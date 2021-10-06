1組貼圖換1餐溫飽 LINE貼圖攜家扶推張惠妹公益貼圖助貧童

天天都用來傳達心情的LINE貼圖，現在還可以傳愛心做公益！LINE貼圖今宣布攜手家扶基金會推出2021年度公益貼圖，即日起至12月6日期間在LINE STORE（https://lin.ee/lkMkrnz/crtw）限定販售，每組售價60元，販售所得扣除Apple及Google平台抽成後，將全數捐予「無窮世代」的助貧計畫。今年家扶更邀請到張惠妹aMEI擔任公益貼圖愛心大使，期望透過aMEI穩定、溫柔、堅強的能量，號召大家省思關懷兒少貧困議題，只要購買公益貼圖自用或送人傳愛，就能支持貧童溫飽一餐，輕鬆傳愛。

據家扶基金會調查，貧童平均每餐僅32元、70.2%服務的弱勢家庭兒少曾餓肚子，疫情後情況更是雪上加霜，弱勢家庭生計受疫情衝擊、嚴重影響生計。而疫情也讓家扶面臨整體捐款總額下滑的危機，僅數位捐款支持的人次漸增，《家扶數位捐款調查》顯示87.8%民眾願意用數位捐款幫助弱勢兒少，故希望鼓勵LINE用戶透過購買貼圖的方式參與公益議題，幫助貧童翻轉生活困境。