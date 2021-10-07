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遠東巨城拚振興 巨無霸3萬元大方送 週週加碼抽iPhone
新冠疫情趨緩，民眾期待已久的振興五倍券10月8日登場，Big City遠東巨城購物中心再度推出全台獨有「巨城巨無霸券」，全館超過100家品牌上萬件熱門優惠商品，搭配五倍券使用享優惠，總價值超過3萬元大方送；8日起至12月30日還有霸氣振興加碼抽，連續12個禮拜週週抽出「iPhone 13 Pro Max 256GB」，誠意十足。
遠東巨城購物中心指出，去年配合政府三倍券推出全台獨家「巨城巨無霸券」，不到一個月近10萬人透過手機APP線上使用，大受消費者好評。今年獲品牌熱情響應增加到125個，從服飾配件、美妝保養、運動保健，到餐飲娛樂、居家生活、超市量販等吃喝玩樂全包辦，即日起手機下載遠東巨城APP或掃描QR Code點擊線上DM即可使用，最高可享3000元品牌大禮包、1000元抵用券、買一送一、精選品牌好禮等優惠。
8日至12月30日民眾於巨城全館HAPPY GO累點消費當日單筆滿1000元以上，即有機會抽中「iPhone 13 Pro Max 256GB」，連續12週霸氣振興加碼抽，買越多中獎機會越高。
巨城在疫情嚴峻期間持續推陳出新，邁入十月，全新品牌將連番登場繼續逗熱鬧，美食街有美國超人氣「AuntieAnne`s」蝴蝶餅，搭配肉桂安緹棒、迷你熱狗等經典美味，嘗鮮人潮好評不斷，還有「韓姜熙小廚房」，完整蒐羅豆腐煲、濃湯、拌飯麵等，正宗韓國定食吃出道地好滋味；來自100 %日本直送的百元商店「Can Do」，讓無法出國的日本迷、小物控用49元均一價輕鬆入手療癒感的生活雜貨。
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