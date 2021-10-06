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環球購物中心超猛加碼！周年慶＋五倍券回饋上看50%

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
環球購物中心10月7日起至10月20日展開首波周年慶，正逢五倍券發放，今年加碼回饋超過50%創歷年新高；全台8店再推出櫻桃小丸子限定會員禮。圖／環球購物中心提供
環球購物中心10月7日起至10月20日展開首波周年慶，正逢五倍券發放，今年加碼回饋超過50%創歷年新高；全台8店再推出櫻桃小丸子限定會員禮。圖／環球購物中心提供

搶搭五倍券發放帶動的消費熱潮，百貨周年慶進入群戰高峰期，但五倍券商機人人喊搶，百貨加碼力道更要比誰夠有力。Global Mall環球購物中心將於10月7日起至10月20日展開首波周年慶，為了衝刺出第四季關鍵一役，祭出周年慶史上最高回饋超過50%，消費滿3,000元最高獲價值1,670元回饋。

環球購物中心首波周年慶，只要在新北中和、桃園A8、板橋車站、南港車站、屏東市5店當日全館累計消費滿3,000元送300元限量電子商品禮券；刷GMpay滿2,000元再送100元電子商品禮券；同時更加碼會員消費1,000元送1,000元品牌抵用券(面額100元10張品牌抵用券，消費滿百即可十足抵用），全台限量1萬份。加上使用振興券點數回饋30倍，消費3,000元可獲點數價值約270元，以上優惠全都拿等於消費滿3,000元最高獲價值1,670元回饋，回饋最高超過50%創歷年新高。

疫情時代，待在家裡的時間變長，人們也更注重居家時光，另外，根據人力銀行調查，上班族使用五倍券最想用於日常花費，還有購買家電，加上今年品牌下殺折扣大，環球購物中心主打十大3C、健康家電5折起，像是新北中和推飛利浦「健康氣炸鍋XXL高規版」原價21,900元，優惠價10,990元，5折價就可帶回家。象印「白金厚釜壓力IH電子鍋6人份」原價34,000元，折扣殺破5折優惠價16,990元。飛利浦「奈米級抗敏空氣清淨機」原價38,888元，5.1折優惠價19,999元；屏東市推出輝葉按摩椅「WE RUN新小智跑步機」原價29,800元，4.6折優惠價13,800元；或是輝葉按摩椅「雙效美腿機」推薦價6,600元享買一送一。

美食療癒力十足，環球購物中心推出「振興美食祭」，一口氣集結60家餐飲美食買一送一，參與店家創新高。新北中和首四日推出(10月7日至10月10日)「韓虎嘯Express」韓式炸雞、「瓦城」月亮蝦餅、「BELLINI Pasta Pasta」經典瑪格麗特番茄起司比薩通通買一送一。桃園A8、南港車站及林口A9以輕食、飲品為主，A8、A9「路易莎咖啡」莊園美式咖啡買一送一；南港車站「篤行市場」指定刈包、「一之軒」紅豆豆漿蛋糕買一送一等；板橋車站主打異國美食、飲品，指定日期享「談談越」涼拌雞絲米粉、「這味泰泰」椒麻炸雞飯套餐買一送一，翰林茶棧、CoCo、倆倆號也都推出指定飲品買一送一。屏東市也有春水堂、老董牛肉麵、大河屋、吉野家等指定餐飲買一送一，趁國慶連假購物再衝一波美食最划算。

新北中和象印「白金厚釜壓力IH電子鍋6人份」原價34,000元，優惠價16,990元。圖／環球購物中心提供
新北中和象印「白金厚釜壓力IH電子鍋6人份」原價34,000元，優惠價16,990元。圖／環球購物中心提供
新北中和10月7日至10月10日「BELLINI Pasta Pasta」經典瑪格麗特番茄起司比薩買一送一。圖／環球購物中心提供
新北中和10月7日至10月10日「BELLINI Pasta Pasta」經典瑪格麗特番茄起司比薩買一送一。圖／環球購物中心提供
環球購物中心攜手新光三越旗下beauty STAGE，在新北中和店新登場。圖／環球購物中心提供
環球購物中心攜手新光三越旗下beauty STAGE，在新北中和店新登場。圖／環球購物中心提供
新北中和飛利浦「健康氣炸鍋XXL高規版」原價21,900元，優惠價10,990元。圖／環球購物中心提供
新北中和飛利浦「健康氣炸鍋XXL高規版」原價21,900元，優惠價10,990元。圖／環球購物中心提供
新北中和飛利浦「奈米級抗敏空氣清淨機」原價38,888元，優惠價19,999元。圖／環球購物中心提供
新北中和飛利浦「奈米級抗敏空氣清淨機」原價38,888元，優惠價19,999元。圖／環球購物中心提供
桃園A8、林口A9「路易莎咖啡」莊園美式咖啡買一送一。圖／環球購物中心提供
桃園A8、林口A9「路易莎咖啡」莊園美式咖啡買一送一。圖／環球購物中心提供
板橋車站10月7日至10月9日「這味泰泰」椒麻炸雞飯套餐買一送一。圖／環球購物中心提供
板橋車站10月7日至10月9日「這味泰泰」椒麻炸雞飯套餐買一送一。圖／環球購物中心提供

五倍券

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