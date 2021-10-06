茄子蛋搶先戴SWATCH復刻款新表 直呼「很舒服，非常爽！」

台帥樂團茄子蛋憑演唱國片《當男人戀愛時》入圍金馬58「最佳原創電影歌曲」，三人也睽違多月未公開露面，就替SWATCH新款1984復刻系列上市站台。搶先戴上新腕表，團員的阿德更是直呼「戴起來很舒服，非常爽！」說明了表款的易戴特質。

茄子蛋的阿斌在SWATCH活動記者會上說「雖然1984年，我們都還沒出生，但卻和喜歡復古風格的我們很match」。三人都提到對品牌並不陌生，一直都有關注SWATCH的動態，像是先前與迪士尼的聯名系列就覺得超可愛、Nasa合作款很酷…等等。而且當知道全新的1984年複刻系列表款，改以品牌專利的生物陶瓷材質製成，阿斌還在現場大秀英文「BIOCERAMIC」逗樂現場媒體。不僅如此，阿德還提到，「這跟現在的環保議題相符，很值得關注」、阿德更是直呼「戴起來很舒服，非常爽！」說明材質的優異特性。

台帥樂團茄子蛋成員（左起）阿德、阿斌和阿任，詮釋Swatch 1984復刻經典系列腕表。圖／SWATCH提供

SWATCH雖然是在1983年成立，但品牌名稱卻是在1984年才註冊通過，同時這一年也生產出第100萬只手表，因此別具意義。在當時，SWATCH為了紀念這個里程碑，還打造了一款締造金氏世界紀錄，長達162公尺的巨型腕表。因此，今年便以此表為靈感，復刻出原始設計。這一款腕表，不僅重現了80年代的美學，更是搭配品牌少見的24小時制內表圈，充滿雋永魅力。同時，延續相同概念，SWATCH也自1984年所產出的表款中，裁剪經典元素，包括了風靡一時的曼菲斯（Memphis Design）設計、潛水表，都成為復刻系列的一部分。

Swatch 1984復刻經典系列SO32B705腕表2,850元。圖／SWATCH提供

Swatch 1984復刻經典系列SO32M102腕表2,850元（左）、SO32W106腕表2,500元。圖／SWATCH提供

Swatch 1984復刻經典系列SO31J400腕表2,500元。圖／SWATCH提供