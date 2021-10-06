閃耀、不掉貓毛！Boucheron動物珠寶原來可以這樣搭

人們為什麼想要擁有珠寶，除了寶石的光芒色澤，更因為珠寶能夠為全身造型畫龍點睛，甚至帶來歡樂、愉悅的能量。法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）近日便以Plume de Paon及Animux兩大系列，訴說秋冬關於野性魅力（animal chic）的優雅時髦指南。

Pume de Paon孔雀羽毛系列珠寶原本是品牌創辦人Frédéric Boucheron先生與工坊負責人在把玩羽毛時的靈光一現，最後以獨特的鍊節設計，精巧再現孔雀羽毛的柔軟纖細，並將隨佩戴者的身體律動而輕顫。柔軟的羽毛意念因而和散發迷人光暈的「天鵝絨」特別合拍，先前陳坤便曾公開將一條Pume de Paon羽毛項鍊變身胸針，搭配天鵝絨西裝，展現華麗貴族氣息；另外羽毛也和柔軟的布料如針織衫格外合適，一件高領或連身毛衣，搭配上一件羽毛耳環或羽毛長項鍊，都能在細節出展現自然的魅力。