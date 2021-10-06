燦坤「再出發振興會員特典」搶先開跑 iPhone 13 Pro天峰藍現貨折千元
迎接振興五倍券商機，燦坤搶先推出「再出發振興會員特典」，實體會員只要在10月7日當日至門市預購單品1萬元以上，並於領用紙本振興券後支付尾款，即可加碼抽10萬元現金。10月8日至10月17日活動期間，燦坤也推出多項好禮回饋讓振興五倍券最高放大50倍，實體會員至門市不限金額消費，天天再抽10萬還元金，使用振興券再享加倍抽獎機會，讓振興券回饋再放大。
其中，最近超搶手的iPhone 13 Pro 256GB天峰藍原價36,400元，會員爆品價限量現折1,200元，挑戰市場最低價；MacBook Air M1原價30,900元，會員爆品價現折3,000元；話題度超高的Nintendo Switch OLED款式現正預購中，10月8日起現貨供應，搭配2款遊戲片及硬殼保護包只要13,888元。燦坤獨享Acer Swift 5筆電搭載最新Windows 11原價42,900元，會員爆品價只要38,900元，另精選多款可免費升級Windows 11筆電皆有爆品價，快趁會員特典期間入手最划算。
而各式實用家電也是許多民眾五倍券購物首選，Panasonic 411公升旗艦5門變頻冰箱原價45,900元，會員享促銷價再送500元振興還元金，SAMPO一對一變頻單冷空調原價23,900元，會員爆品價限量18,900元，再獨家升級市價1,000元冷暖遙控器。防疫期間保持居家清潔也很重要，Dyson Digital Slim Fluffy原價20,900元，會員爆品價只要14,900元，下殺7.2折，登錄再送市價8,500元原廠收納架及LED隙縫吸頭。而SHARP 60型4K智慧聯網電視原價25,900元，會員爆品價22,900元，登錄送市價3,490元自動除菌離子產生器，燦坤加碼再贈市價3,980元按摩筋膜槍或OSUMA多功能一體鍋。活動期間除了各項熱門商品直接下殺再贈好禮、會員獨享振興好物3.5折起，實體會員來店消費滿額最高還送iPhone 13、LG智慧電子衣櫥、Dyson 3合1涼暖智慧空氣清淨機等振興好禮多選一。
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