岸古蹟躍然印瓦煎燒，有文化特色不忍咬下去。圖／文化局提供
基隆東西兩岸古蹟躍然印瓦煎燒，有文化特色不忍咬下去。圖／文化局提供
基隆東西兩岸古蹟躍然印瓦煎燒，有文化特色不忍咬下去。圖／文化局提供
基隆東西兩岸古蹟躍然印瓦煎燒，有文化特色不忍咬下去。圖／文化局提供
基隆東西兩岸古蹟躍然印瓦煎燒，有文化特色不忍咬下去。記者游明煌／攝影
基隆東西兩岸古蹟躍然印瓦煎燒，有文化特色不忍咬下去。記者游明煌／攝影

古蹟 基隆 文化局

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