快訊

郭台銘會不會參選2024總統？鄭文燦稱「被騙過」這樣說

引退6年露面了！江蕙美成這樣 笑稱「有點緊張」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

creammm.t「生巧塔」升級了！金馬聯名檸檬塔同步開賣

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
金馬58 x creammm.t 限量聯名禮盒，每盒570元。圖／creammm.t提供
金馬58 x creammm.t 限量聯名禮盒，每盒570元。圖／creammm.t提供

以精緻的花型檸檬塔聞名、動輒需要等候半年的台中甜品「creammm.t」，在台北金馬影展與第58屆金馬獎頒獎典禮即將登場之際，以招牌的家常檸檬塔，推出「金馬58 x creammm.t 限量聯名禮盒」，為傑出的電影工作者們喝采。同時，creammm.t也選用法國米歇爾柯茲（Michel Cluizel）巧克力，推出升級版的「風味生巧塔-日曬」，讓甜品愛好者，可以享受頂級巧克力在舌尖上的風味變化。

creammm.t本次攜手金馬所推出的「金馬58 x creammm.t 限量聯名禮盒」，在品牌色系的基礎上，加入質感的黑金色系，並透過原創的家常檸檬塔與此次金馬58主題「聚焦」共鳴，表達「花型經典主演 詮釋絕妙酸甜，嚐一口美好 分享時刻精彩」的意涵，並將紙緞帶設計成電影膠捲，融入光圈變化時的畫面感。禮盒將作為金馬禮品之一，贈送給每位入圍者。並且自即日起開始販售，每盒9入裝，售價570元，售完為止。

除了向金馬致敬，creammm.t也將店內被譽為「隱藏系招牌」的生巧塔全面升級，採用頂級的法國米歇爾柯茲（Michel Cluizel）巧克力作為主角，推出「風味生巧塔-日曬」，選用極致莊園系列的Laguna 70%拉谷納莊園黑巧克力為基底，並以精品咖啡日曬耶加為設計靈感，透過灌殼法展現黑巧克力柔順的香氣，展現出苦甜平衡的層次風味；並搭配蜂蜜檸檬法式軟糖、青提子、野生小藍莓，以及糖漬橘條等4種食材點綴，依序入口後，享受多重的美味變化。每盒8入，售價580元。

使用米歇爾柯茲（Michel Cluizel）巧克力作為主角的風味生巧塔，搭配有蜂蜜檸檬法式軟糖、青提子等食材。圖／creammm.t提供
使用米歇爾柯茲（Michel Cluizel）巧克力作為主角的風味生巧塔，搭配有蜂蜜檸檬法式軟糖、青提子等食材。圖／creammm.t提供
「風味生巧塔-日曬」禮盒，每盒8入，售價580元。圖／creammm.t提供
「風味生巧塔-日曬」禮盒，每盒8入，售價580元。圖／creammm.t提供

巧克力 法國 電影

延伸閱讀

Windows 11升級前先體驗 微軟打造190間服務門市

《國際橋牌社2》的1996年飛彈危機：金馬人的戰地經驗再理解

吳慷仁成金馬影帝最大遺珠 坦言遺憾 女友邵雨薇說話了

金馬58／龍劭華角逐男配 最後1次拼金馬

相關新聞

懶人包／迎接雙十連假！「4大超商限時優惠」快收進口袋

中秋連假剛過，雙十連假又來報到，4大超商再度祭出多項限時優惠，包括咖啡、霜淇淋、零食、飲料全都有，不論外出旅遊或是宅家過...

creammm.t「生巧塔」升級了！金馬聯名檸檬塔同步開賣

以精緻的花型檸檬塔聞名、動輒需要等候半年的台中甜品「creammm.t」，在台北金馬影展與第58屆金馬獎頒獎典禮即將登場...

從中興衣蝶百貨到奧運隊服！台灣時裝史展首度松菸展出

「有記憶才有歷史，有歷史才有文化；有時裝的歷史才有時裝的文化。有台灣設計師存在的地方，就有台灣的時裝文化，設計師的時尚美...

一站買齊！Tomod's首家「超市型」藥妝店進駐北投商圈

疫情讓民眾越來越習慣就近買、一次買齊的服務，Tomod's特美事結合三商家購集團之力，推出全台第一家進駐社區的「超市型藥...

閃耀、不掉貓毛！Boucheron動物珠寶原來可以這樣搭

人們為什麼想要擁有珠寶，除了寶石的光芒色澤，更因為珠寶能夠為全身造型畫龍點睛，甚至帶來歡樂、愉悅的能量。法國珠寶品牌寶詩...

茄子蛋搶先戴SWATCH復刻款新表 直呼「很舒服，非常爽！」

台帥樂團茄子蛋憑演唱國片《當男人戀愛時》入圍金馬58「最佳原創電影歌曲」，三人也睽違多月未公開露面，就替SWATCH新款...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。