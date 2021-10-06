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creammm.t「生巧塔」升級了！金馬聯名檸檬塔同步開賣
以精緻的花型檸檬塔聞名、動輒需要等候半年的台中甜品「creammm.t」，在台北金馬影展與第58屆金馬獎頒獎典禮即將登場之際，以招牌的家常檸檬塔，推出「金馬58 x creammm.t 限量聯名禮盒」，為傑出的電影工作者們喝采。同時，creammm.t也選用法國米歇爾柯茲（Michel Cluizel）巧克力，推出升級版的「風味生巧塔-日曬」，讓甜品愛好者，可以享受頂級巧克力在舌尖上的風味變化。
creammm.t本次攜手金馬所推出的「金馬58 x creammm.t 限量聯名禮盒」，在品牌色系的基礎上，加入質感的黑金色系，並透過原創的家常檸檬塔與此次金馬58主題「聚焦」共鳴，表達「花型經典主演 詮釋絕妙酸甜，嚐一口美好 分享時刻精彩」的意涵，並將紙緞帶設計成電影膠捲，融入光圈變化時的畫面感。禮盒將作為金馬禮品之一，贈送給每位入圍者。並且自即日起開始販售，每盒9入裝，售價570元，售完為止。
除了向金馬致敬，creammm.t也將店內被譽為「隱藏系招牌」的生巧塔全面升級，採用頂級的法國米歇爾柯茲（Michel Cluizel）巧克力作為主角，推出「風味生巧塔-日曬」，選用極致莊園系列的Laguna 70%拉谷納莊園黑巧克力為基底，並以精品咖啡日曬耶加為設計靈感，透過灌殼法展現黑巧克力柔順的香氣，展現出苦甜平衡的層次風味；並搭配蜂蜜檸檬法式軟糖、青提子、野生小藍莓，以及糖漬橘條等4種食材點綴，依序入口後，享受多重的美味變化。每盒8入，售價580元。
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