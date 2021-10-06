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5倍券升級「彩虹可頌」！福岡鬆餅推5款「鹹食早午餐」

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
購買五倍券套餐組合，有機會免費升級「彩虹可頌」。圖／Café del SOL提供
購買五倍券套餐組合，有機會免費升級「彩虹可頌」。圖／Café del SOL提供

來自日本福岡的鬆餅「Café del SOL」，本季推出紅酒燉牛肉、日式豆乳味噌燉肉等5款鹹食早午餐餐點，成為招牌鬆餅外的不同選擇。同時還獨家推出限量款的「彩虹可頌」，為餐桌增添繽紛色彩。

Café del SOL主打蓬鬆軟綿的鬆餅甜點，被譽為「福岡第一鬆餅」。2018年正式登台後，即不斷推出主題新品。本次以早午餐概念為出發，推出5款鹹食餐點，每款皆可選擇可頌、米飯、巧巴達或鮮奶厚吐司（4擇1），並搭配生菜沙拉、櫛瓜、蕃茄、蛋沙拉等配菜。其中「肉多多」使用了厚切煙燻培根、德國香腸為主角，，適合肉食愛好者，每份380元。

「特製舒肥雞胸」則是將雞胸肉以舒肥方式處理，保有軟嫩口感，可再搭配柑橘油醋醬或蜂蜜芥末籽醬，每份380元。「日式手捏漢堡排配伍斯特紅酒醬」，將日式漢堡排搭配上酸鹹的伍斯特紅酒醬，營造出日式經典的滋味，每份420元。至於「紅酒燉牛肉」則是透過百里香、甜羅勒、月桂葉等香料，為牛肉賦予大人系的質感風味，不僅適合麵包，也適合搭配白飯享用，每份480元。另外還有透過2種味噌與多種時蔬共同燉煮的「日式豆乳味噌燉肉」，擁有溫暖的家常味，每份420。

除此之外，Café del SOL也新推出了繽紛亮眼的「彩虹可頌」。民眾凡持五倍券購買雙人套餐，即可享有1份任選早午餐、1份任選鬆餅，以及2杯指定款飲品，原價1,180元，振興券價920元，每日前20名，即可免費升級彩虹可頌。另為呼應五倍券，10月11日至15日期間，11:00至13:00可享外帶自取第二份6折的優惠。（限同品項）

日式豆乳味噌燉肉，每份420。圖／Café del SOL提供
日式豆乳味噌燉肉，每份420。圖／Café del SOL提供
肉多多，每份380元。圖／Café del SOL提供
肉多多，每份380元。圖／Café del SOL提供
紅酒燉牛肉，每份480元。圖／Café del SOL提供
紅酒燉牛肉，每份480元。圖／Café del SOL提供
尚未烤製前的彩虹可頌，模樣十分可愛。圖／Café del SOL提供
尚未烤製前的彩虹可頌，模樣十分可愛。圖／Café del SOL提供

紅酒 福岡 漢堡

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