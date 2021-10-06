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懶人包／迎接雙十連假！「4大超商限時優惠」快收進口袋

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店App「隨買跨店取」10月8日至10月11日推出Let's Café特大杯美式咖啡、特大杯拿鐵第2件10元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店App「隨買跨店取」10月8日至10月11日推出Let's Café特大杯美式咖啡、特大杯拿鐵第2件10元。圖／全家便利商店提供

中秋連假剛過，雙十連假又來報到，4大超商再度祭出多項限時優惠，包括咖啡、霜淇淋、零食、飲料全都有，不論外出旅遊或是宅家過節都能省一波，更是囤貨的好時機。

●7-ELEVEN

7-ELEVEN自10月8日起連續4天推出「1010雙十優惠」，包含CITY系列、糖果、零食、飲料等上百款指定商品祭出買1送1、3件7折等優惠。

7-ELEVEN自10月8日起連續4天推出「1010雙十優惠」，包括CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、CITY CAFE荷包蛋美式咖啡／拿鐵咖啡（冰／熱）、CITY CAFE X 哈根達斯聯名冰沙、CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶（冰／熱）、CITY TEA現萃茶純奶茶（冰／熱）等可享同品項買1送1優惠。

活動期間7-ELEVEN另針對在家與親友歡慶過節必備的糖果、零食、飲料等指定商品，祭出3件7折優惠，包括可樂果、卡迪娜、萬歲牌堅果、明治巧克力、黑松沙士等都在優惠名單中，是囤貨的好時機。

●全家便利商店

全家便利商店10月8日至10月11日推出私品茶系列8杯起的優惠組合，以及消費者最愛的Fami霜淇淋、Let's Café特大杯美式咖啡、特大杯拿鐵第2件10元，同步嚴選門市內冰品、飲料、泡麵、點心零食、日用品等超過200件商品第3件0元。

全家便利商店App「隨買跨店取」10月8日至10月11日推出私品茶系列優惠，35元飲品8杯特價188元、50元飲品9杯特價288元、65元飲品10杯特價388元，兌換期限至12月25日；還有人氣商品Fami霜淇淋、Let's Café特大杯美式咖啡、特大杯拿鐵第2件10元優惠，活動期間每位會員限購2組，兌換期限至11月30日。

全家便利商店門市10月8日至10月11日祭出超過200項商品可享第3件0元優惠，冰品有人氣品牌哈根達斯5款商品，飲料有汽水、茶飲、豆漿、咖啡等近70個品項，零食則有樂事、浪味仙、曼陀珠、雀巢等品牌近40個品項，另外也包含泡麵、保健食品、日用品等，可以一次購足，過個懶人連假。

●萊爾富

搶攻國慶連假出遊商機，萊爾富於10月8日至10月11日推出門市現售Hi Café大杯冰榛果拿鐵咖啡買1送1優惠；10月10日至10月11日萊爾富也提供想寄杯的咖啡控一次購足優惠，選購大杯美式咖啡或大杯拿鐵咖啡可享同品項買6送6，存放在App或出紙本券，不僅可在指定期限內慢慢喝，還可跨店領取，讓民眾假期出遊提振精神，還能精省荷包。

●OKmart

OKmart於10月9日至10月11日推出會員限定大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2的優惠活動，另有指定糖餅如「烏龜玉米脆片」、「模範生點心雞汁」、「華元真魷味」、「可口可樂」、「御茶園台灣四季」、「舒跑運動飲料」等超過400件商品任兩件抽抽樂最低只要1折起。

與雙十同慶，OKmart也推出MIT商品獨家優惠，10月9日至10月11日「Men’s nonno吸濕排汗圓領短袖衫（灰）」、「Men’s nonno吸濕排汗圓領短袖衫（黑）」限時優惠價109元；另外還有在募資平台討論度爆表的「山水小綠能除濕器SDR-120」，主打環保0耗材、可重覆使用、輕巧迷你不占空間、360°大面積吸濕，OK LINE群組會員價799元。

萊爾富於10月8日至10月11日推出門市現售Hi Café大杯冰榛果拿鐵咖啡買1送1優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富於10月8日至10月11日推出門市現售Hi Café大杯冰榛果拿鐵咖啡買1送1優惠。圖／萊爾富提供
7-ELEVEN自10月8日起連續4天推出「1010雙十優惠」，上百款指定商品祭出買1送1、3件7折等優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月8日起連續4天推出「1010雙十優惠」，上百款指定商品祭出買1送1、3件7折等優惠。圖／7-ELEVEN提供
全家便利商店App「隨買跨店取」10月8日至10月11日推出Fami霜淇淋、Let's Café特大杯美式咖啡、特大杯拿鐵第2件10元；門市則有冰品、飲料、泡麵、點心零食、日用品等超過200件商品第3件0元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店App「隨買跨店取」10月8日至10月11日推出Fami霜淇淋、Let's Café特大杯美式咖啡、特大杯拿鐵第2件10元；門市則有冰品、飲料、泡麵、點心零食、日用品等超過200件商品第3件0元。圖／全家便利商店提供
7-ELEVEN自10月8日起連續4天祭出雙十連假優惠，CITY系列指定飲品可享同品項買1送1。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月8日起連續4天祭出雙十連假優惠，CITY系列指定飲品可享同品項買1送1。圖／7-ELEVEN提供
全家便利商店門市10月8日至10月11日祭出超過200項商品可享第3件0元優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店門市10月8日至10月11日祭出超過200項商品可享第3件0元優惠。圖／全家便利商店提供
歡慶雙十連假，OKmart於10月9日至10月11日推出會員限定大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2的優惠活動。圖／OKmart提供
歡慶雙十連假，OKmart於10月9日至10月11日推出會員限定大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2的優惠活動。圖／OKmart提供
萊爾富10月10日至10月11日提供想寄杯的咖啡控一次購足優惠，選購大杯美式咖啡或大杯拿鐵咖啡可享同品項買6送6，可存放在App或出紙本券。圖／萊爾富提供
萊爾富10月10日至10月11日提供想寄杯的咖啡控一次購足優惠，選購大杯美式咖啡或大杯拿鐵咖啡可享同品項買6送6，可存放在App或出紙本券。圖／萊爾富提供
歡慶雙十連假，OKmart於10月9日至10月11日推出會員限定大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2的優惠活動。圖／OKmart提供
歡慶雙十連假，OKmart於10月9日至10月11日推出會員限定大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2的優惠活動。圖／OKmart提供

咖啡 零食

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