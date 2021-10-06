巴黎時裝周／打開吸血鬼的衣櫃 LV痴戀時尚的華麗永生

於巴黎羅浮宮黎塞留通道（Passage Richelieu）登場的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）2022春夏女裝秀，在成排水晶燈的璀璨光輝中，展現既復古又時髦的展演，金、銀色炫目而神秘的頭飾與墨鏡，引領人走進法國宮殿的化妝舞會，流淌著紙醉金迷的虛幻氣息，交錯的是刺繡、鑲嵌金屬等精緻面料反射的光暈；在模特兒行進的貓步之間，表現貴族的古典氣勢、兼容當代的浮誇輪廓，如同打開吸血鬼的衣櫃，炸開的成堆華服是穿越時空的排列組合，包括二◯年代的連身裙、九◯年代的丹寧褲，而八◯年代的波卡圓點則成了鞋履的圖樣。

向來熱愛穿梭古今時空的女裝藝術總監（Nicolas Ghesquière），將發表場地也作為故事的一部分，在十九世紀的當時，黎塞留通道是品牌創始人路易威登直達天聽的一條道路，當時運送給拿破崙三世妻子歐仁妮（Eugenie）皇后所預訂的襯裙，就是安放在路易威登訂製行李箱中，經由黎塞留通道送到她寢宮，這段歷程也象徵了春夏服裝從維多利亞時代跨越時空來到現代的細節，將高級刺繡轉變為休閒丹寧，參與這場盛會的名人像是拿到時光舞會的邀請函，包括珍妮佛康納莉、史黛西馬汀、伊莎貝雨蓓、陳靜，以及跳水王子湯姆戴利等名人，都參與這場將白日轉化為黑夜，制服造型也變得奢靡浮誇的慶典。

大秀的背景音樂，是歌手Woodkid演唱的歌曲「Iron」，來自知名電玩《刺客教條：啟示錄》中的曲目，以及土耳其歌手Ahmet Koç與Betül Demir的二重唱歌曲Sürgün（流放），在情調、類型都跨距甚大的樂章中，更能看見Nicolas Ghesquière藉由服裝來自由拼接時空的創意，在如同史詩般磅薄的甬道長廊中，有宮廷風格的蕾絲、薄紗、緞帶、蝴蝶結、多層次的蛋糕剪裁等細節，巨幅裙撐結構更是令人激賞，花紋如同簾幕般鑲嵌金線，拾綴皇室生活的剪影。