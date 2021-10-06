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日本人好羨慕！全球首款CHOYA紀州南高梅啤酒限量上市

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「CHOYA紀州南高梅啤酒」清爽的酒體加上順口的氣泡，輕鬆享受微醺時光。圖／黑松提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「CHOYA紀州南高梅啤酒」清爽的酒體加上順口的氣泡，輕鬆享受微醺時光。圖／黑松提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

梅酒和啤酒是好朋友！說到梅酒，台灣人第一個想到的品牌絕對是CHOYA，來自日本的CHOYA梅酒不烈口、酸酸甜甜的滋味，深受到女孩們喜愛。這次CHOYA梅酒正式宣布與台灣啤酒界潮牌「臺虎精釀」聯手，打造出全球首款精釀啤酒「CHOYA紀州南高梅啤酒」，於全家便利商店搶先上市。首批限量逾5萬罐，建議售價單罐99元，即日起至11月2日享三件85折優惠。

水果風味啤酒近年來相當受到女性及年輕消費族群的青睞，為了加強CHOYA品牌推廣，CHOYA首次從梅酒跨界到啤酒品項，合作對象一點都不馬虎，選擇與精釀啤酒專家「臺虎精釀」合作推出「CHOYA紀州南高梅啤酒」。CHOYA對高品質的堅持，100%純天然不使用人工添加物、並選用日本最頂級的梅子品種「紀州南高梅」，與臺虎精釀的夏日艾爾啤酒結合在一起，呈現梅子與啤酒的完美平衡。

在台灣精釀啤酒中注入了日本梅酒基因、以艾爾啤酒為基底的「CHOYA紀州南高梅啤酒」，一開罐就能聞到淡淡的梅果香氣，入口後嚐到的是南高梅鮮明的酸甜，緊接著是果核和啤酒花的苦味與香氣，尾韻則帶有淡淡的啤酒麥香，酒精濃度只有5%，清爽的酒體加上順口的氣泡，讓你輕鬆享受微醺時光。

瓶身設計上則以梅花、梅子、啤酒花等台、日元素交錯，同時還有磚紅、杏色兩種療癒的粉嫩系包裝可以選擇，滿足各種少女心。欲了解更多訊息可關注「Choya梅酒」FB粉絲團：https://www.facebook.com/TaiwanCHOYA

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

CHOYA與臺虎精釀聯手打造出「CHOYA紀州南高梅啤酒」。圖／黑松提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
CHOYA與臺虎精釀聯手打造出「CHOYA紀州南高梅啤酒」。圖／黑松提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
瓶身以梅花、梅子、啤酒花等台、日元素交錯，還有磚紅、杏色兩種療癒的粉嫩系包裝可選擇。圖／黑松提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
瓶身以梅花、梅子、啤酒花等台、日元素交錯，還有磚紅、杏色兩種療癒的粉嫩系包裝可選擇。圖／黑松提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

日本 品牌 台灣人

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