燦坤「再出發振興會員特典」搶先開跑 iPhone 13 Pro天峰藍現貨折千元

迎接振興五倍券商機，燦坤搶先推出「再出發振興會員特典」，實體會員只要在10月7日當日至門市預購單品1萬元以上，並於領用紙本振興券後支付尾款，即可加碼抽10萬元現金。10月8日至10月17日活動期間，燦坤也推出多項好禮回饋讓振興五倍券最高放大50倍，實體會員至門市不限金額消費，天天再抽10萬還元金，使用振興券再享加倍抽獎機會，讓振興券回饋再放大。

其中，最近超搶手的iPhone 13 Pro 256GB天峰藍原價36,400元，會員爆品價限量現折1,200元，挑戰市場最低價；MacBook Air M1原價30,900元，會員爆品價現折3,000元；話題度超高的Nintendo Switch OLED款式現正預購中，10月8日起現貨供應，搭配2款遊戲片及硬殼保護包只要13,888元。燦坤獨享Acer Swift 5筆電搭載最新Windows 11原價42,900元，會員爆品價只要38,900元，另精選多款可免費升級Windows 11筆電皆有爆品價，快趁會員特典期間入手最划算。