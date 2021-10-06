5倍券升級「彩虹可頌」！福岡鬆餅推5款「鹹食早午餐」

來自日本福岡的鬆餅「Café del SOL」，本季推出紅酒燉牛肉、日式豆乳味噌燉肉等5款鹹食早午餐餐點，成為招牌鬆餅外的不同選擇。同時還獨家推出限量款的「彩虹可頌」，為餐桌增添繽紛色彩。

Café del SOL主打蓬鬆軟綿的鬆餅甜點，被譽為「福岡第一鬆餅」。2018年正式登台後，即不斷推出主題新品。本次以早午餐概念為出發，推出5款鹹食餐點，每款皆可選擇可頌、米飯、巧巴達或鮮奶厚吐司（4擇1），並搭配生菜沙拉、櫛瓜、蕃茄、蛋沙拉等配菜。其中「肉多多」使用了厚切煙燻培根、德國香腸為主角，，適合肉食愛好者，每份380元。

「特製舒肥雞胸」則是將雞胸肉以舒肥方式處理，保有軟嫩口感，可再搭配柑橘油醋醬或蜂蜜芥末籽醬，每份380元。「日式手捏漢堡排配伍斯特紅酒醬」，將日式漢堡排搭配上酸鹹的伍斯特紅酒醬，營造出日式經典的滋味，每份420元。至於「紅酒燉牛肉」則是透過百里香、甜羅勒、月桂葉等香料，為牛肉賦予大人系的質感風味，不僅適合麵包，也適合搭配白飯享用，每份480元。另外還有透過2種味噌與多種時蔬共同燉煮的「日式豆乳味噌燉肉」，擁有溫暖的家常味，每份420。