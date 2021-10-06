快訊

嘉義縣79歲翁昏迷摩鐵不治 同房婦人：約來剪頭髮

鄭文燦為兒子減肥 卻害「他」差點被小英主席開除黨籍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

閃耀、不掉貓毛！Boucheron動物珠寶原來可以這樣搭

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Boucheron Epure系列 Plume De Paon陀飛輪腕表，白金750材質鑲嵌340顆鑽石總重約5.37克拉，價格店洽。圖 / Boucheron提供
Boucheron Epure系列 Plume De Paon陀飛輪腕表，白金750材質鑲嵌340顆鑽石總重約5.37克拉，價格店洽。圖 / Boucheron提供

人們為什麼想要擁有珠寶，除了寶石的光芒色澤，更因為珠寶能夠為全身造型畫龍點睛，甚至帶來歡樂、愉悅的能量。法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）近日便以Plume de Paon及Animux兩大系列，訴說秋冬關於野性魅力（animal chic）的優雅時髦指南。

Pume de Paon孔雀羽毛系列珠寶原本是品牌創辦人Frédéric Boucheron先生與工坊負責人在把玩羽毛時的靈光一現，最後以獨特的鍊節設計，精巧再現孔雀羽毛的柔軟纖細，並將隨佩戴者的身體律動而輕顫。柔軟的羽毛意念因而和散發迷人光暈的「天鵝絨」特別合拍，先前陳坤便曾公開將一條Pume de Paon羽毛項鍊變身胸針，搭配天鵝絨西裝，展現華麗貴族氣息；另外羽毛也和柔軟的布料如針織衫格外合適，一件高領或連身毛衣，搭配上一件羽毛耳環或羽毛長項鍊，都能在細節出展現自然的魅力。

此外Boucheron的動物系列珠寶戒指則透過刺猬、小鹿、山雀或蜂鳥，反映動物的天真原始一面。其中奶茶色、大地色系的衣物，正可化身為原始環境，成為鳥禽棲身之所在，例如一件Animaux動物系列Hopi蜂鳥造型戒指，其約34克拉的橢圓形粉色摩根石便與奶茶色的連身長裙在顏色上相合拍；而另一款白金Wladimir貓咪造型白金項鍊與Wladimir貓咪造型白金戒指，則在全黑的面料上更顯突出。前者使用包含綠色沙弗萊石、珍珠母貝、石英、黑色藍寶石等多種半寶石，而後者則將貓咪安靜圈養在手指之間，除了閃耀、造型，更大好處是：可愛、討喜，而且不掉貓毛。訂價各約79萬4,000元與154萬元。

羽毛也和柔軟的布料如針織衫格外合適，一件高領或連身毛衣，搭配上一件羽毛耳環或羽毛長項鍊，都能在細節出展現自然的生動魅力。圖 / Boucheron提供（合成圖）
羽毛也和柔軟的布料如針織衫格外合適，一件高領或連身毛衣，搭配上一件羽毛耳環或羽毛長項鍊，都能在細節出展現自然的生動魅力。圖 / Boucheron提供（合成圖）
大地色系的衣物，正可化身為原始環境，成為鳥禽棲身之所在，例如Animaux動物系列Hopi蜂鳥造型戒指便以橢圓形粉色摩根石為主石，和奶茶色的連身長裙融為一體，更顯靈動。圖 / Boucheron提供（合成圖）
大地色系的衣物，正可化身為原始環境，成為鳥禽棲身之所在，例如Animaux動物系列Hopi蜂鳥造型戒指便以橢圓形粉色摩根石為主石，和奶茶色的連身長裙融為一體，更顯靈動。圖 / Boucheron提供（合成圖）
Boucheron Wladimir貓咪造型白金戒指，使用了包含綠色沙弗萊石、珍珠母貝、石英、黑色藍寶石等多種半寶石，約154萬元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Wladimir貓咪造型白金戒指，使用了包含綠色沙弗萊石、珍珠母貝、石英、黑色藍寶石等多種半寶石，約154萬元。圖 / Boucheron提供

珠寶 貓咪 奶茶

延伸閱讀

「格雷女」達珂塔強森透視馬甲登紅毯成焦點！美穿中空洋裝當私服，撞衫「人間YSL」ROSE

維他露P造型悠遊卡 還原第一代瓶裝造型超復古

香奈兒2021風格語彙 教你如何配戴將珠寶戴出新意

珠寶店長使出兩招柔道絕技 勇擒大媽小偷守住11萬元首飾

相關新聞

懶人包／迎接雙十連假！「4大超商限時優惠」快收進口袋

中秋連假剛過，雙十連假又來報到，4大超商再度祭出多項限時優惠，包括咖啡、霜淇淋、零食、飲料全都有，不論外出旅遊或是宅家過...

從中興衣蝶百貨到奧運隊服！台灣時裝史展首度松菸展出

「有記憶才有歷史，有歷史才有文化；有時裝的歷史才有時裝的文化。有台灣設計師存在的地方，就有台灣的時裝文化，設計師的時尚美...

一站買齊！Tomod's首家「超市型」藥妝店進駐北投商圈

疫情讓民眾越來越習慣就近買、一次買齊的服務，Tomod's特美事結合三商家購集團之力，推出全台第一家進駐社區的「超市型藥...

閃耀、不掉貓毛！Boucheron動物珠寶原來可以這樣搭

人們為什麼想要擁有珠寶，除了寶石的光芒色澤，更因為珠寶能夠為全身造型畫龍點睛，甚至帶來歡樂、愉悅的能量。法國珠寶品牌寶詩...

茄子蛋搶先戴SWATCH復刻款新表 直呼「很舒服，非常爽！」

台帥樂團茄子蛋憑演唱國片《當男人戀愛時》入圍金馬58「最佳原創電影歌曲」，三人也睽違多月未公開露面，就替SWATCH新款...

漢堡買1送1、炸雞套餐62折！「3大速食」優惠懶人包

隨著振興5倍券即將上路，肯德基、摩斯、漢堡王等速食餐廳，紛紛推出一系列振興券方案或促銷優惠。「肯德基」推出3款組合套餐，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。