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超人氣跨界聯名成真！飾品VACANZA x REEDS咖啡好夢幻

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
VACANZA 10月再度推出「璀璨水晶系列」全新飾品，採用施華洛世奇水晶元素。圖／VACANZA提供
VACANZA 10月再度推出「璀璨水晶系列」全新飾品，採用施華洛世奇水晶元素。圖／VACANZA提供

好姐妹相聚喝咖啡、逛街，無疑是都會女子最享受的休閒樂趣之一。擁有全台人氣最高的飾品店VACANZA，在充滿時尚、人文的台北中山南西商圈已擁有5家別具特色的門市，這次更首度與超人氣咖啡品牌REEDS coffee & bakery攜手合作，在在充滿懷舊風情的台北赤峰街，打造「Café in VACANZA假期咖啡町」，首創飾品店結合咖啡空間，將於10月8日盛大開幕。

Café in VACANZA假期咖啡町首創於飾品店內規劃「咖啡友善空間」，打破過往服飾及飾品店限制飲食的規定，在店內每隅都設置精美咖啡杯墊，讓每個人都能手持咖啡飲品入店。無框架座位區則巧妙融合中山南西商圈獨特懷舊氣息，體現VACANZA生活即是假期的精神，並訂製女孩們的專屬夢幻梳妝間，寬敞舒適。VACANZA也首次跨出飾品領域，推出由REEDS coffee & bakery老闆親自研發的期間限定「比利時蓮花餅乾拿鐵」，以招牌肉桂捲為靈感，在如白雪般的漂浮鮮奶油上撒上Lotus比利時蓮花餅乾，散發淡淡肉桂香氣，注入VACANZA的假期氛圍。

店內亦規劃「V Class微奢輕珠寶支線」專屬展示區，是VACANZA今年首度進軍輕珠寶市場的全新系列，推出精緻纖細的「微小美學」與採用施華洛世奇水晶元素的「璀璨水晶」兩種系列，莫蘭迪色調的包裝猶如化妝品。品牌也表示目前全台共有28家店面，今年目標30家。除了與超人氣REEDS coffee & bakery合作，中山區還有VACANA與人氣眼鏡店KlassiC.合作的複合店。歡慶Café in VACANZA假期咖啡町開幕，自即日起至10月31日止，凡於台北中山區門市消費或至全台VACANZA官網下單，單筆消費滿1,000元即贈送Café in VACANZA聯名咖啡兌換券一張。

VACANZA首創沉浸式飾品體驗，訂製女孩們的專屬梳妝間，讓消費者享受即買即戴。圖／VACANZA提供
VACANZA首創沉浸式飾品體驗，訂製女孩們的專屬梳妝間，讓消費者享受即買即戴。圖／VACANZA提供
VACANZA首次在飾品店內設置「咖啡友善空間」，讓每位顧客都能手持咖啡、輕鬆享受假期。圖／VACANZA提供
VACANZA首次在飾品店內設置「咖啡友善空間」，讓每位顧客都能手持咖啡、輕鬆享受假期。圖／VACANZA提供
VACANZA打造無框架座位區，並無限延伸至都市街道中，提供極寬敞且自在的開放空間。圖／VACANZA提供
VACANZA打造無框架座位區，並無限延伸至都市街道中，提供極寬敞且自在的開放空間。圖／VACANZA提供
VACANZA打造Café in VACANZA假期咖啡町，10月8日於台北中山南西商圈盛大開幕。圖／VACANZA提供
VACANZA打造Café in VACANZA假期咖啡町，10月8日於台北中山南西商圈盛大開幕。圖／VACANZA提供
Café in VACANZA假期咖啡町期間限定的「比利時蓮花餅乾拿鐵」聯名飲品。圖／VACANZA提供
Café in VACANZA假期咖啡町期間限定的「比利時蓮花餅乾拿鐵」聯名飲品。圖／VACANZA提供
VACANZA攜手REEDS coffee bakery，透過飾品與咖啡結合，融入充滿懷舊氣息的中山南西商圈，打造Café in VACANZA假期咖啡町。圖／VACANZA提供
VACANZA攜手REEDS coffee bakery，透過飾品與咖啡結合，融入充滿懷舊氣息的中山南西商圈，打造Café in VACANZA假期咖啡町。圖／VACANZA提供
VACANZA首次在飾品店內設置「咖啡友善空間」，讓每位顧客都能手持咖啡、輕鬆享受假期。圖／VACANZA提供
VACANZA首次在飾品店內設置「咖啡友善空間」，讓每位顧客都能手持咖啡、輕鬆享受假期。圖／VACANZA提供

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