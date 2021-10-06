玻璃裝潢好清爽！全台首家BV旗艦店 迷你雲朵包推新材質

人氣品牌Bottega Veneta（簡稱BV）台北微風信義店近日重新盛大開幕，這間店不只是品牌在台灣的首間旗艦店，也是全台第一間由創意總監Daniel Lee指導打造的全新概念店裝店。整體空間可見到大量玻璃元素和綠色植物，以及很有造型感的桌椅等裝置，充分展現獨特的BV風格。

自從Daniel Lee加入BV擔任創意總監之後，熱賣商品一個接一個誕生，每季都有所謂「爆款」在社群平台洗版。不過相較現在普遍化的「名人牌」宣傳風氣，BV顯得格外低調，這樣的特質也反映在本次重新改裝的台北微風信義店。店內從Logo、陳列架到地板，都以玻璃材質呈現出一種通透乾淨的感覺，如此也讓商品本身的顏色、造型等可以不受影響，讓消費者在這個空間中能夠鑑賞到他們最原本的面貌。此外，品牌標誌性的三角形，也不時會出現在店內各處，如鍍鋁合金的衣架外觀，看起來就是一個三角形，陳列架燈光折射出的也是三角形光線。