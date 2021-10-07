集合45品牌壓軸辦秀 向大家最愛的蝴蝶領結小胖說掰掰
2022春夏巴黎時裝周告一段落，本季的收尾非常不一樣，是由45家品牌聯合帶來一場溫馨又經典的大秀。這場名為《Love Brings Love》的秀由已故設計師Alber Elbaz個人品牌AZ Factory主辦，邀請44家品牌參與設計，設計師們以Alber Elbaz廣為人知的雞尾酒禮服、愛心元素和他個人標誌性的黑框眼鏡、蝴蝶領結、自畫像等形象作為靈感，打造出多款有趣的單品，向這位不幸因新冠肺炎早逝的設計大師致敬。連法國總統夫人碧姬馬克宏也到場，欣賞這場難得一見的合作大秀。
參與這場秀的品牌包含愛馬仕、DIOR、LV、GUCCI、BALENCIAGA、SAINT LAURENT、VALENTINO、COMME DES GARCONS、ARMANI、BURBERRY、Bottega Veneta、GIVENCHY、VERSACE、LANVIN、Vivienne Westwood、Thom Browne、Dries Van Noten等，他們在使用Alber Elbaz偏愛的設計風格的同時，也注入了自己本身的設計特色，不少作品都讓人可以辨認出品牌，非常有趣。像是愛馬仕的橘色與絲巾元素、BALENCIAGA的銳利線條、COMME DES GARCONS的俏皮搞怪等。有些人把Alber Elbaz的肖像拆解重組，或印成布料上的重點裝飾，不管是哪種手法呈現出的效果都充滿驚喜。除了眾位設計師的作品之外，秀上也有許多單品是來自AZ Factory自家的設計。
今年四月，Alber Elbaz因為染上新冠肺炎在巴黎過世，享年59歲。他的個人品牌AZ Factory也是才剛剛創立，但卻等不到最懂它的設計師來施展創意打造嶄新的天馬行空絕美時尚世界。這次透過《Love Brings Love》時裝秀，不只是實現Alber Elbaz一直以來就想集合各家品牌團結激盪出新的火花這樣的夢想，也是讓所有時尚迷可以透過一個正式的、隆重的致敬、紀念秀，來向這位才華洋溢的設計師告別。
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