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漢堡買1送1、炸雞套餐62折！「3大速食」優惠懶人包

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
肯德基推出振興澎湃個人餐、振興超值雙人餐、振興多人樂享餐等3款套餐，最高享62折起。圖／肯德基提供
肯德基推出振興澎湃個人餐、振興超值雙人餐、振興多人樂享餐等3款套餐，最高享62折起。圖／肯德基提供

隨著振興5倍券即將上路，肯德基、摩斯、漢堡王等速食餐廳，紛紛推出一系列振興券方案或促銷優惠。「肯德基」推出3款組合套餐，最高現省182元；「摩斯」不僅有振興券方案，還有「藜麥杏鮑菇珍珠堡＋玉米濃湯」現省16元等活動。至於「漢堡王」推出8款產品買1送1優惠，最高現省99元。

肯德基自10月8日至10月28日期間，推出3種搭配振興券的振興雞省套餐。「振興澎湃個人餐」內含咔啦雞腿堡、咔啦脆雞、4個上校雞塊、1包香酥脆薯(小)、1份雙色轉轉QQ球、1杯百事可樂(小)，原價325元，優惠價200元。「振興超值雙人餐」包括4塊咔啦脆雞、1包香酥脆薯(中)、2杯百事可樂(小)，每套200元。另外還有「振興多人樂享餐」，包括8塊咔啦脆雞、1份勁爆雞米花分享盒、加上1份雙色轉轉QQ球、1瓶1.25L瓶裝百事可樂，原價682元，優惠價500元。

摩斯漢堡自10月8日至10月31日期間，推出振心感謝季活動，推出200、500元的優惠組合，現省40～314元。使用振興券或數位支付，消費滿200元加贈蒟蒻兌換券一張，「米漢堡優惠組合」中，內含藜麥元氣牛肉珍珠堡、摩斯雞塊、薯條(S)、冰紅茶(L)，原價240元，方案價200元；「早餐雙人組」內含黃金塔塔鱈魚堡、咖哩豬排堡、薯條(L)、2杯冰紅茶(L)，附提袋1個，原價284元，方案價200元。

500元的兩款方案中，「多人餐優惠」內含厚切培根牛肉堡、藜麥薑燒珍珠堡、摩斯鱈魚堡、摩斯雞塊2份、薯條(L)、方塊薯餅、冰紅茶(L)3杯，附提袋1個，方案價500元；「豐盛獨享優惠」內含指定漢堡、摩斯雞塊、薯條(S)、蒟蒻、冰紅茶(L)，並有禮品4選2，附提袋1個，方案價500元。

配合重陽節到來，10月8日至10月14日期間，摩斯「藜麥杏鮑菇珍珠堡＋玉米濃湯」原價115元，優惠價99元（藜麥杏鮑菇珍珠堡可更換為藜麥薑燒珍珠堡）。即日起至10月31日期間，也配合萬聖節推出點心盒與萬聖節活動。摩斯雞塊10塊搭配雞腿塊薯條組、和風炸雞、冰紅茶(L)2杯，原價310元，優惠價259元；紅茶達克瓦茲＋冰紅茶(L)原價90元，優惠價79元。

漢堡王自10月8日至10月14日期間，推出8款商品「買1送1」的限時優惠，除了有小華堡、單犇牛肉堡、經典脆雞堡等選項外，還新推出「法式鄉村脆雞堡」、「水牛城雞塊」等全新選擇，最高現省99元。

除此之外，漢堡王也將於10月13日發行行動會員「豪點王」服務，只需加入漢堡王LINE官方帳號，透過手機綁定並填寫會員資料，即可使用會員優惠，可累積會員點數兌換商品，並月月可享會員專屬優惠，首月即推出「華堡雙套餐199元」的方案。另外自10月15日起，也會舉辦豪點王推廣大使活動，冠軍可獲得一年份的華堡。

摩斯推出萬聖節組合，原價310元，優惠價259元。圖／摩斯提供
摩斯推出萬聖節組合，原價310元，優惠價259元。圖／摩斯提供
漢堡王推出8款產品買1送1的限時優惠。圖／漢堡王提供
漢堡王推出8款產品買1送1的限時優惠。圖／漢堡王提供

摩斯漢堡 藜麥 薯條

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