creammm.t「生巧塔」升級了！金馬聯名檸檬塔同步開賣

以精緻的花型檸檬塔聞名、動輒需要等候半年的台中甜品「creammm.t」，在台北金馬影展與第58屆金馬獎頒獎典禮即將登場之際，以招牌的家常檸檬塔，推出「金馬58 x creammm.t 限量聯名禮盒」，為傑出的電影工作者們喝采。同時，creammm.t也選用法國米歇爾柯茲（Michel Cluizel）巧克力，推出升級版的「風味生巧塔-日曬」，讓甜品愛好者，可以享受頂級巧克力在舌尖上的風味變化。

creammm.t本次攜手金馬所推出的「金馬58 x creammm.t 限量聯名禮盒」，在品牌色系的基礎上，加入質感的黑金色系，並透過原創的家常檸檬塔與此次金馬58主題「聚焦」共鳴，表達「花型經典主演 詮釋絕妙酸甜，嚐一口美好 分享時刻精彩」的意涵，並將紙緞帶設計成電影膠捲，融入光圈變化時的畫面感。禮盒將作為金馬禮品之一，贈送給每位入圍者。並且自即日起開始販售，每盒9入裝，售價570元，售完為止。