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一站買齊！Tomod's首家「超市型」藥妝店進駐北投商圈
疫情讓民眾越來越習慣就近買、一次買齊的服務，Tomod's特美事結合三商家購集團之力，推出全台第一家進駐社區的「超市型藥妝店」，開賣米、蛋、咖啡，日用食品與保健商品，全店上萬支品項，打造社區中的複合型百貨。
首家Tomod's特美事超市型藥妝店位於北投商圈，鄰近臺北榮民總醫院與裕民一路夜市，距離捷運石牌站約5分鐘距離，看準周邊社區客群需求，特別規劃了食品及日用雜貨分類商品，如衣物清潔、廚房清潔及用品、紙製品及芳香小物。其中，食品品項就佔所有商品4分之1，引進鮮奶、豆漿及麵包等品項，並首度與日本山崎麵包Yamazaki合作，特別挑選民眾喜愛的吐司、蛋糕、餅乾等10款烘焙商品，強化回家前的一站購足。
Tomod's特美事也同步推出五倍券優惠，10月8日至11月30日持振興五倍券紙本於店內消費滿額即贈折價券，單日單筆最高送350元折價券，憑振興券紙本消費，單筆滿額500元憑發票號碼登錄還可抽iPhone 13、Switch、氣炸鍋等大獎。數位振興券只要出示「數位標章」且餘額大於200元以上，亦可同享實體紙本振興券優惠。
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