集合45品牌壓軸辦秀 向大家最愛的蝴蝶領結小胖說掰掰

2022春夏巴黎時裝周告一段落，本季的收尾非常不一樣，是由45家品牌聯合帶來一場溫馨又經典的大秀。這場名為《Love Brings Love》的秀由已故設計師Alber Elbaz個人品牌AZ Factory主辦，邀請44家品牌參與設計，設計師們以Alber Elbaz廣為人知的雞尾酒禮服、愛心元素和他個人標誌性的黑框眼鏡、蝴蝶領結、自畫像等形象作為靈感，打造出多款有趣的單品，向這位不幸因新冠肺炎早逝的設計大師致敬。連法國總統夫人碧姬馬克宏也到場，欣賞這場難得一見的合作大秀。

參與這場秀的品牌包含愛馬仕、DIOR、LV、GUCCI、BALENCIAGA、SAINT LAURENT、VALENTINO、COMME DES GARCONS、ARMANI、BURBERRY、Bottega Veneta、GIVENCHY、VERSACE、LANVIN、Vivienne Westwood、Thom Browne、Dries Van Noten等，他們在使用Alber Elbaz偏愛的設計風格的同時，也注入了自己本身的設計特色，不少作品都讓人可以辨認出品牌，非常有趣。像是愛馬仕的橘色與絲巾元素、BALENCIAGA的銳利線條、COMME DES GARCONS的俏皮搞怪等。有些人把Alber Elbaz的肖像拆解重組，或印成布料上的重點裝飾，不管是哪種手法呈現出的效果都充滿驚喜。除了眾位設計師的作品之外，秀上也有許多單品是來自AZ Factory自家的設計。