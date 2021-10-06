前進高雄！PANERAI藝享時尚廣場專賣店 五大亮點搶先看

隨著疫情解封，連帶消費買氣也逐漸回溫。高級鐘表品牌沛納海（PANERAI）今日於高雄藝享時尚廣場開設全新專賣店，正式插旗南台灣。品牌與高登鐘表合作，除了是沛納海在南台灣的首間專賣店，也是高登鐘表首次進駐南台灣百貨通路。空間設計除了結合青銅、橡木、卡拉卡塔大理石及羊毛等中性材質，佔地77.45平方公尺、約合23.43坪的空間，更有五大亮點，成為沛納海在全世界最新的風格語彙。

1、溫暖而誘人

沛納海台灣總經理張明澤在介紹全新專賣店時，特地以誘人的（Inviting）、溫暖的（warming）字眼多次形容。全新專賣店內的空間配色熱情、沒有距離感，設計語彙也從嚴肅的教堂、潛水文化，轉而訴說更多包含偉士牌機車、葡萄酒、佛羅倫斯老橋、五漁村等更為生活風格的視覺元素。

2、2.4米寬Super-LumiNova夜光壁鐘

踏入專賣店的首個焦點，莫過於牆上2.4米寬的Super-LumiNova夜光壁鐘，讓人聯想到品牌經典的Luminor面盤設計，壁鐘左右兩側更有七彩的義大利Cressi潛水蛙鏡和潛水鞋高掛兩側，同樣強調專業潛水，但散發更鮮明的義式生活時髦品味。

3、台灣首見表帶陳列吧台區（strap bar）

左方的「表帶陳列吧台區」是台灣專賣店首見，吧檯的桌角邊緣採弧形金屬滾邊，吧檯椅也具高腳、低椅背等特色。吧檯最右側具備一字排開的表帶陳列，可一次欣賞多達24種不同顏色、材質、光澤、亮度的表帶，從橡膠、迷彩、純白、鱷魚皮，應有盡有，這也是台灣沛納海（PANERAI）專賣店中首次具有此一特殊陳列，讓人大飽眼福。

4、色彩藏密碼 表款分類一看就懂

展示玻璃櫃中採取了軍綠色、經典棕、多變黃，以及深海藍的四種色彩密碼，分別對應品牌四大系列：經典軍事風格的Radiomir、懷舊具有枕型表殼的Luminor、纖薄好穿搭的Luminor Duo，以及專業潛水的Submersible，以顏色定調，直觀、好辨識。

5、生活風格至上

一旦踏入VIP室內，除了各式燈具、裝飾藝術、經原廠指定的精裝書單，牆上風景照也透過象徵義大利美食重要元素的黃檸檬、代表文化的佛羅倫斯老橋、時髦的移動工具如偉士牌、飛雅特（FIAT）小車，展現義式生活風格。但最關鍵的秘密還藏在「威尼斯灰」牆面。這種灰色源自文藝復興時期，日後才傳至美國、日本，近年並在台灣大為流行。灰色看似無性、中性，同時也是時尚界近年大為流行顏色，搭配上牆上的彩色照片，不顯突兀，反而更顯高雅。

而除了五大亮點之外，現場更帶來Luminor Chrono Goldtech Blu Notte計時碼表（PAM 01111）、Submersible Bianco精鋼潛水表（PAM 01223），以及Luminor Chrono 計時腕表（PAM 01218）等多款熱門款式。沛納海台灣總經理張明澤特別分享，白色表款近年在台灣頗受好評、成為人氣明星，甚至與原本的熱門款如1312不相上下。而本次展出的白色面盤款式如PAM 01218除具備計時碼表、Base 1000航速刻度標，計時按鈕的設計也上下顛倒、更為直觀好操作。

Submersible Bianco精鋼潛水表（PAM 01223）則是該系列首次出現白色面盤，同時42毫米的尺寸在慣常以44毫米起跳的沛納海設計中，相對顯得輕巧，但又散發迷人的運動風格，一旦嘗試搭配彩色帆布表帶，更將煥發迥然不同的色彩能量，讓穿搭更好造型；此外專賣店外再帶來Luna Rossa快閃挑戰空間，將用以訓練Luna Rossa帆船賽的專業儀器空運來台、首度現身南台灣。自即日起至10月26日止，Luna Rossa將開放予公眾，讓人親身體驗Luna Rossa Prada Pirelli必經的獨特上肢訓練，同時感受賽事的激烈氛圍。

沛納海高雄義享天地專賣店 地址：高雄巿鼓山區大順一路115號1樓 電話：+886-7-556-1538

PANERAI Submersible Bianco精鋼潛水表（PAM 01223），使用P.900自動上鍊機芯，防水300米，白色霧面面盤，27萬4,000元。圖 / PANERAI提供

結合青銅、橡木、卡拉卡塔大理石及羊毛等材質，充斥在空間的不同元素中。圖 / PANERAI提供

2.4公尺寬的壁鐘，綠色的Super-LumiNova夜光塗料，成為醒目的主視覺。圖 / PANERAI提供

除了開設全新空間，專賣店外並帶來Luna Rossa快閃挑戰空間，將用以訓練Luna Rossa帆船賽的專業儀器空運來台、首度現身南台灣。圖 / PANERAI提供

一字排開的表帶陳列吧台區（strap bar），是台灣沛納海專賣店首見。記者釋俊哲 / 攝影

佔地77.45平方公尺、約合23.43坪的空間，是沛納海在全世界最新的專賣店語彙。圖 / PANERAI提供

PANERAI Luminor Chrono Goldtech Blu Notte計時碼表（PAM 01111），表殼、表冠、計時按鈕皆使用Goldtech紅金，P.9200自動上鍊機芯，83萬4,000元。圖 / PANERAI提供