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滿百送百、贈調酒！華麗升級版「微兜」吃得到低碳料理

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
可隨個人喜好自由搭配佐料的「極上什味義大利麵」，每份250元。圖／金色三麥提供
可隨個人喜好自由搭配佐料的「極上什味義大利麵」，每份250元。圖／金色三麥提供

金色三麥旗下的少女系餐廳「微兜petit doux」，在成立近7年之際，以低碳飲食結合超級食物、華麗食材等元素，自10月7日起於台北SOGO忠孝館推出旗艦品牌「Pd by petit doux」，提供能量蔬果盆、花椰米燉飯、和風義大利麵等一系列餐點。為慶祝新店開幕，還有滿百送百、加贈香水調酒等一系列優惠方案。

微兜目前在台北京站、小碧潭、永康、高雄漢神等地均有門市，全新打造的「Pd by petit doux」，整體以「如絲般體驗」作為設計主軸，並以女性消費者為主要訴求。裝潢有別於過去的環境，而是透過天鵝絨、絲綢、吊燈、壁畫等元素，將百貨公司內的門市化身為豪華古堡；店內的菜單相較於過去店型，約有30餘款全新菜色，並採日本低碳水飲食（Low-carbohydrate）的概念所規劃，透過大量時蔬等原型食物、優質蛋白質、減少高度加工的精製澱粉，還有亞麻仁油、百靈菇、羽衣甘藍、酪梨等超級食物設計菜色。

以「能量蔬果盆」為例，選用超級食物概念的時令蔬菜、當季根莖類、綜合堅果、鮮切水果等原型食物，搭配亞麻仁油、酪梨油、橄欖油等來自超級食物的油脂，為民眾補充能量，每份380元。另外還可升級搭配白蘭地煎烤波士頓龍蝦、伊比利豬嫩煎沙朗排、嫩煎厚片鮭魚等優質蛋白質，每份580～680元。「檸檬草春泥燉花椰米」則是使用熱量與碳水含量低的花椰菜米取代精緻澱粉，搭配上毛豆泥、百靈菇，以及香茅檸檬醬汁品嚐，每份380元。其他還有伊比利豬白玉燉花椰米等選擇。

Pd by petit doux也使用升糖指數較低的杜蘭小麥製作義大利麵條，研發出風味清爽的和風義大利麵系列。其中「極上什味義大利麵」結合Cacio e pepe與Carbonara兩種義大利麵形式，可隨個人喜好自由搭配日式胡麻油辣醬、烘烤櫻花蝦、白芝麻粒、新鮮檸檬片、柚子七味粉、昆布醬、吻仔魚等配料，調配專屬自己的風味，每份250元；「絲綢生乳大蝦義大利麵」則以北海道鮮乳呈現清爽的乳感，襯托出明太子的鹹香，每份380元。除此之外，店內仍提供有沙拉、開胃菜、湯品、燉飯、比薩等餐點，以及招牌的帕瓦鬆餅。

為慶祝開幕，10月7日至10月9日，2人以上內用贈獨家限量香水調酒「花果絲絨烏龍茶酒」1瓶，每日限50瓶；。10月7日至10月13日，內用滿百，送百元品牌電子優惠券；10月14日至11月6日，內用滿千送百元品牌電子優惠券。

【Pd by petit doux】

地址：台北市大安區忠孝東路四段45號11樓（台北SOGO忠孝館）

電話：02-2721-3008

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「Pd by petit doux」運用天鵝絨、絲綢、吊燈、東方壁畫等元素設計用餐環境，將現代的東區百貨空間幻化成金燦閃耀的豪華古堡。
「Pd by petit doux」運用天鵝絨、絲綢、吊燈、東方壁畫等元素設計用餐環境，將現代的東區百貨空間幻化成金燦閃耀的豪華古堡。
內含有超級食物概念蔬菜等食材的「能量蔬果盆」，380元。圖／金色三麥提供
內含有超級食物概念蔬菜等食材的「能量蔬果盆」，380元。圖／金色三麥提供
檸檬草春泥燉花椰米，每份380元。圖／金色三麥提供
檸檬草春泥燉花椰米，每份380元。圖／金色三麥提供
能量蔬果盆＋嫩煎厚片鮭魚，每份580元。圖／金色三麥提供
能量蔬果盆＋嫩煎厚片鮭魚，每份580元。圖／金色三麥提供
絲綢生乳大蝦義大利麵，每份380元。圖／金色三麥提供
絲綢生乳大蝦義大利麵，每份380元。圖／金色三麥提供

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