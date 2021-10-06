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巴黎時裝周／打開吸血鬼的衣櫃 LV痴戀時尚的華麗永生

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
巨幅裙撐結構令人激賞，奢華花紋拾綴皇室生活的剪影。圖／LV提供
巨幅裙撐結構令人激賞，奢華花紋拾綴皇室生活的剪影。圖／LV提供

於巴黎羅浮宮黎塞留通道（Passage Richelieu）登場的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）2022春夏女裝秀，在成排水晶燈的璀璨光輝中，展現既復古又時髦的展演，金、銀色炫目而神秘的頭飾與墨鏡，引領人走進法國宮殿的化妝舞會，流淌著紙醉金迷的虛幻氣息，交錯的是刺繡、鑲嵌金屬等精緻面料反射的光暈；在模特兒行進的貓步之間，表現貴族的古典氣勢、兼容當代的浮誇輪廓，如同打開吸血鬼的衣櫃，炸開的成堆華服是穿越時空的排列組合，包括二◯年代的連身裙、九◯年代的丹寧褲，而八◯年代的波卡圓點則成了鞋履的圖樣。

向來熱愛穿梭古今時空的女裝藝術總監（Nicolas Ghesquière），將發表場地也作為故事的一部分，在十九世紀的當時，黎塞留通道是品牌創始人路易威登直達天聽的一條道路，當時運送給拿破崙三世妻子歐仁妮（Eugenie）皇后所預訂的襯裙，就是安放在路易威登訂製行李箱中，經由黎塞留通道送到她寢宮，這段歷程也象徵了春夏服裝從維多利亞時代跨越時空來到現代的細節，將高級刺繡轉變為休閒丹寧，參與這場盛會的名人像是拿到時光舞會的邀請函，包括珍妮佛康納莉、史黛西馬汀、伊莎貝雨蓓、陳靜，以及跳水王子湯姆戴利等名人，都參與這場將白日轉化為黑夜，制服造型也變得奢靡浮誇的慶典。

大秀的背景音樂，是歌手Woodkid演唱的歌曲「Iron」，來自知名電玩《刺客教條：啟示錄》中的曲目，以及土耳其歌手Ahmet Koç與Betül Demir的二重唱歌曲Sürgün（流放），在情調、類型都跨距甚大的樂章中，更能看見Nicolas Ghesquière藉由服裝來自由拼接時空的創意，在如同史詩般磅薄的甬道長廊中，有宮廷風格的蕾絲、薄紗、緞帶、蝴蝶結、多層次的蛋糕剪裁等細節，巨幅裙撐結構更是令人激賞，花紋如同簾幕般鑲嵌金線，拾綴皇室生活的剪影。

而古堡總是不乏傳說，Nicolas Ghesquière也以路易威登之友艾莉西亞維坎德（Alicia Vikander）即將演出的HBO影集《迷離劫（Irma Vep）》為靈感，打造如同吸血鬼的軍裝風外套或刺繡蕾絲洋裝，傳達永生的詭譎之美，燕尾服搭配溜冰短褲、張揚的舞會裙撐穿在牛仔褲外面、運動夾克搭配高雅的荷葉邊裙，這些混搭的樂趣，都展現了破除陳規的幽默挑釁，Nicolas Ghesquière也以此傳達回顧過往是為了再往前進，預示當我們邁向正常生活，疫情當前的氛圍也只是回眸的一部分罷了。

如同中世紀頭盔的華麗頭飾搭襯當代洗鍊寬肩西裝，也是Nicolas Ghesquière玩穿越的表現之一。圖／LV提供
如同中世紀頭盔的華麗頭飾搭襯當代洗鍊寬肩西裝，也是Nicolas Ghesquière玩穿越的表現之一。圖／LV提供
路易威登在巴黎羅浮宮黎塞留通道發表2022春夏女裝秀。圖／LV提供
路易威登在巴黎羅浮宮黎塞留通道發表2022春夏女裝秀。圖／LV提供
跳水王子湯姆戴利（右）和女裝藝術總監Nicolas Ghesquière合影。圖／LV提供
跳水王子湯姆戴利（右）和女裝藝術總監Nicolas Ghesquière合影。圖／LV提供
繭型輪廓延續多季，是Nicolas Ghesquière鍾情的服裝結構之一。圖／LV提供
繭型輪廓延續多季，是Nicolas Ghesquière鍾情的服裝結構之一。圖／LV提供
路易威登之友艾莉西亞薇坎德，與紅底鞋設計師Christian Louboutin共同出席大秀。圖／LV提供
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八◯年代的波卡圓點成為斗篷外套的圖樣設計。圖／LV提供
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古典鏤空的時裝，搭襯時髦Monogram的光澤面料，妙趣橫生。圖／LV提供
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流蘇與光澤面料與靈感來自變裝面具的墨鏡，為當代時裝帶來戲謔浮誇的氣息。圖／LV提供
流蘇與光澤面料與靈感來自變裝面具的墨鏡，為當代時裝帶來戲謔浮誇的氣息。圖／LV提供
結構感強烈的羽絨衣搭襯低腰寬褲，帶來復古時髦的風格。圖／LV提供
結構感強烈的羽絨衣搭襯低腰寬褲，帶來復古時髦的風格。圖／LV提供
如同街坊小丑的繽紛鏤空設計、配上高貴的宮廷拉夫領，春夏女裝帶來階層、時空跨距的表現。圖／LV提供
如同街坊小丑的繽紛鏤空設計、配上高貴的宮廷拉夫領，春夏女裝帶來階層、時空跨距的表現。圖／LV提供
《瘋狂亞洲富豪》美麗女強人陳靜獲邀出席路易威登2022春夏時裝秀。圖／LV提供
《瘋狂亞洲富豪》美麗女強人陳靜獲邀出席路易威登2022春夏時裝秀。圖／LV提供
LVMH集團太子妃Natalia Vodianova以別緻的海藍色眼影，搭襯她永不出錯的高雅造型。圖／LV提供
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路易威登在巴黎羅浮宮黎塞留通道發表2022春夏女裝秀。圖／LV提供
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