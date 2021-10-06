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玻璃裝潢好清爽！全台首家BV旗艦店 迷你雲朵包推新材質

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
光澤橡膠踝靴 (黑)，26,100元。圖／Bottega Veneta提供
光澤橡膠踝靴 (黑)，26,100元。圖／Bottega Veneta提供

人氣品牌Bottega Veneta（簡稱BV）台北微風信義店近日重新盛大開幕，這間店不只是品牌在台灣的首間旗艦店，也是全台第一間由創意總監Daniel Lee指導打造的全新概念店裝店。整體空間可見到大量玻璃元素和綠色植物，以及很有造型感的桌椅等裝置，充分展現獨特的BV風格。

自從Daniel Lee加入BV擔任創意總監之後，熱賣商品一個接一個誕生，每季都有所謂「爆款」在社群平台洗版。不過相較現在普遍化的「名人牌」宣傳風氣，BV顯得格外低調，這樣的特質也反映在本次重新改裝的台北微風信義店。店內從Logo、陳列架到地板，都以玻璃材質呈現出一種通透乾淨的感覺，如此也讓商品本身的顏色、造型等可以不受影響，讓消費者在這個空間中能夠鑑賞到他們最原本的面貌。此外，品牌標誌性的三角形，也不時會出現在店內各處，如鍍鋁合金的衣架外觀，看起來就是一個三角形，陳列架燈光折射出的也是三角形光線。

全店面積約為53坪，展售男女服飾和包款、配件等，也是品牌全台唯一展示全系列商品的地方，包含最新的Salon 02系列，其中一件人工皮草就花了65小時製成，還有乍看很像皮革面料的上膠斜紋布上衣等，都展現精緻做工技術和有趣的面料特色。包款部分，也使用了許多漆皮面料，像是全新推出的Structure立體扭轉編織包和熱賣的Mini Pouch等。鞋款方面也有多款光澤橡膠設計，更顯前衛年輕。

整體空間可見到大量玻璃元素和綠色植物，以及很有造型感的桌椅等裝置，充分展現獨特的BV風格。圖／Bottega Veneta提供
整體空間可見到大量玻璃元素和綠色植物，以及很有造型感的桌椅等裝置，充分展現獨特的BV風格。圖／Bottega Veneta提供
Daisey牛皮管狀編織女包 (石灰華)，14萬3,300元。圖／Bottega Veneta提供
Daisey牛皮管狀編織女包 (石灰華)，14萬3,300元。圖／Bottega Veneta提供
水紋小牛皮編織肩背包，75,300元。圖／Bottega Veneta提供
水紋小牛皮編織肩背包，75,300元。圖／Bottega Veneta提供
全新推出的Structure深紫牛皮斜面編織手拿包，59,300元。圖／Bottega Veneta提供
全新推出的Structure深紫牛皮斜面編織手拿包，59,300元。圖／Bottega Veneta提供
人氣品牌Bottega Veneta台北微風信義店近日重新盛大開幕。圖／Bottega Veneta提供
人氣品牌Bottega Veneta台北微風信義店近日重新盛大開幕。圖／Bottega Veneta提供
光澤橡膠男靴 (松綠石藍)，21,300元。圖／Bottega Veneta提供
光澤橡膠男靴 (松綠石藍)，21,300元。圖／Bottega Veneta提供
光澤橡膠高跟穆勒鞋，21,300元。圖／Bottega Veneta提供
光澤橡膠高跟穆勒鞋，21,300元。圖／Bottega Veneta提供
地毯刺繡穆勒跟鞋，10萬2,100元。圖／Bottega Veneta提供
地毯刺繡穆勒跟鞋，10萬2,100元。圖／Bottega Veneta提供
人氣品牌Bottega Veneta台北微風信義店近日重新盛大開幕。圖／Bottega Veneta提供
人氣品牌Bottega Veneta台北微風信義店近日重新盛大開幕。圖／Bottega Veneta提供
店內從Logo、陳列架到地板，都以玻璃材質呈現出一種通透乾淨的感覺。圖／Bottega Veneta提供
店內從Logo、陳列架到地板，都以玻璃材質呈現出一種通透乾淨的感覺。圖／Bottega Veneta提供
Cassette尼龍編織造型肩背包，46,100元。圖／Bottega Veneta提供
Cassette尼龍編織造型肩背包，46,100元。圖／Bottega Veneta提供
Mini Pouch電波藍漆皮迷你雲朵包，67,300元。圖／Bottega Veneta提供
Mini Pouch電波藍漆皮迷你雲朵包，67,300元。圖／Bottega Veneta提供
人氣品牌Bottega Veneta台北微風信義店近日重新盛大開幕。圖／Bottega Veneta提供
人氣品牌Bottega Veneta台北微風信義店近日重新盛大開幕。圖／Bottega Veneta提供

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