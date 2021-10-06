從中興衣蝶百貨到奧運隊服！台灣時裝史展首度松菸展出

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聯合報 / 記者孫曼／即時報導
「時裝時代・時代時裝」策展人盧淑芬。記者吳致碩／攝影
「時裝時代・時代時裝」策展人盧淑芬。記者吳致碩／攝影

「有記憶才有歷史，有歷史才有文化；有時裝的歷史才有時裝的文化。有台灣設計師存在的地方，就有台灣的時裝文化，設計師的時尚美學是台灣時尚文化的縮影。」文化部次長李連權如此說。

「斯卡羅」、「天橋上的魔術師」等熱播台劇，重新梳理了台灣觀點的歷史敘事，讓我們更貼近自己。在本屆台北時裝周中，首個最大型的完整台灣時裝史主題策展「時裝時代・時代時裝」於今日開幕，於松山文創園區2樓多功能展演廳展出至10月11日止。李連權也透露，這個首個以設計師為主體的台灣時裝史展覽，也將在11月移師台南生活美學館展出。

展覽帶領觀眾穿越台灣的時裝記憶，共分為5個段落，從1950至1970年間紡織業起飛的開始；到1985年到2008年第一代台灣設計師走上國際舞台；1995到2003年間第二代台灣設計師崛起；到因國際品牌進駐而設計師光彩相對黯淡的2003到2008年間；以及2009年到2017年再度登上國際舞台，最後則是2018年的重新起飛，「台灣設計師再度走上國際舞台，每年產值都有10%的成長」李連權也說，「今年共有11位設計師在東京、紐約、巴黎、倫敦都有正式的服裝秀納入官方行程。」

擁有30年豐厚的時尚媒體經驗的策展人盧淑芬表示，因為過往大家沒有保存史料的概念，許多作品和資料因故無法展出，加上許多重要的媒介如中興百貨、衣蝶百貨等已經消失，版權也很難取得，成為策展過程中最困難的部分，「我們希望這個展覽只是一個起點…台灣時裝產業不是少數人的事，也不是設計師的事，是時代的事，更是未來的事。」

「時裝時代・時代時裝」展覽從紡織產業的興起開始。記者吳致碩／攝影
「時裝時代・時代時裝」展覽從紡織產業的興起開始。記者吳致碩／攝影
「時裝時代・時代時裝」中得到許多設計師借出珍藏的作品。記者吳致碩／攝影
「時裝時代・時代時裝」中得到許多設計師借出珍藏的作品。記者吳致碩／攝影
「時裝時代・時代時裝」展覽亮點包括周裕穎設計的本屆中華奧運代表隊服裝。記者吳致碩／攝影
「時裝時代・時代時裝」展覽亮點包括周裕穎設計的本屆中華奧運代表隊服裝。記者吳致碩／攝影
首個大最大型的完整台灣時裝史主題策展「時裝時代・時代時裝」自即日起至10月11日止於松山文創園區2樓多功能展演廳展出。記者吳致碩／攝影
首個大最大型的完整台灣時裝史主題策展「時裝時代・時代時裝」自即日起至10月11日止於松山文創園區2樓多功能展演廳展出。記者吳致碩／攝影
文化部次長李連權（右三）、策展人盧淑芬（右四）與參與「時裝時代・時代時裝」展的設計師與業界人士合影。記者吳致碩／攝影
文化部次長李連權（右三）、策展人盧淑芬（右四）與參與「時裝時代・時代時裝」展的設計師與業界人士合影。記者吳致碩／攝影
「時裝時代・時代時裝」策展人盧淑芬。記者吳致碩／攝影
「時裝時代・時代時裝」策展人盧淑芬。記者吳致碩／攝影
文化部次長李連權表示在2年前參訪巴黎時裝產業啟發他這次展覽的想法。記者吳致碩／攝影
文化部次長李連權表示在2年前參訪巴黎時裝產業啟發他這次展覽的想法。記者吳致碩／攝影

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